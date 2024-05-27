Kandıra Roman Konutları neden yapılmadı?

Peki, sorun ne?

Bizler niye kentsel dönüşümü başaramıyoruz?

Sorun belediye başkanlarımızın kentsel dönüşüm konusundaki eğitim yetersizlikleri...

Bu yüzden kentsel dönüşümün meşruiyetini sağlayan liderlik ve katılımı gerçekleştiremiyoruz...



O yüzden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TV100’deki programında belediye başkanlarına “kentsel dönüşüm yapın, size her türlü desteği vereceğim...” sözüne karşılık belediye başkanları “aman başkanım bize ilişmeyin” diyorlar.



Kişi bilmediği öğrenmediği şeyden korkar; maalesef kral çıplak beyler...

Somut örnekler vermek istiyorum...



Bir kentsel dönüşümcü olan “şans hazırlıklı olanı sever” adlı kitabın yazarı Mücahit Beşikçi ağabeyim ve ortak dostumuz olan Jeofizik Mühendisi Zafer Öztorun ile arada sırada kentsel dönüşüm sohbetleri yaparız...



İkisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kentsel dönüşüm müdürlüğünde birlikte çalışmışlar.



Mücahit ağabeyi, Zafer Öztorun’u kardeşi gibi sever. Zafer Bey de Mücahit ağabeye çok saygılıdır...



Zafer Öztorun yaklaşık bir yıl önce Kocaeli Büyükşehir’den Ümraniye Belediyesi’ne geçerek orada kentsel dönüşüm müdürlüğünde önemli sorumluluklar alıyor. Kendisine başarılar diliyorum...



BELEDİYE BAŞKANLARI DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YETERSİZ!



2019 seçim döneminde yaşadıkları bir deneyimi benimle paylaşmışlardı...



Kentsel dönüşüm kapsamında belediyelerde yaptıkları bir çalışma sırasında, seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunurlar...



Ziyaret sırasında konu kentsel dönüşüme gelir, sohbet sırasında belediye başkanı “kentsel dönüşüm yapmak isterdim ama ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm yapabilecek finansal koşulları yok. Devasa bütçeler gerekir bunları karşılamak mümkün değil...” der.



Bir başka belediye başkanına hayırlı olsun ziyareti sırasında belediye başkanı konuyu kentsel dönüşüme getirir; “Bana göre kentsel dönüşümün yasal dayanakları yetersiz...” der...



Belediye başkanlarının kentsel dönüşüm konusundaki eğitim yetersizliklerine somut örnek Mücahit ağabeyinin kitabında yazdığı bir bolümde anlattığı gerçektir.





Konu Kandıra hindi çiftliği bölgesinde boşaltılan 210 dönümlük arsaya bir proje gerçekleştirmektir.



2013 yılında dönemin genel sekreter yardımcısı Tahir Büyükakın önemli bir çalışmaya imza atar.



ROMAN ÇALIŞTAYI YAPILDI



Kocaeli’de Emex Otel’de Kocaeli’de yaşayan roman vatandaşlarımızın sorunlarını konu alan bir “Roman Çalıştayı” düzenlenir.



Çok başarılı bir çalıştay olur. Çalıştay’a kentsel dönüşümü temsilen Mücahit ağabeyin katılması istenir.



Konu, romanların konut sorunudur. Masada Kent Konut’tan Hasan Zer’de var. Türkiye’nin her yerinden roman topluluk temsilcileri vardır.





O masada romanların konuta erişiminde yasadıkları sorunlar tartışılır. Yemek molası verildiğinde Mücahit ağabey Kocaeli’ndeki roman topluluklarının yemek yediği masaya oturur, onlarla beraber yemek yer, onlara bir teklifte bulunur...



Onları kentsel dönüşüm müdürlüğüne davet eder. Teklifi kabul ederler. Kentsel dönüşüm müdürlüğünde geniş katılımlı roman topluluk temsilcileriyle bir toplantı yapılır...



Toplantı sırasında roman topluluk temsilcileri Kandıra romanlarının durumlarının perişan olduğu, evlerinde banyo tuvalet olmadığını, Akdurak mevkiine kaymakamlık tarafından umumi tuvalet ve banyo yaptırıldığını, dönüşüm konusunda oraya yönelmelerinin doğru olacağını ifade ederler...



Toplantı sonunda bir rapor hazırlanır ve ilgilisine gönderilir, sonra kentsel dönüşüm müdürlüğü koordinesinde Kandıra Kaymakamlığını ziyaret ederler.





Kaymakam Oktay Erdoğan, Mücahit ağabeyin arkadaşıdır. Kaymakam Bey hindi çiftliği bölgesine romanlar için yaşam alanları yapmak istemektedir.

O zamanlar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden romanlardan talep toplanıyor ve TOKİ tarafından romanlara pek çok yaşam alanı yapılıyordu.



KANDIRA ROMAN KONUTLARINDAN VAZGEÇİLDİ...



Kentsel dönüşüm müdürlüğü Kaymakam Oktay Beyle işbirliği yapma kararı alırlar. O toplantıya Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan’da katılır...





Sonrasında bir iki toplantı daha yapılır ama Kandıra romanları projesi o zaman için uygulama olanağı bulamaz...



Mücahit ağabey roman topluluklarının dönüşüm konusunda kitabında pek çok konuya değinir, 2013 yılında AR-GE çalışmaları kapsamında arkadaşı Jeoloji Mühendisi Nezir Mavi’yi alarak Fatih Belediye’sinin başlattığı Sulukule Roman Mahallesi Projesini yerinde incelemeye gider...



Belediye başkanı ve başkan yardımcısının konuğu olurlar, sonra proje sorumlusu tarafından dönüşüm alanı gezdirilir. Mücahit ağabey projeyi çok beğenir, romanlara iki katlı 80 metrekare bitişik nizam çok güzel konutlar yapıldığını tespit eder.



Evlerin önünde halı yıkama yerleri vardır, ayrıca roman çocuklarının müzik gibi sanatlarla uğraşması için sosyal donatı alanları yapılmıştır. Kandıra’daki roman vatandaşlarımız için de uğraşır.

Fakat Kandıra romanları konusunda mesafe alamazlar...

BEŞİKÇİ GENÇ YAŞTA EMEKLİYE AYRILDI...

Mücahit Beşikçi, kentsel dönüşüm konusunda Kocaeli'nin bana göre bir numaralı ismidir. Genç ve en üretken çağında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekliye ayrıldı.



Şu sıralar emekliliğinin keyfini çıkartıyor.



Entelektüel birikimlidir, bol kitap okur. Dünyadaki gelişmeleri iyi takip eder, ekonomik gelişmeleri yakından izler. Klasik müzik hayranıdır.



Şimdi diyeceksiniz ki kentsel dönüşüm uzmanı olan birisinin nasıl olurda klasik müzik hayranı olur...

Bakın bu durumu kendisi nasıl anlatıyor;

Kentsel dönüşümü klasik müzikteki orkestraya benzetirim...

Şefi belediye başkanına, orkestra üyelerini de kentsel dönüşüm takımına...

Zorluk, ikisinin arasındaki uyumdur. Dinleyicileri de hak sahiplerine, orkestra ve onu yöneten şef ne kadar uyumluysa dinleyiciler de o oranda etkilenir, memnuniyetlerini ifade ederler.



Kentsel dönüşüm sürecini de Vivaldi’nin Four Seasons’daki anlatımıyla benzeştiririm diyor...



Yaz gibi bir başlangıç, sonbahar gibi bir gerginlik, kış gibi bir sertlik, ilkbahar gibi bir uzlaşma ve değişim.

Anlamlı bir tanım...

Bitti...

