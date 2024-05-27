Ulaş Yıldız, “Ertuğrul Sağlam’ı göndereceğiz” dememiş

Cuma günü öğlen saatlerinde kulağıma bazı internet sitelerinde Ulaş Yıldız’ın adaylıktan vazgeçtiğine dair haberler çıktığı geldi. Hemen Ulaş Yıldız’a whatsApp’tan böyle bir durumun olup olmadığını sordum. Kendisi bana Bugün Kocaeli Gazetesi’ne verdiği röportajın linkini attı, “En son açıklamam ve güncel durum bu haberde anlatıldığı gibi” diye not düştü.

RÖPORTAJDAKİ SÖYLEDİKLERİ

Bizim Ömer Faruk Güler’in haberine baktığımda şu kısım dikkatimi çekti: “Adaylık için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem teknik açıdan hem mali açıdan görüşmeleri yapıyoruz. Yeni hoca adaylarıyla görüşüyoruz”. Yeni Hoca adaylarıyla görüşürüz ”un anlamı belli. Ertuğrul Sağlam ile devam etmeyeceğiz. Ben de bu açıklamaları üzerinden dün kişisel düşüncelerimi paylaştım. Henüz adaylık açıklaması bile yapmadan mevcut teknik adamla ilgili düşüncesini söylemesini doğru bulmadığımı, adaylığı açıkladıktan sonra bunu yapması gerektiğine işaret ederek, en doğrusunun ise seçildikten sonra Sağlam ile görüşüp kendisiyle çalışamayacaklarını söylemesi olduğunu belirttim. Yazım 00.00’da internette yayınlanıyor. Kendisi 01.30 gibi yazımın altına şu yorumu yapmış:

ULAŞ YILDIZ’IN 01.30’DA YAPTIĞI YORUM

“Hayrettin Bey yazınızı okudum. Öncelikle haber yapmak yazı yazmak topluma mesaj vermek ve onların karar vermelerini sağlamak ciddi iştir çünkü kamuoyunu bilgilendirip doğruları iletip adaleti ve doğrunun oluşmasını sağlamaktır sizlerin görevi. Gelelim yorumunuza. Benim açıklamam şu şekilde idi: Kocaelispor gibi ciddi bir camiada kongre tarihi belli iken nasıl olur da aynı sezon içinde aynı yönetim kurulu ile devam edilirken gönderilen hoca geri geliyor. Biz kongre takvimi belli olduktan sonra hoca ve teknik ekip görüşmeleri yaptık, onların yaptığı çalışma ve bizim vereceğimiz karar ile devam edecek idik dedim. Hocayı göndereceğiz veya hoca iyidir kötüdür demek bizim haddimiz ve tarzımız değildir. Sizden ricam tarafsız adaletli haber yapıp hakka girmeyin, kulüplerin gelecekleri ile ilgili yanlış kararlar verilmesinin önüne geçin”

YANLAŞ ANLAMADIM, YANLIŞ ANLATTI

Bugün Kocaeli Gazetesi’ne verdiği röportajda söyledikleriyle, bu yorumda yazdıkları çok farklı. Röportajda “Yeni hoca adaylarıyla görüşüyoruz”, yorumunda ise “Hocayı göndereceğiz veya hoca iyidir, kötüdür demek bizim haddimiz ve tarzımız değil” diyor. Doğrusu ben şu işe şaştım. Şahsım tarafından bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ifadeler çok net. Ama Ulaş Yıldız tarafından bir yanlış anlatma söz konusu. Dolayısıyla benim haberimi sorgulamak, beni tarafsız, adaletli haber yapmaya davet etmek yerine, kendi açıklamalarını gözden geçirmesi, kendi hatasını görmesi lazım.

BİRDEN FAZLA ADAY ÇIKSIN İSTERİM

Evet, Yaşar Can’ın güç birliği yapılması, tek listeyle seçime gidilmesi yönünde yaptığı çağrıyı çok yerinde buldum. Recep Durul, Ulaş Yıldız veya başta bir lider etrafında birleşme olmasına sıcak baktım. Ancak Ulaş Yıldız’dan gelen, “Kesinlikle böyle bir şey olmaz” açıklamasının ardından o ihtimal ortadan kalktı. Bu noktada kişisel düşüncem birden fazla listeli seçimdir. Recep Durul zaten aday. Ulaş Yıldız da çıksın. Başka varsa buyursun. Kongrede genel kurul üyelerinin önünde seçenekler olsun. Baksınlar projelere, söylemlere, listelere kulübü en iyi yöneticiliğe inandıkları ekibe oylarını versinler. Genel kuruldan çıkacak sonuca saygı duyacağız.

Elimizdeki tek Süper Lig takımı da gidiyor

Kentin Süper Lig seviyesindeki tek temsilcisi İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı. Geride bıraktığımız sezon gayet başarılı oldular. Normal sezonu üçünü bitirdiler, Play-Off’ta G.Saray’a kaybettiler. İzmitli basketbol severler bu takıma sahip çıktı, maçlar kalabalık taraftar önünde oynandı. Ancak ligin bitiminin hemen ardından ekonomik nedenlerle kulübün yarışma hakkını satacağı veya kapatılacağı söylentileri başladı.

KORKULAN HABER GELDİ

Başta inanmadık ama yaptığımız araştırmalar sonunda haberlerin doğru olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik. Haberlerimizde, yorumlarımızda konuyu gündeme taşıyıp yetkililere yapmayın etmeyin diye haykırdık. Ne yazık ki, sesimizi duyar olmadı. Birkaç gün önce Bursa’da meslek hayatına devam eden Emre Kurtbay kardeşimden geldi korkuyla beklediğimiz o haber. İzmit Belediyespor başkanı ve belediye başkan danışmanı kulübün yarışma hakkını satmak için Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü ziyaret etmişler. İlk görüşmede kulübün borcu vs konuları konuşulmuştur mutlaka.

BAKIŞ AÇISINA BAKAR MISINIZ ?

Taraflar arasında bir anlaşma sağlandığına dair bilgiler de geldi. Ancak böylesi önemli bir konuda kulüp başkanlarının karar verebilmesi kolay değildi. Sonuçta kulüplerin finansını sağlayan belediye başkanları. Doğal olarak iki belediyenin başkanları son kararı verecekler. Bursa, erkek basketboldan sonra kadın basketbolunda da Süper Lig seviyesinde temsil edilmek istiyor. Ama gelin görün ki, biz erkek takımımızı 2.Lig’e düşürdük, elimizdeki tek Süper Lig ekibi olan kadın basketbol takımını da satıyoruz. Kentlerin, yöneticilerin bakış açısına bakar mısınız? Güler misiniz, ağlar mısınız?

UMARIZ SON ANDA YANLIŞTAN DÖNÜLÜR

Kocaeli sanayinin başkenti ama gelin görün ki bir kadın basketbol takımına sponsor bulup yaşatamıyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet’in basketbola olan ilgisine güveniyorduk. Başkan seçilmeden önce bile maçlarına gidiyor, takıma destek veriyordu. Bir çare bulur, kadın basketbol takımının satışına izin vermez diyorduk. Ama geldiğimiz nokta, hiç öyle gözükmüyor. Kuşkusuz son nokta koyulmadı, net bir durum yok. Umarız bu yanlıştan son anda dönülür. Biz kentteki Süper Lig takımlarının sayısının arttırılmasına yönelik adımlar atılmasına beklerken, geldiğimiz şu nokta son derece düşündürücü.

Son sözüm şudur ki; eğer elimizdeki tek Süper Lig takımını da kaybedersek yuh olsun bize, hepimize.

Başkan adaylarıyla buluşma:Recep Durul

Geçen hafta Kocaeli TV’deki programda genel kurul öncesinde başkan adaylarını kendilerini ifade etmeleri için programa davet etme düşüncemden bahsetmiştim. Bu doğrultuda başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Recep Durul’u hafta içi aradım ve bu akşam için söz aldım. Kısmetse buluşacağız. Saat 19.30’da başlayacak yayınımız, ucu açık olacak. Sorulmadık soru, konuşulmadık konu bırakmak istemiyoruz.

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Ayrıca izleyicilerden de çok sayıda soru ve yorum gelecektir. Uzun soluklu bir program bekliyoruz. Camiada merak edilen çok şey var. Tüm Kocaelisporluların gözü kulağı bu akşam Top Ağlarda programında olacak. Başta belirttiğim gibi tüm başkan adaylarını konuk etmek istiyoruz. Başka aday, adaylar çıkarsa onlarla da programlar yapacağız. Kocaeli TV ekranı Kocaelispor’a hizmet etmek isteyenlere açık.