Bakalım önce hangi belediye gri su kullanacak

En büyük içme suyu kaynağımız olan Yuvacık Barajında su kalmaması nedeniyle 2006 yılının son aylarında büyük su sıkıntısı başlamıştı.

O fotoğrafı unutmuyorum…

Suyu tamamen bitmiş baraj, çamur deryası haliyle şehrin çaresizliğini temsil ediyordu.

Kocaeli kuraklık ve buna bağlı susuzluk acısını sadece 18 yıl önce ağır biçimde yaşamış ve o fotoğraf, barajdaki su tamamen bitince ortaya çıkmıştı.

Susuzluk bugün de kapıda…

Gelecek de kaygımız yok çünkü hali hazırda 260 milyon metreküp su kapasitemiz bulunuyor. Geleceğe dönük projeler İhsaniye ve Avcıdere barajları, Ballıkaya Barajı, Akmeşe Barajı ve Çınarlıdere projesi ile birlikte 381 milyon metreküp suyumuz olacak. Çınarlıdere’ye arıtma tesisi bu yıl kurulacak ve 4 milyon metreküp su alınacak ama susuzluk bugün kapıda…

Anlatayım…

BARAJA ÇOK AZ SU GİRİŞİ VAR

Kurak geçen yağış mevsiminin ardından durum hiç de parlak değil.

Baraja giren su miktarı ile çıkan arasında ciddi fark var.

Evet, baraj bugün için dolu…

Bu hafta başı itibarıyla 51 milyon metreküp kapasitesi olan Yuvacık Barajında 44 milyon metreküp civarında su vardı. Ancak günlük veriler yaklaşan su sıkıntısının habercisi. Barajdan şehre her gün 430 bin metreküpün üstünde su verilirken kaynaklarından baraja sadece 150 bin metreküp su geliyor.

Fark ortada..

Geçtiğimiz yıl aynı hafta kente barajdan 372 bin ton su verilirken, baraja günde 434 bin metreküp su geliyordu.

Durum tamamen tersine dönmüş, geçen yıl bu zamanlar baraj dolmaya devam ederken bu yıl hızla boşalıyor.

Asıl meselemiz kapasite…

Barajın yıllık 120 milyon metreküp kapasitesi var ama hacmi 51 milyon metreküp… Kocaeli’nin ihtiyacı olan suyun temin edilebilmesi için barajın bir yılda 2 buçuk kez dolup boşalması lazım. Yani asıl sıkıntı kurak bir sezon geçerse bu devri daimin yapılamaması…

İşte bu devri daim şimdi olmuyor. Su azalmaya başlayınca o devri daimi yapamıyorsunuz.

UZUN VADELİ HAMLELER

Elbette 18 yıl önce olduğu gibi korkutucu bir senaryo bizi beklemiyor. Çünkü geçen süre zarfında yapılan çok şey var. Yapılmakta olan da var.

Uzun vadede Namazgah Barajında Kandıra’ya su veren İSU, bu suyun bir kısmını İzmit’in doğu bölgesine verecek. Özellikle yeni yerleşim alanı olan Sepetçi ve Sekbanlı bölgesi ile köylere Namazgah barajından su getirilmesi için İSU, proje çalışmalarına başladı. Ayrıca İhsaniye Barajı’ndan Gölcük ve Karamürsel’e 2025 yılının sonuna doğru su verilmeye başlanması planlanıyor.

Ama kısa vadede yapılacak bir hamle de var…

SAPANCA’DAN YİNE SU ALACAĞIZ

Bilindiği gibi İSU Genel Müdürlüğü, Sapanca Gölü - Yuvacık Arıtma Tesisi Arası Terfi Sistemi İnşaatını 2007 yılında tamamlamıştı. Sapanca Terfi Merkezinden Balaban Su Deposuna kadar olan Terfi Hattı 10 km, Balaban Su Deposundan Yuvacık Artıma Tesisine kadar olan İsale Hattı 11 km olmak üzere toplam 21 km hat döşendi.

Bu sayede Sapanca Gölü Kocaeli için yedek bir baraj haline geldi. 2012’de ekim ve aralık ayları arasında 36 gün, Sapanca Gölünden, Yuvacık Barajı Arıtma Tesisine 3 milyon 750 bin m3 su alınmıştı.

Pek bilinmez ama 2020’de de benzer bir durum yaşanmıştı.

Şimdi de öyle olacak. Sapanca gölünden haziran ayı sonu itibariyle 2 pompa ile su alınacak.

BELEDİYELER DE GRİ SU KULLANMALI

Elbette bunlar İSU’nun hamleleri…

İSU yetkilileri vatandaşların da suyu kullanırken daha dikkatli ve özenli olmasını istiyor. Bahçelerin içme suyu ile sulanmaması, halıların yıkamaması gerekiyor. Aynı zamanda su tasarrufu için evlerde herkes kendi önlemini almalı.

İSU yetkilileri asıl görevin kamu kuruluşları, sanayi tesisleri ve vatandaşlara düştüğünü söylüyor. En önemli tedbir ise belediyelerin, sanayi tesislerinin gri su kullanımına bir an önce başlaması…

Ali Sağlık İSU Genel Kurulu’nda aslında söyledi, “Bağ bahçe, park ve bahçe sulamalarında gri su kullanılsın. Belediyelerimiz bu konuda hassasiyet gösterirse biz de onlara yardımcı oluruz” dedi. Ama benim bildiğim gri su kullanan belediye yok.

O zaman buradan not düşelim, bakalım bu çağrı üzerine hangi belediyeler gri su kullanımına başlayacak?

Çünkü vatandaştan tedbir isteyip belediyelerin uymaması tuhaf bir durum olur.

Bekliyoruz.