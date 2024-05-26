Satılık Süper Lig takımı var

Futbolda yıllardır Süper Lig’den uzağız…
Kocaelispor, uzun yıllar sonra Süper Lig’e biraz olsun yaklaştık, Çorum FK’ya elendik.
Gelecek yıl yeni yönetim ile Süper Lig’e çıkabilir miyiz, bunu bilemiyorum.
Bildiğimiz bir Süper Lig takımını elimizden kaçırıyor olmamızdır.
Geçen yıl Kadınlar Süper Lig’de yer alan İzmit Belediyespor, ligi uzun süre ikinci ve üçüncü sırada götürdü.
Play-Off’ta Galatasaray’a elendi.
Aslında bu takımın buralara kadar gelmesi de başarıydı.
İşte bu başarılı olan takımı ekonomik nedenlerden dolayı satıyoruz.
Hani İl içinde birisi alsa kabul edeceğiz.
Ama İl dışına, Bursa’ya satılıyor…
… … …
İzmit Belediyespor kadın basketbol takımının satışını onaylamak, kabul etmek mümkün değil.
Bu İlde yıllar sonra bir takımımız Süper Lig’e çıkıyor, bunu da elimizde tutmayı başaramıyoruz.
İzmit Belediyesi’nin kadın basketboluna bir bütçe ayıramayacağını kabul edebiliriz.
Bütçeleri ve güçleri yok…
Ancak bu takımı, bu şehirde tutacak başka bir formül yok mu?
… … …
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, yıllardır erkeklerde basketbol ve voleybol takımlarını Süper Lig’e çıkarmak istiyor.
Erkekler voleybolda Play-Off’a bile kalamıyorduk.
Basketbolda ise 1.Lig’de iki kez Play-Off oynadık, takımı Süper Lig’e çıkaramadık.
Geçtiğimiz sezonda küme düştük, artık 2.Lig’deyiz.
Belki de Süper Lig’de İzmit Belediyespor’un bütçesi kadar 1.Lig’de para harcadık ama takımı ligde bile tutamadık.
Büyükşehir Kağıtspor için İzmit Belediyespor’un basketbol takımı çok büyük şans…
Hazır Süper Lig’de…
Bu takımın ilimizde kalması gerekirken, neden Bursa’ya satıyoruz?
Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Belediyespor’un isim hakkını alamaz mı?
… … …
Hadi Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi’nin arası iyi değil.
Bu ilde İzmit Belediyespor’a Süper Lig’de sponsor olacak bir tane bile fabrika yok mu?
Tüpraş, İgsaş, Ford ve Hyundai…
Bunlardan biri bile sponsor olamaz mı?
Kadınlar Süper Lig’deki bütçe ne kadar ki…
Ford ve Hyundai 5-6 araba satsa bunu karşılar…
… … …
Kocaeli büyüdükçe, sporda da küçüldü…
Biz nüfus olarak daha az iken, bu ilde Süper Lig’de erkekler basketbolda Nasaş, erkekler voleybolda AEG Eti vardı…
Kızlar voleybolda Kocaelispor ve Değirmenderespor vardı.
Kadınlar basketbolda aynı anda iki takımımız da Süper Lig’deydi…
Lassaspor ve Kağıtspor…
Hem de kadrolarındaki sporcuların çoğu Kocaeliliydi…
… … …
Futbolda dibe vuran Kocaeli şehri, salon sporlarında da hak ettiği değeri görmüyor.
Gerçekten çok yazık…
Söyleyecek kelime bulamıyorum…
Bu şehrin sporda vizyonu bireysel sporlarda Avrupa’da birkaç derece yapması olmamalıdır…
Erkekler voleybol Süper Lig’de Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor var…
Ne yazık ki, 2 milyonluk Kocaeli’nin İzmit Belediyespor da satıldıktan sonra bir tane bile Süper Lig’de takımı kalmayacak.
100 bin nüfuslu ilçelerin takımları Süper Lig’de…
2 milyonluk bu şehrin takımı yok…
Aslında bu ayıp hepimize yeter…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
28 Haziran - 1993 yılında kapalı salonun misafir takım giriş kapısından girerlerken Tamer Oyguç u, Ufuk Sarıca yı, Volkanı, Naumoski yı, Lerry yı dünya gözüyle görmüştüm. Yüzleri gözleri morluklar içindeydi. Efes arış ile saporta kupası finali oynamış yenilmiş ve şerefsiz arış taraftarının saldırısına uğramıştı. O gün Türkiyede hiçbir takımın yenemediği Efesi yenip Türkiye kupasında finale çıkmıştık. Maalesef o sezon Nasaş ın son sezonuydu. Nasaş ı satın alan Ülker maçlarını İzmit te oynamadı. Daha sonraki yıllarda kurulacak Euroleague için yatırım yapan Ülker o ligin şartlarından olan min. 8-10 bin kişilik salon İzmit te olmadığı için maçlarını Zeytinburnun da oynama kararı almıştı ve ilk 1-2 yıl o şartı taşıyan tek salon olan Abdi İpekçi ye İzmit'ten otobüslerle taraftar taşımıştı. Yine o yıllarda DTP de İzmit te yeni yerleşimlerin nerede olacağı, Kocaelispor stadının nereye yapılacağı, Osmangazi köprüsü, bunlarla beraber 15000 kişilik salonda planlanmıştı. Euroleague kurucu takımlarından olan Ülker daha sonra katılım hakkını fenere devretti, Bizim salon da yapılmadı. Birileri de bu salonu hergün Yahya kaptan da istemiyoruz diye protesto ediyordu, daha sonra mevcut Şehit Topaloğlu salonu yapıldı. Haritaya bakın, Allah denizi İzmit in ayağına kadar getirmiş, aynı şekilde o yıllarda salon hamlesi yapılabilmiş olsa Euroleague Kocaeli'nin ayağına kadar gelmişti, Victoria nın baskonia takımı gibi olma şansımız vardı. Kocaelispor un durumu ortada, futbolda profesyonel alt liglerde takımımız kalmadı, salonu sildiler süpürdüler ışıkları söndürdüler ve parkeleri sökmek üzereler. Sadece Kocaelispor değil, Kocaeli ilinin bütün spor branşları yanlış yönetiliyor. Üstelik insan kaynağı, ekonomik gücü, olanaklar ve bunlara ulaşabilme imkanı Türkiye'nin üstünde il olan Kocaelinde.
İzmitli - Kocaeli emsal şehirler arasında sporda ve kültür sanatta en vasat şehir. İstanbul'un dibinde olup bu kadar sosyal açısından kısır olmak akıl alır gibi değil. Şu tablo Kocaeli'ne hiç yakışmıyor.
Uzun - Kocaeli buyuksehire devredilsin
Erdem - Bilet satılıyordu da bizim mi haberimiz yoktu maçlardan haberimiz yoktu bilet alıp destekleyelim gizli gizli maç yapıyorlar
Spor Sever - Fatma hanım elini attığı neyi becerebildi? Nerede hazır bir şey var gitti oraları bile karıştırdı kaos çıkardı ve sonunda yüzüne gözüne bulaştırıp batırdı çıktı. Belediyecilik anlamında da yaptığı bir hizmet yok ve belediyeyi sürekli borç bataginin içine batırıyor. Kadın basketbol takımını seçim öncesi elinde çiçeklerle salonun ortasına inip hava atmasını biliyordu. Sonuçta belediye yönetimini eline geçirdi ama basket takımını önce alt yapısını kapattılar çok sayıda genç sporcuyu ortada bıraktılar spor hayatlarını bitirdiler çocukların. Sonra sporcuların evlerindeki elektrik ve doğalgaz paralarını odemediler sonra da paralarını ödemediler hatta belediyeden kovdular. Yönetimdeki yandaşlar ise piyon olduklarını gösterdiler. Kısacası İzmit'te sporu bitiren kişi olarak tarihe geçti. Yazık ettiler İzmit'e ve İzmitli sporcu gençlere. Tarih bunları unutmayacak...
Bayram - Nasaş basketbol takımı ligdeyden ben ortaokula gidiyorum,maç olduğu zaman adeta hayat duruyordu ,maç için bilet kuyruğu seka camine kadar uzuyordu.güzel ve heyecanlı maçlar izlerdik. .o zamanı yaşatanlara tekrar teşekkür ediyorum .hadi tüpraş hyundai igsaş ford ve diğer büyük sanayi kuruluşları girin devreye biraz, kapalıda izmitin çocukları yine maçlarını izlesin.
Takım Sporlari - Bireysel sporların güreş, karate tekvando kick boks , gibi dövüş sporlarının vb gerçekten de dünyada uluslararası camiada hiç bir önemi ve geçerliliği yok. Bunlara spor olarak değil ancak eğlence ve gladyatör dövüşü olarak bakılıyor.
Bütün dünyada ekip çalışması, toplu zeka, disiplin , koordinasyon, zamanlama, liderlik yeteneklerini gelistiren çevreye hakim olmaya sağlayan takım sporları futbol, basketbol, voleybol, kürek ,yelken vb el üstünde tutuluyor çünkü bunlar gençleri kişileri geliştiriyor. Dikkat edin bireysel bazı sporlar bjle takım mantığına çevriliyor.
Bireysel sporlardan üst düzey yetenek isteyen okculuk, yuzme , atletizm ,tenis vb biraz farklı bir yere konabilir. Hadi ata sporumuz diye güreşi de kayiralim..
Ancak sonuç olarak kamu kaynaklari dövüş sporlarına değil türk insaninin da en büyük eksiği takım çalışmasını öğreten takım sporlarına akmali.
Kocaeli büyükşehir kick boks sporcusu tekvando sporcusu gibi acaiplikler yanlış.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.