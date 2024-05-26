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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Bir Süper Lig takımına sahip çıkamadık…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Futbolda yıllardır Süper Lig’den uzağız…

Kocaelispor, uzun yıllar sonra Süper Lig’e biraz olsun yaklaşık, Çorum FK’ya elendik.

Gelecek yıl yeni yönetim ile Süper Lig’e çıkabilir miyiz, bunu bilemiyorum.

Bildiğimiz bir Süper Lig takımını elimizden kaçırmış olmamızdır.

Geçen yıl Kadınlar Süper Lig’de yer alan İzmit Belediyespor,  ligi uzun süre ikinci ve üçüncü sırada götürdü.

Play-Off’ta Galatasaray’a elendi.

Aslında bu takımın buralara kadar gelmesi de başarıydı.

İşte bu başarılı olan takımı ekonomik nedenlerden dolayı satıyoruz.

Hani İl içinde birisi alsa kabul edeceğiz.

Ama İl dışına, Bursa’ya satılıyor…

… … …

İzmit Belediyespor kadın basketbol takımının satışını onaylamak, kabul etmek mümkün değil.

Bu İlde yıllar sonra bir takımımız Süper Lig’e çıkıyor, bunu da elimizde tutmayı başaramıyoruz.

İzmit Belediyesi’nin kadın basketboluna bir bütçe ayıramayacağını kabul edebiliriz.

Bütçeleri ve güçleri yok…

Ancak bu takımı, bu şehirde tutacak başka bir formül yok mu?

… … …

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, yıllardır erkeklerde basketbol ve voleybol takımlarını Süper Lig’e çıkarmak istiyor.

Erkekler voleybolda Play-Off’a bile kalamıyorduk.

Basketbolda ise 1.Lig’de iki kez Play-Off oynadık, takımı Süper Lig’e çıkaramadık.

Geçtiğimiz sezonda küme düştük, artık 2.Lig’deyiz.

Belki de Süper Lig’de İzmit Belediyespor’un bütçesi kadar 1.Lig’de para harcadık ama takımı ligde bile tutamadık.

Büyükşehir Kağıtspor için İzmit Belediyespor’un basketbol takımı çok büyük şans…

Hazır Süper Lig’de…

Bu takımın ilimizde kalması gerekirken, neden Bursa’ya satıyoruz?

… … …

Hadi Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi’nin arası iyi değil.

Bu ilde İzmit Belediyespor’a Süper Lig’de sponsor olacak bir tane bile fabrika yok mu?

Tüpraş, İgsaş, Ford ve Hundai…

Bunlardan biri bile sponsor olamaz mı?

Kadınlar Süper Lig’deki bütçe ne kadar ki…

Ford ve Hundai 5-6 araba satsa bunu karşılar…

… … …

Kocaeli büyüdükçe, sporda da küçüldü…

Biz nüfus olarak daha az iken, bu ilde Süper Lig’de erkekler basketbolda Nasaş, erkekler voleybolda AEG Eti vardı…

Kızlar voleybolda Kocaelispor ve Değirmenderespor vardı.

Kadınlar basketbolda aynı anda iki takımımız da Süper Lig’deydi…

Lassaspor ve Kağıtspor…

Hem de kadrolarındaki sporcuların çoğu Kocaeliliydi…

… … …

Futbolda dibe vuran Kocaeli şehri, salon sporlarında da hak ettiği değeri görmüyor.

Gerçekten çok yazık…

Söyleyecek kelime bulamıyorum…

Bu şehrin sporda vizyonu bireysel sporlarda Avrupa’da birkaç derece yapması olmamalıdır…

Erkekler voleybol Süper Lig’de Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor var

Ne yazık ki, 2 milyonluk Kocaeli’nin İzmit Belediyespor da satıldıktan sonra bir tane bile Süpe Lig’de takımı kalmayacak.

100 bin nüfuslu ilçelerin takımları Süper Lig’de…

2 milyonluk bu şehrin takımı yok…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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