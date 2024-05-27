Ertuğrul Sağlam’ı getirmek kimse aday olmasın demek

Kocaelispor için bir sezon daha hayal kırıklığı ile sona erdi.

Oysa sezona çok büyük umutlarla başlamıştık.

Takımın başına Ertuğrul Sağlam gibi kariyerli bir teknik adamı getirdik.

Kadromuzu önemli isimlerle güçlendirdik.

Sezon başında transferlerde biraz gecikme olsa da, sonradan toparladık, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladık.

Herkes Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkacağını beklerken, ligin ikinci yarısında özellikle iç sahada beklenmedik puan kayıpları yaşadık.

Bunun sonucunda da Ertuğrul Sağlam ile yollarımızı ayırdık…

… … …

Bu çok büyük riskti.

Eğer Ertuğrul Sağlam ile devam etmiyorsan, yerine de aynı kariyerde birini getirmen gerekiyordu.

Biz gittik Mustafa Gürsel’i aldık.

11 maçta sadece 3 galibiyet…

Bu galibiyetlerin biri de ligden düşen Giresunspor’a karşı aldık.

Mustafa Gürsel ile ligin sonunu getiremeyeceğimiz belliydi.

Bodrumspor’dan 3 gol yedik, sahamızda da Sakaryaspor’a yenilince yeniden Ertuğrul Sağlam’a döndük…

Bu kez Başkan Engin Koyun değil, Recep Durul vardı.

Ertuğrul Sağlam da, sanırım Engin Koyun olmadığı için geldi.

Zaten Ertuğrul Sağlam’ın gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın da çok önemli payının olduğunu biliyoruz.

… … …

Ertuğrul Sağlam geldiğinde ligde son maçımızı oynamıştık.

Önümüzde Play-Off’ta Çorum FK maçı vardı.

Bu maçı geçtiğimiz zaman Bodrum ile yarı final, Sakaryaspor ile de final oynama ihtimalimiz olacaktı.

Yani Ertuğrul Sağlam, bu sezon en fazla 4 maç için gelecekti.

Ama sözleşme 2 yıllıktı.

Bu demek oluyor ki, bu sezon Süper Lig’e çıksak da, çıkmasak da gelecek iki yılda takımın başında Ertuğrul Sağlam olacak…

… … …

Burada ilginç bir durum var.

Haziran’ın ilk haftasında seçime gidiyoruz.

Yönetime kimin geleceği belli değil.

Belki gelen Başkan ve yönetim kurulu, Ertuğrul Sağlam ile çalışmayacak.

Bu da en doğal hakları…

Kocaelispor’da işin ekonomik tarafının büyük bölümünü Büyükşehir Belediyesi finanse ettiği için kim gelirse gelsin Ertuğrul Sağlam ile çalışacaktı.

Ben bu fotoğraftan bunu anlıyorum.

Zaten Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme yapıldığından, Başkanlık için çok fazla talep yok.

Oysa Ertuğrul Sağlam gelmeden önce Başkanlık için birçok adayın ismi geçiyordu…

… … …

Seçime çok az bir süre kalmasına rağmen Recep Durul dışında resmi olarak kimse adaylığını açıklamadı.

Başka bir adayın çıkacağını da hiç zannnetmiyorum.

Çıksa bile kazanma şansı hiç yok.

Geçen dönem Kocaelispor’u 1.Lig’e çıkarmasına rağmen bu kadar kötü yöneten Engin Koyun’un karşısına kim çıkarsa çıksın kazanır diyorduk.

Ama Yaşar Can kaybetti.

Aslında Yaşar Can mı, yoksa Kocaelispor mu kaybetti, burası da tartışılır…

… … …

Kocaelispor’da son yıllarda yönetim anlayışının devamının göreve gelmesinden endişe ediliyor.

Yönetimde yine aynı isimler olacak.

Ertuğrul Sağlam ile yapılan iki yıllık sözleşmesinin açıklaması bu…

Şuan sanki Recep Durul’un adaylığı üzerinde bir baskı oluşturuluyor.

Başka aday çıkmasın, Recep Durul aday olsun diye…

Benim tek korkum ve endişem yine paraların boşa gidecek olması…

Kocaelispor’a artık siyaset üstü bir yönetimlerin gelmesi şart…

Yoksa 1.Lig’de yerimizde sayarız…

… … …

Kocaelispor’da sorun Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi değil…

Ertuğrul Sağlam rahat bir çalışma ortamı bulabilecek mi?

İstediği transferler yapılabilecek mi?