Beceremedi, devretti!

Bir gazeteci yazar olarak anlattıklarımı bir proje üzerinden somutlaştırmak istiyorum.



Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum...



Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi bir ilçe belediyesi olan İzmit Belediyesi tarafından uygulamaya konulmuş, Nevzat Doğan döneminin bir projesidir.

Ondan Fatma Kaplan Hürriyet’e geçmiş. Projeyi başaramayınca bakanlığa devretmiş!



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeye sahip çıkmış başarıyla tamamlamış, toplam 56 bloğun şimdi 15 bloğun inşaatı bitti, 14 bloğun da temel kazıları yapılmış.



Cedit bu hızlı giderse ki gidecektir; 2025 yılında konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.



Bir kere alanda bulunan gecekondu görünümü ortadan kalkmış, nefis konutlar üretiliyor, bölgenin silueti değişti...



İkincisi, dar gelirli hak sahipleri bitmiş lüks konutlarda oturacaklar.

Bu projenin en büyük özelliği hak sahipleriyle yapılan uzlaşma görüşmelerinde matematiksel yöntem başarıyla uygulanmış, hak sahiplerinin yüzde 90’ la bu modele göre anlaşılmış, evlerinin ve arsalarının yerine para değil inşaat hakkı kazanmaları sağlanmış.

Çoğu ev ve arsasına karşılık ev ve ticari alan almıştır.



Bu proje için büyük başarıdır. Klasik yöntem dediğimiz evleri ve arsaları karşılığı para verme yöntemi uygulaması yüzde 10’luk bir kesim tarafından talep edilmiştir.



Ne demiştim? Hak sahiplerini matematiksel modele yönlendirirseniz, hak sahibi uzlaşma görüşmelerinde belediyenizin kasasından bir kuruş para çıkmaz demiştim.



Bu benim tezimi doğruluyor.



Sosyal demokratların kentsel dönüşüme nasıl mesafeli olduklarını anlatmak, nasıl ideolojik kapalı devre düşünce sistemine sahip olduklarını ortaya koyan bir gerçeği anlatmak istiyorum...



RANTSAL DÖNÜŞÜM OLARAK BAKTI...

2019 seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi el değiştirdi...



Başkan seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, seçimlerde Cedit’ i çözeceğini halka anlattı ama başaramadı...



Sebebi çok basit, kentsel dönüşüm karşıtlığı, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak görmesi...



Proje Fatma Hürriyet’e devredildiğinde İzmit Belediyesi hak sahiplerinin yüzde 85 ile anlaşmış muvafakat senetlerini almıştı. Konutların üretimi konusunda TOKİ ile protokol yapılmıştı.

Hak sahiplerinin sadece küçük bir bölümü ev ve arsaları karşılığı para talep etmişti.

Yüzde 10’luk bile olmayan bu kesime ödenecek bedel toplamda 2019 yılı itibarıyla 8 trilyon TL idi.

TOKİ bu bedelin İzmit Belediyesi tarafından yatırılmasını ve alanın yıkılıp temizlenerek hak sahipleriyle beraber kendine devredilmesini, devir işleminden sonra ihaleye çıkıp konutları üretmeye başlayacağını beyan ediyordu.

ELİNDEKİ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!



Fatma Hanım’ın işi çok kolaydı. Hak sahipleriyle zaten anlaşılmıştı. 8 trilyon TL’lik bedeli hak sahipleri adına TOKİ’ye yatıracak, hak sahiplerini devredecekti. Bunun için elinde kaynakta vardı.



Nevzat Doğan, giderayak kendisine büyük bir miras bırakmıştı.



Gültepe bölgesinde TOKİ’den uygun fiyata aldığı arsayı hasılat paylaşımı yoluyla Aktaş İnşaat’a vermiş, karşılığında 52 tane bedelsiz konutu belediyeye kazandırmıştı...



Fatma Hanım TOKİ’ye ödenecek 8 trilyon TL’yi bu konutları 10-15 tanesini TOKİ ile takasta kullanarak, hiç kasasından para çıkmadan da TOKİ’ye hak sahipleri üzerinden olan borcunu kapatabilirdi.



Elinde çok büyük bir fırsat vardı ama o bunu yapamadı, projeyi bakanlığa devretmeyi seçti...



İşte sosyal demokratların kentsel dönüşüme bakışı bu zihniyet...



Kahraman olmak varken başarısız olmayı tercih etti.

TOKİ’ye bu rakamı ödeyip hak sahiplerini devretmiş olsaydı, çoğunluk psikolojisiyle anlaşmayan yüzde12’lik hak sahipleriyle güle oynaya uzlaşacaktı. Nitekim Tahir Büyükakın böyle yaptı ve hak sahibi uzlaşma görüşmelerinde yüzde 100’ü yakaladı.

Projeyi devralan Tahir Büyükakın iki şey yaptı...



Dönüşüm denklemini değiştirdi.



Eski denklemde hak sahiplerinin dışında projenin maliyetinin karşılanması için satışa çıkarılacak konut miktarı vardı.



Konutlar yüksek katlıydı fakat bölge merkezde bir yer olduğu için yoğunluğu azaltmak için satışa çıkarılacak konut sayısı kaldırıldı.



Sadece hak sahiplerinin mutlu olması için kat indirimine gitti. Yoğunluğu azalttı. Hak sahipleriyle yeniden değerleme yöntemiyle yeniden mutabakatlar yaptı, başarı sağladı.



Belediye bütçesinden bir miktar harcama yaptı, bunları hak sahipleri mutlu olsunlar diye yaptı...



Alandaki gecekonduların yıkımı için bir ihale açıldı, alandaki hurda ve demirler karşılığı yöntemiyle yıkımlar gerçekleştirildi. Belediye bütçesinden kaynak çıkmadı.



Burada iki ayrı profil ortaya çıktı...



Biri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanımın başarısızlığı tescil oldu, diğeri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Hoca’nın başarısı tescil oldu...

İlçe belediye başkanlarına seslenmek istiyorum...

Gelecekte yapacağınız kentsel dönüşüm projelerinde, dönüşüm denklemin de hak sahiplerinin konutların üretim maliyetlerini karşılayabileceğiniz satışa çıkarılacak, konut sayısını belirleyip denkleme koyduğunuzda TOKİ ve ya Emlak Konut ya da güçlü bir özel sektör temsilcisiyle protokol imzaladığınızda, hak sahibi uzlaşma görüşmelerinde matematiksel yöntemi kullanıp para yerine inşaat hakkı kazandıran yöntemi kullanırsanız, yıkımlarınızı da alandaki hurda ve demirler karşılığı bedelsiz yaptırabilirseniz kahraman olursunuz...



Ayrıca yatay mimari bariyerini bertaraf eder, kat yüksekliğini hedeflerseniz önünüzde kimse duramaz...