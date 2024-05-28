3.Lig finaline bizim çocuklar damga vurdu…

Yeni sezonda 3.Lig’de takımımız kalmadı.

Darıca GB düştü…

BAL’dan bu yılda 3.Lig’e takım çıkaramadık.

Böyle olunca da ilimizde yer alan profesyonel futbolcular, 3.Lig’de başka takımlarda oynuyor.

Geçen yıl 3.Lig’de Derincespor’u 2.Lig’e çıkaran oyuncularımızdan bir bölümü Muşspor’a gitti.

Bu oyunculardan kaleci İlker Günay, stoperler Efe Karaoğlu ve Muhammet Fatih Yıldırım, sol bek İlker Avşar, orta sahada Furkan Gedik, kanatta İsa Nalbant vardı.

Ayrıca Kocaelispor altyapısında yetişen, bu sezon başında Ankaragücü’nden Manisa FK’ya transfer olan forvet oyuncu Mervan Yiğit de Muşspor’un kadrosunda yer alıyordu.

Erbaaspor’da da Kocaelispor ve Körfez FK’dan tanıdığımız kaleci Onur Behiç ile geçen yıl Derincespor’u takım kaptanı Mehmet Tosun vardı…

… … …

Muşspor ile Erbaaspor, 3.Lig Play-Off final maçında karşılaştı.

Kazanan takım 2.Lig’e çıkacaktı.

Geçen yıl 3.Lig’de final oynayıp, çıkan Derincesporlu oyuncular final maçına alışıktı.

Muşspor, maçın ilk yarısında İzmitli futbolcusu Furkan Gedik’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mükemmel bir goldü.

Çok zor pozisyonda, güçlü kalıp, topu çok iyi yere vurdu.

Süper Lig’de bile böyle gol çok az izledik…

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İlk yarı da bu skorla bitti.

Muşspor, galibiyete daha yakın gözüküyordu.

Özellikle Furkan Gedik ve Mervan Yiğit de çok iyi oynuyordu.

Hatta bir arkadaşım mesaj attı, “Bu Furkan Gedik, Yiğit Ali Bayrak’tan daha iyi” diye.

Son dakikalara 1-0 önde giren Muşspor, 2.Lig’e çok yaklaşmıştı.

Ancak 90+4’de Erbaaspor attığı golle maçı uzatmaya götürdü.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Erbaaspor’da Mehmet tosun oyundan çıktığı için penaltı atamadı.

Muşspor’da da Furkan Gedik, 83.dakikada oyundan çıktı…

Muşspor’da Kaptan Efe Karaoğlu ile Mervan Yiğit penaltı atışlarını kullandı.

Efe’nin vuruşu gol oldu…

Mervan Yiğit ise topu farklı olarak üsten auta attı.

Aslında Mervan Yiğit penaltı atmaya gelirken kaçıracağını hissediyordum.

Muşspor’da son bölümlerde oyuna giren stoper Muhammet Fatih Yıldırım da iyi penaltı atıyordu.

Onun kullanmasını bekledim…

… … …

Sonuçta penaltı atışlarında Ebaaspor üstünlük sağladı, 2.Lig’e çıktı.

Bizim çocukların ağırlıklı oynadığı Muşspor ise çıkamadı.

Furkan Gedik, Mervan Yiğit ve İsa Nalbantoğlu…

Kocaelispor altyapısından yetişen üç genç isim…

Bana göre Kocaelispor’da yeteri kadar değer verilmeyen üç yetenek…

Bu üç isim bundan sonraki süreçte Kocaelispor’da forma şansı bulmaları çok zor.

Çünkü biz şampiyonluğa takım yapacağımız için genç oyuncu almıyoruz…

Bu oyuncular 2.lig’de Derincespor’da da oynamazlar…

Zaten başka da profesyonel takımımız yok.

Gelecek yıllarda da bu isimleri yine başka profesyonel takımlarda görebileceğiz.

… … …

Bu arada Derincesporlu oyuncuları diğer takımlarda izlerken, 3.Lig’de bu takımın boşuna 2.Lig’e çıkmadığını anlayabiliyoruz.

Demek ki, Derincespor’u yöneten insanlar boş takım kurmamışlar.

Derincespor’da 2.Lig’e tesadüf olarak çıkmamış.

3-4 oyuncusu bile Muşspor’a yetti…