Ertuğrul Sağlam kararı camiada ciddi tepki gördü

Geride bıraktığımız hafta içinde Recep Durul dışındaki liste çalışmaları yaptığı söylenen isimlerin kararlarını kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyorduk.

“ACELEYE GEREK YOK”DİYOR AMA

Kimdi o isimler? Ulaş Yıldız, Abdülkadir Yılmaz, Veli Başkurt ve Yeni oluşum grubu adına Mars Aydın. Hafta geride kaldı ama hiç birinden ses çıkmadı. Ne varız dediler, ne yokuz. Ki, kongreye 2 hafta gibi az bir süre kaldı. Ulaş Yıldız son açıklamalarında, “Aceleye gerek yok, son gün bile liste yapıp divana verirsek aday olabiliyoruz” diye bir cümle kurdu. Kuşkusuz tüzük açısından bir engel yok ama başkan adaylarının en azından genel kurul öncesinde projelerini kamuoyuna aktarması, listesiyle ilgili bilgilendirme yapması önemli. Genel kurul üyelerinin böyle bir beklentisi olur.

BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLURDU

Üyeler başkan adaylarını, listesindeki isimleri yakından tanımak, düşüncelerini öğrenmek ister. Ki, bu en doğal haklarıdır. Doğrusu ben en başından beri Abdülkadir Yılmaz, Veli Başkurt ve Yeni Oluşum grubunun liste çıkartabileceklerine pek inanmıyordum. Başka bir açıdan adaylık açıklamaları benim için sürpriz olurdu. Ancak Ulaş Yıldız ile ilgili güçlü bir listeyle yönetime talip olmasına yönelik beklentim vardı. Zira sağda solda, sosyal medyada konuşulan buydu. Ulaş Yıldız’dan da buna yönelik açıklamalar gelmişti. Neyi bekliyor, kimi bekliyor bilemiyorum.

CAMİADAN TEPKİ GÖRDÜ

Mutlaka bir düşüncesi, hesabı vardır ama her geçen gün aday olma ihtimalinin zayıfladığını düşünüyorum. Aslında Ulaş Yıldız’a son açıklamalarına kadar ciddi bir destek vardı. Ama seçilmesi halinde Ertuğrul Sağlam ile devam etmeyeceğini, farklı teknik adamlarla görüştüğünü söylemesi camiada genel anlamda tepki gördü. Kocaelispor kısa bir süre önce, kulübün finansının büyük bölümünü sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bilgisi dahilinde Ertuğrul Sağlam ile önümüzdeki sezonu da kapsayan bir anlaşma yaptı.

“BU TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR”

Ki, küçük bir kesim kongreye kısa bir süre kala böyle bir anlaşma yapılmasını yanlış olduğunu söylese de, büyük çoğunluk Ertuğrul Sağlam isminden dolayı doğru olduğu görüşünde birleşti. Ulaş Yıldız’ın Sağlam ile devam etmeme, başka bir isimle temasa geçme kararının camiadaki yankısı, “Ne alaka, bu takımın zaten bir teknik adamı var” oldu. Ulaş Yıldız’ın henüz adaylığını bile açıklamamışken, Ertuğrul Sağlam ile ilgili bu söylemi zamansız ve gereksiz oldu. Yıldız adaylığının ilanıyla birlikte bu düşüncesini dile getirebilirdi. Ki, bence en doğrusu seçildikten sonra teknik direktörle ilgili hamle yapması olurdu.

Kulübün yönetimine gelirsin, 1 yıl sözleşme yapılan Sağlam’ı davet eder, “Bizim başka bir teknik adamla çalışma planımız var, sizinle devam etmeyeceğiz” dersin. Zaten, eğer kongrede Recep Durul dışında birinin başkan olması ihtimalinde benim tanıdığım Sağlam, kendisi yönetimin önünü açar.

Bodrum FK’nın çıkmasına Sakaryaspor üzülmüştür

Biz elendik ama Trendyol 1.Lig Play-Off maçlarını yine de yakından takip ediyoruz. Zira bir taraftar önümüzdeki sezonki rakiplerimizi merak ediyoruz, diğer taraftan da ezeli rakibimiz Sakaryaspor inşallah bizimle kalır diye umuyoruz.

İLK MAÇTA AVANTAJI KAPTI

Play-Off yarı final ilk maçı öncesinde köşemde gönlümden geçen tarafın kardeş Çorum FK olduğunu ancak daha iyi bir takım görüntüsü veren Bodrum FK’nın finale daha yakın olduğunu yazmıştım. Yanılmadım. Bodrum FK ilk maçta, rakip sahada kopardığı beraberlikle avantajı kaptı. Rövanş maçı aşırı sıcakta, sıkıcı çekmiş olsa da, özellikle uzatmalarda ev sahibi bir kişi eksik oynayan rakibinin üzerine gitti, fırsatlar buldu ama kullanamadı. İş penaltılara kalınca daha iyi kalecisi olan Bodrum FK’nın şansının daha yüksek olacağını düşündük.

ÇORUM FK’YI KUTLUYORUM

Öyle de oldu. İlk maçta hatalı gol yiyen Portekizli kaleci kurtardığı iki penaltıyla takımını finalist yaptı. Her iki maçın genelinden baktığımızda da turu Bodrum FK’nın hak ettiğini düşünüyorum. Kuşkusuz kardeş kulüp Çorum FK’ya üzüldük ama tarihinde ilk kez yer aldığı 1.Lig’de buraya gelmiş olması bile başlı başına başarıydı. Süper Lig’e çıksalar iyi olurdu ama en azından bir tecrübe kazandılar. Bu şekilde devam ederlerse Süper Lig hedefini kısa zamanda yakalarlar. Çorum FK camiasına geçmiş olsun diliyorum.

SAKARYALILAR ÜZÜLMÜŞTÜR

Seneye yine birlikteyiz. Her iki maçta da kardeşlik ön planda olacaktır. Bundan kuşkusuz yok. Çok isteriz seneye ikimiz birden, doğrudan Süper Lig’e çıkalım. İnşallah diyelim. Bodrum FK’nın finalist olmasına Sakaryasporluların üzüldüğünü düşünüyorum. Çorum FK’yı istiyorlardı. Bu durumda finalde işlerinin daha kolay olacağını düşünüyorlardı. Normal sezondaki iki maçın birini kaybetmiş, birinde berabere kalmışlardı. Sakaryaspor’un Bodrum FK karşısında finalde işi hiç kolay olmayacak.

Daha önce de belirttiğim gibi ezeli rakibimizin bizden önce Süper Lig’e çıkmasını istemiyoruz, bu yüzden de finalde Bodrum FK’yı destekleyeceğiz. Geçen sezon finalde kaybetmişti Muğla ekibi, bu yıl hedefe ulaşırlar inşallah. Final maçındaki oyundan bağımsız, ben bunu hak ettiklerini düşünüyorum.