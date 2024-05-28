Recep Durul iyi hazırlık yapmış

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul’la iki kez telefonda konuşmuşluğum vardı. Yüz yüze ilk kez kış aylarında bir halı saha maçında geldik. Bizim Aziz, halı saha maçları organize eder, göbeğime aldırış etmeden zaman zaman ben de oynuyorum. Baktım Recep Başkan da orada…

Futbolun diliyle orada tanıştık.

İlk sohbetimizi ise geçen hafta TV 41’de biz 7 Artı programını yapmıştık o da bizden sonra 3. Devre’ye katılacakmış, aradaki boşlukta yarım saat hep birlikte sohbet ettik.

Ancak ilk kez dün 3 saatlik uzun bir sohbetin içinde olduk.

3 SAAT SOHBET ETTİK

Bir gün önceden pazartesi sabahı simit alıp geleceğini söyledi.

Sabah gazeteye geldim, baktım, kapı önünde Uğur Uludağ ve Aziz Emre Gündeşen ile sohbet ediyor. Sonra Spor Servisinde sohbete devam ettiler. Bizim kısa gündem toplantımızdan sonra da Cemalettin Öztürk, Hayrettin Albayrak, Gökhan Beşiktaş ve Aziz Emre Gündeşen’in katıldığı uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Fırsat buldukça Metin Karan da bize eşlik etti.

Neler neler konuştuk…

Hepsini Gökhan’ın kaleminden detaylı biçimde okuyabilirsiniz ama ben de izlenimlerimi ve kendi notlarımı aktarmak isterim.

DONANIMLI BİR SPOR ADAMI

Başkan Durul’u, hem bir taraftar gibi hem de meseleyi bilen bir gazeteci gözüyle iki farklı bakış açısıyla dinledim.

Öncelikle söyleyeyim, çok farklı bir spor adamı profili gördüm. Benim daha önce bildiğim Recep Durul, Engin Koyun döneminde kulübün finansmanını üstlenen 3-5 kişiden biriydi. Ancak profesyonel sporcu kimliği, futbol geçmişini çok bilmiyordum. Doktoralı bir ekonomist olduğunu ise hiç bilmiyordum. Onu öğrenene kadar kullandığı bazı terim ve cümleleri gösteriş gibi düşünmüştüm ama baktım karşımızda sportif geçmişi olan eğitimli donanımlı bir spor adamı var.

Hoşuma gitti…

ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN TEK İSİM

Recep Durul, çok zor zamanda Kocaelispor Başkanlığını üstlendi. Doğru yaptı yanlış yaptı bilmem ama cesaret işi bir davranıştı…

Sonuçta Kocaelispor çok yaklaştığı Süper Lig hedefine ulaşamadan sezonu kapattı.

Ve önümüzde bir kongre var. 15 gün sonra Kocaelispor üyeleri sandığa gidecek ve yeni başkanı seçecek. Recep Durul adaylığını ilan edeli çok oldu. Karşısına çıkabilecek çok isim söylendi ama henüz adım atmış birilerini olmadı.

Olur mu?

Olabilir?

Olursa da camia kantara çıkartır, kararını verir.

Dolayısıyla bugün itibarıyla tek aday olan Recep Durul’un yol arkadaşlarını, vizyonunu, transfer politikalarını merak ediyorduk.

VİZYON, YÖNETİM VE HEDEF

Ben çıkardığım önemli notları kendi penceremden yazayım:

Bir- Yol arkadaşları: yani yönetim kurulu ve teknik ekip meselesi… Yönetim kurulunda iki kadın yönetici olacak. Durul bunu önemsiyor. Ayrıca 2 ya da 3 eski futbolcu da yönetime girecek. Mevcut yönetimin yüzde 70’i değişecek. Yaşar Can ve Fevzi Bayırbaşı gibi yeni isimler gelecek.

Teknik direktör konusu tamam ama bir sportif direktör de olacak gibi. Durul, Sportif Direktörü teknik adamın alternatifi gibi görmüyor. Onun işi başka… Sağlam direksiyonun başında olacak.

İki- Vizyon: Yani hedefler… Recep Başkan’ı çok kararlı gördüm. Doğrudan Süper Lig’e çıkmayı hedefliyor. Evet, ekonomik planlama, tesisleşme gibi konularda gündeminde ama skor olmadan, sportif başarı olmadan sürdürülebilir bir yönetimi sağlamanın imkansız olduğunu da biliyor.

Üç- Transfer politikası: Baştan aşağı takımın değişmesini beklemeyin. Ancak iyi transferler de olacak. Kocaeli doğumlu, karakterinden, takıma katkısından şüphe edilmeyen bazı isimler de transfer edilecek. Bu sene yaşanan başarısızlığın nedeni olarak Durul, santrafor yokluğunun altını çiziyor. Bence bu yıl pivot santrafor meselesi transferin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

DURUL BAŞKANLIĞA HAZIR

Toparlamak gerekirse. Kocaelispor konusunda tecrübeli çok istekli ve donanımlı bir başkan adayı var karşımızda…

Yılın tahlilini doğru yapmış, kendi içinde olduğu yönetimin de eksiklerini bilen, kabul eden, çözüm arayan biri olarak önümüzdeki sezon için de iyi hazırlık yaparak karşımızda.

Bir cümleyle özetleyeyim: Recep Durul başkanlığı hazır…

Gerisi genel kurulun bileceği iş…