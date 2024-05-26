391 bin 756 ve 361 bin 573 rakamları size ne anlatıyor?

Ben anlatayım…

Pazar yazısında uzun boylu siyaset yapacak değilim. Ama önceki gün bir önemli veri açıklanınca düşünmeden edemedim ve fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum.

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Biliyorsunuz, 31 Mart seçimlerinde uzun yıllar sonra ilk kez CHP birinci parti çıktı. İlk anda oy patlaması olarak okunan duruma “CHP yüzde 25’lik tavanı deldi geçti” diyenler olmuştu.

Öyle olmadığını ama seçmenin bir kredi açtığını da yazdım durdum. Asıl mesele emeklilerin durumu ve sandığa gitmeyenlerin çok olmasıydı.

Seçim sonucunu bu iki dinamik dışında açıklamaya kalkanlar da oldu.

Öyle olmadığını yazının başlığındaki rakamlarla açıklayacağım.

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31 Mart Yerel seçimlerinde Kocaeli’de AK Parti Büyükşehir ile birlikte 9 ilçeyi kazanırken, CHP ise 3 belediyeyi kazandı. Değişimlerin olduğu seçimde kazananlardan çok sandığa gitmeyen vatandaşlar göze çarptı. Türkiye genelinde olduğu gibi, bu durum Kocaeli’de de seçmenin bir tepkisi, tavrı olarak değerlendirildi.

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Bakalım…

Kocaeli genelinde 1 milyon 533 bin 306 seçmenden 1 milyon 171 bin 733’ü sandık başına giderek oyunu kullandı.

Yani 361 bin 573 seçmen ise sandık başına gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 76,41 gibi düşük bir oranda kaldı.

Kocaeli seçime katılım noktasında Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Yani hoşnutsuz seçmen burada daha fazla çıktı…

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Bunun emeklilerle ilgisi var mı?

TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlenmiş.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor.

Kocaeli’de yaşayan emekliler de az değil…

Kocaeli 391 bin 756 emekli var…

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Rakam çağrışım yaptı mı?

Sandığa gitmeyenlerin sayısını hatırlatayım 361 bin 573…

Emeklilerin sayısı 391 bin 756…

Birbirine ne kadar yakın değil mi?

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Şunu demiyorum elbette…

Bütün emekliler toplandı, sandığa gitmedi. Böyle bir şey değil. Ama bu benzeşme sandığa gitmeyenler içinde emekli ağırlığının bir göstergesi. Bizim şehrimizde sandığa gitmeme oranının Türkiye ortalamasının üzerinde oluşu ve yine bizim şehrimizde yaşayan emekli sayısının Türkiye’nin en yüksek oranlarından birine denk gelmesi bu tezimin sağlaması gibi…

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Öyleyse bu dönemin en önemli konularından birinin emeklilerin durumu olduğunda hem fikir miyiz?