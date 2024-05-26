Satılık Süper Lig takımı var

Takım Sporlari - Bireysel sporların güreş, karate tekvando kick boks , gibi dövüş sporlarının vb gerçekten de dünyada uluslararası camiada hiç bir önemi ve geçerliliği yok. Bunlara spor olarak değil ancak eğlence ve gladyatör dövüşü olarak bakılıyor.

Bütün dünyada ekip çalışması, toplu zeka, disiplin , koordinasyon, zamanlama, liderlik yeteneklerini gelistiren çevreye hakim olmaya sağlayan takım sporları futbol, basketbol, voleybol, kürek ,yelken vb el üstünde tutuluyor çünkü bunlar gençleri kişileri geliştiriyor. Dikkat edin bireysel bazı sporlar bjle takım mantığına çevriliyor.

Bireysel sporlardan üst düzey yetenek isteyen okculuk, yuzme , atletizm ,tenis vb biraz farklı bir yere konabilir. Hadi ata sporumuz diye güreşi de kayiralim..

Ancak sonuç olarak kamu kaynaklari dövüş sporlarına değil türk insaninin da en büyük eksiği takım çalışmasını öğreten takım sporlarına akmali.

Kocaeli büyükşehir kick boks sporcusu tekvando sporcusu gibi acaiplikler yanlış.