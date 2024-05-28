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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Depremlerin nasıl oluştuğunu, nedeni nedir? Diye bir soru sorsam kaçımız biliriz bunu?

Pek azımız biliriz...

İzmit’in her hangi bir kenar mahallerinde oturan Ahmet amca, Ayşe teyze, depremin neden oluştuğunu bilir mi? Bilmez.

Şehrin merkezindeki elit bir sitede oturan Çağdaş amca veya Leyla abla bilir mi?
Bunlar da bilemez...

Aslında araştırsalar, okusalar öğreneceklerdir...

Toplum olarak pek okuma alışkanlığımız olmadığından dolayı depremlerin nasıl oluştuğuna pek kafa yormayız...

Bundan dolayıdır ki depremler meydana geldiğinde oturduğumuz evin içinde nasıl korunacağımızı şaşırırız, panikleriz.

Veya oturduğumuz binanın yıkılmasıyla altında kalır, ölürüz.
Enkaz altında sakat çıkartılırız, hayatımız tamamen değişecek.

Çoğumuz da yaşadığımız deprem tramvasını atlatamayız ve ömür boyu psikolojik sorunlar yaşarız!
İşte depremin biz insanlarda yarattığı etki bu kadar ağırdır...

GÖLCÜK DEPREMİ, DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞTİRDİ...
 
Türkiye dünya coğrafyasında deprem hattı üzerinde...
1930’li 60’li ve 80’li yıllarda büyük depremler yaşanmış, yıkımlar olmuş.

Büyük can kayıpları yaşamış bir ülkeyiz...
Ne var ki o yıllarda yaşanan depremlerden pek ders almamışız!


Halkı, depreme karşı bilinçlenmesini öğretememişiz!

Binalarımızı sağlam ve depreme dayanıklı olması için kurallara uygun projelerin çizilmesi için mimarlarımızı, inşaat mühendislerimizi, jeologlarımızı bilinçlendirememişiz!

Oturduğumuz binaların inşaatlarını yapan müteahhitlerimizi eğitememişiz!

Bir şey olmaz” deyip geçiştirmişiz!

Ta ki, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’ne kadar...


Aslında eskiden yaşanan depremlerde de ülke olarak büyük acılar yaşadık, kayıplar verdik fakat o yıllarda yaşanan acıların bugüne ders olsun diye eğitilmedik!

Depremlerin yıkıcılığının ne kadar ağır olduğu konusunda ne eğitildik, ne de önlemler aldık! 

Türkiye, deprem gerçeğiyle Gölcük depremiyle tanıştı ve uyandı!

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...


DEVLET DEPREM GERÇEĞİNİ FARK ETTİ...

Gölcük depreminin ardından “DEVLET”, deprem gerçeğini fark etti...
Oturduğumuz binaların çökmesi, insanlarımızın hayatlarını kaybetmesi çok ağır bir kayıp!

Tüm bunların sorumlusu devlet...

Devlet, Gölcük depremiyle silkelendi!
Önlemler almaya başladı...

Yeni deprem yönetmenlikleri hazırlandı...

Mimarlar, inşaat mühendisleri, jeologlar ve müteahhitlerin kurallara uygun hareket etmeleri için denetim mekanizmaları oluşturdu...

İlgili bakanlıklar işi ciddiye almaya başladı...

Yerel yönetimler yetkilendirildi...

1999’daki Gölcük depreminin yarattığı acı ve travmayı henüz üzerimizde atamamışken,

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde peş peşe meydana gelen 7 şiddetin üzerindeki iki büyük deprem, Doğu Anadolu Bölgesindeki 11 ilimizi adeta yerle bir etti!

Türkiye, 6 Şubat’tan sonra bambaşka bir anlayışa büründü...

Depreme dayanıklı konutlarda oturmamız için devlet, hükümet, yerel yönetimler çok ciddi bir rol üstlendi...

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR, İMO VE GTÜ FARKINI ORTAYA KOYDU...

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi, yerel yönetimleri kentsel dönüşüm konusunda cesaretlendirdi.

Devlet, dönüşüm konusunda ciddi alt yapı çalışmalarını başlatınca yerel yönetimlere kalan tek şey kendi il ve ilçelerindeki riskli yapıların durumunu incelemesi ve riskli yapıların belirlenip derhal ve ivedilikle yıkılması ve yeni yapıların yapılması konusunda teşvik etti.

Bu konuda ilk ciddi çalışmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibi başlattı.

Başkan Büyükakın, Kocaeli İnşaat Odası ile yaptığı protokol sonrasında Kocaeli genelinde riskli yapılan çıkartılması için bir envanter çalışma başlattı.

Bu çalışma aynı zamanda “Deprem öncesi hazırlık çalışması” idi...

1999 yılından önce ve sonrasında yapılan kent genelindeki toplam 250 bin civarındaki yapı taramadan geçti.
Binaların risk yapıları ortaya çıkartıldı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İMO’nun birlikte yürüttüğü bu çalışma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’de örnek çalışma ilan etti.

Birçok il bu çalışmayı örnek aldı...

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...

JAPONYA’YA DEPREM DERSİ VERMEYE GİTTİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İMO’nun Türkiye genelinde ses getiren bu çalışması yurt dışında da ses getirdi.

Japonya denilince zihnimize “deprem” gelir. Deprem ülkesi olan Japonya, depremde can ve mal kaybı vermemek için yıllardır bu konuda büyük çalışmalar yürütüyor.
Önemli mesafeler kat etti.

Japonya’da deprem yaşandığında insanlar artık paniklemiyor, evlerinden çıkmıyorlar.
Binalarını sağlam yapıyorlar. Evlerindeki eşyaların dökülmemesi için duvarlara monte ediyorlar.
Her bireyi ilkokul çağından itibaren bilinçlendiriyorlar...

Deprem konusunda bu kadar bilinçli olan Japonya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İMO ve GTÜ tarafından geliştirilen “deprem öncesi hazırlık envanter çalışmasını” örnek kabul ederek; projenin mimarları olan Kocaeli İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Ali Akgün ve Gebze Teknik Üniversitesinde çalışmada yer alan uzman heyeti Japonya’ya gitti.
 

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...

İMO ve GTÜ Heyeti geçen hafta Japonya’ya gitti.


Kocaeli Heyeti, Japonya Jeoloji Birliği (JpGU) tarafından düzenlenen ve 80 ülkeden deprem uzmanlarının katıldığı toplantıda Kocaeli’de uyguladıkları yapı envanter çalışmasını anlattı.

Sizce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İMO ve GTÜ tarafından geliştirilen “deprem öncesi hazırlık çalışması projesi” sizce de örnek bir çalışma değil mi?

 

Sevgili okurlar, 2019 ve 2024 tarihlerinde yapılan yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu şehirde yaşayan insanların evlerinde huzurlu yaşamaları için ortaya koyduğu çabayı alkışlamak gerek.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay’da görevlendirilen Büyükakın, iki ay kadar burada kalmış ve bölge insanlarının acısını derinden yaşamış bir yerel yönetici.

Başkan Büyükakın, Hatay dönüşü Kocaeli’de kentsel dönüşüm konusunda emin adımlar attı.

 

Ciddi çalışmalar ortaya koydu, riskli yapıların tespiti için envarter çalışması başlattı ve bu çalışma Japonya Hükümeti tarafından dünyada örnek proje seçildi...

Evet, Kocaeli deprem kuşağında bir şehir...
Yapılarımız eski ve riskli...

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...



BÜYÜKŞEHİR MEŞALEYİ YAKTI...

Büyükşehir Belediyesi bir meşale yaktı.

“Dirençli şehir projesi” kapsamında mevcut riskli yapıların tamamı hiç vakit kaybedilmeden yıkılıp yerlerine sağlam, depreme dayanıklı yapıların yapılması artık kaçınılmazdır...

Bu konu çok ciddi ve savsaklanmayacak kadar ciddidir...

Yerel yönetimler bazı projelerinde tavizler verebilir ama deprem konusunda asla ve kati şekilde taviz vermemesi gerekir. Çünkü bu konu ciddi...

Depreme hazırlık projeleri bu şehirde ciddi anlamda disipline edilmeli ve planlamalar ciddi yapılmalı...


Bir bina yapılırken mimar, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisleri ve müteahhitler işlerini ciddi ve bilim ne öngörüyorsa ona göre yapmalı.
Bina yapımında hiçbir malzemeden eksik kullanılmaması gerek. Bu konudaki denetimler katı olmalı.

Bu ciddiyetle yapılarımızı yaptığımızda Japonya gibi bir ülke oluruz...

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...

 

Japonya bunu başardı biz neden başarmayalım...

Yeter ki herkes bilimi uygulasın ve işini doğru ve ciddi yapsın...

Yaklaşık 10 gündür kentsel dönüşüm konusunda yazdığım yazıların tek sebebi, yerel yöneticilerimizi dönüşüm konusunda bilinçlendirmek, cesaretlendirmek bu konuda duyarlı hale getirmekti.

Gazeteci olarak kamusal sorumluluğumu yerine getirdim...

Yerel yöneticilerimiz ne kadarını kaptı bilemem...
Ancak ilçe belediye başkanlarımızı da yakından takip edeceğimi burada belirtmek isterim...

Japonlara deprem dersi vermeye gittik...


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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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