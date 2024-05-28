1.Lig çok daha zorlu olacak ama 1-0 önde başlayacağız

Trendyol Süper Lig’deki son hafta maçlarında bizi ilgilendiren düşecek son takımın, bir başka deyişle yeni sezondaki rakibimizin kim olacağıydı. Son anlara kadar Konyaspor geliyordu. Doğal olarak önümüzdeki yıl oradaki maç için kafamda oradaki maça hızlı trende gider geliriz diye plan falan yapıyordum ki, Trabzonspor’un üst üste golleri geldi. Konya’yı beklerken rakibimiz Ankaragücü oldu.

ANKARAGÜCÜ’NE ÜZÜLDÜK

Başkent ekibiyle iyi ilişkilerimiz vardır. Ayrıca Süper Lig’deki tek başkent temsilcisiydi. Güçlü taraftar desteği olan bir camia. Düşmelerine üzüldük elbette. Ki, Konyaspor da düşseydi benzer duygular yaşardık. Orası da futbol kenti, güçlü taraftar potansiyeli var. Ankaragücü ile 3 yıl sonra yeniden 1.Lig’de buluşacağız. Kuşkusuz yeni sezonda kağıt üzerindeki favorilerden biri olacak. Küme düşen İstanbul, Pendik ve Karagümrük de öyle. Sonuçta her biri proje takımı. Son iki rakibimizi de hafta sonuna kadar öğreneceğiz. Sakaryaspor ile Bodrum’dan biri gelecek.

20 TAKIMLI UZUN BİR MARATON

Komşu ile ayrılmak istemeyiz doğrusu. 2.Lig’den kimin geleceğini de merak ediyoruz. Tartışmasız geride kalan sezondan çok daha zorlu rakipler, zorlu bir lig bekliyor olacak bizi. Üstelik 2 takım daha fazla olacak. 38 haftalık uzun maraton. Hafta içinde de maçlar var. Ama ne olursa olsun avantajlarımız da var. Ligin en iyi teknik direktörüne sahibiz. Geride kalan sezon hem lig, hem camia, hem takımla ilgili deneyimi var. Pek çok takım yeni teknik direktör arayışı içinde, biz mevcutla devam ediyoruz. Nereden bakarsanız lige 1-0 önde başlayacağız. Nerede hata yaptığımızı, neden kaybettiğimizi de çok iyi biliyoruz.

DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER

Aynı zamanda kadroda büyük değişim yapmamızı gerektirecek bir durum yok. Dün başkan Recep Durul’un gazetemize yaptığı ziyarette söylediği, Ertuğrul Sağlam’ın da muhtemelen aynı şeyi düşündüğü gibi 5-6 nokta transferle yeni sezonda bu işi götürebiliriz. Az ama öz transfer yapmak durumundayız. Tercihte hata lüksümüz yok. Transferde ayrıca dikkat etmemiz gereken nokta, seneye Süper Lig’de olacakmış gibi kadro planlamasını yapmak. Yani alacağımız isimlerin Süper Lig’de oynama kapasiteleri de olmalı. Geçen sezondan ders almalı elimizi biraz çabuk tutmalı, bildik isimlere yönelmeliyiz.

İskelet Medya abonelere paralarını iade edecek

Kocaelispor Kulübü geçtiğimiz sezon başında aylık dergi için İstanbullu İskelet Medya ile anlaşmış ancak firma yaklaşık 500 aboneden bir yıllık ücret tahsilatı yapmasına rağmen bir sayı yayınlayabilmişti.

DURUL TALİMAT VERDİ

Ben de konuyu birçok kez köşemde dile getirdim. Abonelerden gelen tepki ve şikayetler üzerine Kocaelispor Başkanı Recep Durul, geçtiğimiz hafta içinde kulübün avukatı Yunus Emre Doğan’a ilgili firma yetkilileriyle görüşmesi, toplanan abonelik ücretlerinin geri iade edilmesiyle ilgili hukuku süreci başlatmasını istedi.

125 BİN TL YATIRMIŞ

İskelet Medya yetkilileri Kocaelispor avukatına yayınlanan bir sayının ücretini düşülmek kaydıyla geri kalan ücretin abonelere geri iade edeceklerini söyledi. Kısa süreçte iadelerin yapılması bekleniyor. Yıllık abonelik tutarının 1300 TL olduğu belirtildi. Bu arada İskelet Medya’nın sözleşmede yazılı 1 yıllık ücret olan 125 bin TL’yi kısa bir süre önce kulübün hesabına yatırdığı öğrenildi.

Durul, işlettiği tesisler için ödediği kira bedelini açıkladı

Eski adı Sporuim olan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’nin olan, kira gelirinin Kocaelispor’a aktarıldığı Yahyakaptan’daki tesislerin Recep Durul tarafından işletilmesi son dönemde sıklıkla gündeme getirildi ve bunun yanlış olduğuna yönelik haberler yapıldı.

HEMEN DEVREDERİM DEMİŞTİ

Yapılan haberlerde ayrıca buradan ciddi bir gelir elde edildiğine vurgu yapılarak Durul’un ne kadar kira ücreti ödediği sorgulandı. Recep Durul tepkiler üzerine katıldığı televizyon programında söylendiği gibi gelir elde edilen bir tesis olmadığını belirterek, “Devraldığım zaman tamirat için aktardığım parayı henüz çıkartamadım. İsteyeni varsa, hemen devredebilirim” demişti.

KİRA BEDELİNİ AÇIKLADI

9 Haziran’daki kongrede başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Recep Durul, dün gazetemize yaptığı ziyarette kamuoyunda merak edilen Kocaelispor’a ne kadar kira ödediği konusundaki sorumuzu yanıtladı. Durul, kira bedelinin 300 bin TL olduğunu açıkladı. Kocaelispor Kulübü tesisten yıllık 3.6 milyon TL kira geliri elde ediyor. Kamuoyunun bilgisine.

Muşspor’a, Furkan Gedik ile Mervan Yiğit’e çok üzüldüm

Pazar akşamüstüydü 3.Lig Play-Off final maçı. Bizim çocuklar Furkan Gedik ile Mervan Yiğit’in finale gelmesinde önemli rol oynadığı 1984 Muşspor ile Erbaa spor karşı karşıya gelecekti. Bizim çocuklar olduğu için daha bir yakından izledim maçı, tabi ki Muşspor’u destekledim.

FURKAN’DAN HARİKA GOL

Maçın başlarında bizim Furkan Gedik harika bir golle takımını öne geçirdi. Kelimenin tam anlamıyla şapka çıkartılacak bir goldü. Devamında Tokat ekibi çabaları ama maçın uzatma dakikalarına bu skorda girildi. İnternet sitemiz için, “Furkan Gedik attı, Muş 2.Lig’e kaptı” başlıklı haberi hazırladım. Aksiliğe bakın ki, tam o sırada Erbaapor çok bariz kaleci hatasından eşitlik golünü bulup maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada gol olmayınca penaltılara geçildi. Muşspor başta avantajlıydı ama sonra eşitlik sağlandı.

MERVAN PENALTIYI KAÇIRINCA

Seri penaltılarda bizim Mervan çok kötü bir vuruşla topu çok üstten auta gönderince Muşspor yıkıldı. Zaten Muşspor’a sempatiyle bakıyordum. Üstüne bizim çocuklar da olduğu için çıkmalarını gönülden istiyordum. Olmadı. Hem Muşspor’a, hem bizim çocuklara çok üzüldüm. Her iki futbolcu sezon boyuncu gösterdikleri başarılı performansla takımı 2.Lig’in eşiğine getirdiler ama o kapıdan içeriye girmek ne yazık ki mümkün olmadı. Kısmet diyelim. Elbette Tokat ekibini de kutlayalım.