Hürriyet, Ercan, Arduç çok ayıp ettiler!

31 Mart seçimi geride kaldı...



Yerel seçim sonuçları itibariyle hem ilimizde hem de Türkiye genelinde ilginç matematiksel sonuçlar çıktı ortaya...



Mesela, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2019’da başkanlık seçimini kazandı fakat meclis çoğunluğunu kazanamamıştı. Hürriyet, 31 Mart’taki seçimde, bir önceki seçime göre 5 bin oy düşük almasına rağmen hem başkanlığı hem de meclis çocukluğunu kazandı.



Mesela, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi de benzer bir sonuç ortaya çıktı...



Sizce de ilginç bir matematiksel sonuç değil mi?



1973 yılından bu yana hiç bir seçimde birinci çıkmayan CHP, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde 51 yıl sonra ilk kez birinci parti çıktı...



Yüzde 37,8 oy oranı aldı...

Son 22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten, bu süreç içerisinde yapılan tüm yerel ve genel seçimde açık ara birinci çıkan AK Parti; yüzde 35,5 ile ikinci parti oldu...



Bu sonuçlar Kocaeli siyasetinde pek fazla bir şey değiştirmedi...



AK Parti, 2004 yılından bu yana Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlığının tamamını kazanıyordu. Sadece 2019’da İzmit’i kaybetmişti...



31 Mart seçiminde İzmit, Derince ve Karamürsel’de seçim kaybetti. Yani, 13 belediyeden 3’ünü kaybetti...



AK Parti, Kocaeli’de yine en güçlü parti konumunda. Büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini elinde bulunduruyor.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazandı fakat hem oran hem de oy sayısı bakımda geriledi...

Sevgili okurlar, yukarıda yazdım.

Yerel seçimin ateşi erken söndü...

Kazanan belediye başkanları, gelecek beş yılın hesabını yapıyor...

Siyasi partiler AK Parti, CHP ve diğer partiler ise seçimde aldıkları oylarının hesaplarını yapıyor...

Danışma kurullarını toplayarak, seçimde aldıkları oylarını hesabını ve gelecek beş yılın rotasını çiziyorlar...

Türkiye’de birinci, Kocaeli’nde ikinci parti çıkan CHP Kocaeli Örgütü erken davranıp danışma kurullarını toplamaya başladı...

AK Parti ise önümüzdeki aylarda danışma kurullarını düzenleyecek...



Tabii CHP’de danışma kurullarında partinin siyasi yol haritası falan pek çizilmez.

Kazanılan bir başarı varsa da bu başarı genelde alkışlanmaz!

CHP’nin danışma kurulları genelde ‘hesaplaşmaya’ dönüşür...

Suçlu aranır...



Seçim öncesi ve seçim sürecinde parti içerisinde yaşanan tüm gerilimler, gruplaşmalar, hinlikler, kindarlıklar, somurtkanlıklar ve ayrışmalar danışma kurullarında paçadan akar!



Herkes birbirlerini suçlar, itibarsızlaştırır, küçük düşürür!

Partililer küçük, büyük, sıfat ve unvan dinlemeden birbirlerine karşı saygısızlığın daniskasını yaparlar!



Buna da “çok seslilik” ve “parti içi demokrasi” diyorlar(!)



İZMİT DANIŞMADA SAYGISIZLIK PAÇADAN AKTI!

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün danışma kurulu 21 Mayıs günü akşamı yapıldı...

Tabii danışma kurulu sözde basına kapalı yapılacaktı.

Ancak yaşanan tüm gelişmeler anında medyaya sızdı! Kim kime ne demiş, kim kime nasıl hitap etmiş, kim kimi suçlamış; hepsi ayan beyan basına yansıdı!

Bakın danışma kurulunda ne saygısızlıklar yaşanmış!

Yıldızlı, Ercan’a yüklendi...



CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşmasında; “Partililerimiz TBMM’ye geliyor, fakat bize haber vermiyorlar, uğramadan ayrılıyorlar. Oysa geleceklerini haber verseler kendilerini mecliste en iyi şekilde ağırlarız” demiş...

Ercan, Yıldızlı’ ya cevap verdi...



Yıldızlı’nın sözlerine İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan şu yanıt verdi; “Sen de milletvekili olarak İzmit’te esnaf gezisi yapıyorsun, fakat benim haberim olmuyor. Sonuçta ben bir ilçe başkanıyım, çağırsaydın ya da haber vermiş olsaydın gelirdim...” dedi.

Muhip Hoca, Hürriyet’e yüklendi...



Muhip Hoca, CHP listesinin birinci sırasından milletvekili seçildi.



Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından biri... 25 yıl Kocaeli Üniversitesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 14 Mayıs’ta aktif siyasete girdiğinden bu yana da çalışkanlığı ve üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

Muhip Hoca kürsüde diyor ki, “İzmit Belediyesi hiçbir etkinliğine bizzat beni davet etmiyor. Son olarak Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in isminin verildiği ve katıldığı Çınar çocuk Evi’nin açılışına geliyor ama belediye beni davet etmedi...” dedi.



Hürriyet, Muhip Hoca’ya cevap verdi...



Muhip Hoca’nın sözlerine Hürriyet şu yanıtı verdi;

“Özel olarak aramaya gerek yok. Sizde ev sahibisiniz, davet almadan katılın...” demiş



Bilgin, Hürriyet’e yüklendi...



31 Mart seçiminde CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Atasoy Bilgin’de konuşmasında, “ İzmit’te seçim çalışmalarını yürütebilmek için irtibat bürosu kurmak istedik, başkan Hürriyet’ten talep ettik. Maalesef bu kabul görmedi. İzmit’te broşürlerimiz bile dağıtılmadı...” dedi



Hürriyet, Bilgin’e ‘aday olmasaydın’ dedi...



Hürriyet, partisinin büyükşehir belediye başkan adayına şu yanıtı veriyor; “Örgütümüzle birlikte çıktık ve sahada mücadelemizi vererek halkımızın takdirini kazandık, 15 yıl sonra İzmit CHP’nin oldu. Şayet kendinize güvenmiyorsanız ve örgütü yönelik inancınız yoksa o zaman aday olmayacaksınız...”



Dedim ya, CHP danışma toplantılarında partinin yeni yol haritası çizildiği falan yok. Herkes birbirlerine hesaplaşıyor. Birbirlerini itibarsızlaştırıyorlar. Herkes birbirlerine adeta kusuyor, zehirlerini akıtılıyor. Herkes birbirlerine çirkin ve saygısızca itham ediyor...



Tabii hepsi değil, topu topu bir elin parmaklarını geçmez bu saygısızlıkları kusanlar. Arada dürüst, gerçek partili olan CHP’lilerde böylece harcanıyor.



Aile içinde geçinemeyenler üstlendikleri kentleri nasıl yönetecek?

İşte başka bir çirkin itham daha!



İzmit Danışma toplantısında; partinin gençlik kollarında görev almış, genel merkez gençlik kollarında yöneticilik yapmış, 14 Mayıs’taki genel seçimde Kocaeli milletvekili aday listesinde bulunan Caner Arduç, kürsüye çıkıp; hiç olmayacak, hatta konuşulmaması gereken geçmiş bir konuyu gündeme taşıyarak partilileri dinamitliyor.



Diyor ki Arduç;



“Ankara’daydık. Kalabalık bir ortamdı. Üç milletvekili oradaydı. İl başkanımız oradaydı. Parti yöneticilerimiz vardı. Anketlerde Sertif Gökçe’nin seçimi rahatlıkla kazandığı ifade edilince bir milletvekilimiz ‘kazanamaz’ dedi. Bir başka partilimiz hadi, iki Beymen takım elbisesine iddiaya girelim, Sertif Gökçe kazanır dedi. Bunun üzerine milletvekilimiz, Beymen basit olur, Vakko olsun dedi, Ben bu duruma üzüldüm. İçime sindiremedim. Bu yüzden de aile içi toplantıda bu meseleyi gündeme getirdim...” diyor...



Peki, Arduç bunu gündeme taşıdı. Ne olacak?

Parti toparlanacak mı? Kenetlenecek mi?

Hayır!



Partide kavga daha da alevlenecek!

31 Mart’taki yerel seçimde Türkiye’de birinci parti çıkan, Kocaeli’de sadece 3 belediye başkanlığı kazanan CHP Kocaeli Örgütü’nün aile içi durumu böyle...



Sizce de CHP’de saygısızlık diz boyu değil mi?

Partinin milletvekili bir Harun Yıldızlı bir durumu izah ediyor.

İlçe başkanı böyle bir yanıt mı vermeli!

Birinci sıradan milletvekili seçilen, üstelik Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Muhip Hoca, İzmit’teki etkinliklere bizzat davet edilmesini istemiş.



Partinin belediye başkanı “davet etmem, ev sahibisin çık gel” şeklinde karşılık mı vermeli!



Hürriyet, hızını alamamış olacak ki, partisinin büyükşehir belediye başkan adayına da insanın yüzünü kızartan bir karşılık veriyor! Büyükşehir adayını herkesin ortasında küçük düşürüyor, itibarsızlaştırıyor!



Ya Caner Arduç’a ne demeli...



Olmuş bitmiş ve unutulmuş bir meseleyi gelip danışma meçlisinde anlatmak neyin nesi...

Böyle bir yaklaşım partiye ne kazandıracak!

Peki, şimdi ne olacak?

İzmit danışma meclisinde yaşanan bu diyaloglar parti içi barışı güçlendirdi mi peki?

Toplantı sonrası partililer birbirine sarıldı mı peki?



Gelecek seçime hazırlanmak için yeni bir yol haritası çizildi mi, raporlar tutuldu mu peki?

Hayır!



Birbirlerine kindarlıklarını, öfkelerini kustular!



CHP böyle mi memleketi veya kentleri yönetecek?

Organik olmayan, ortaya konulan bir başarıyla değil, tamamen bir şansla birinci parti çıkan CHP’de saygısızlık gerçekten diz boyuymuş(!)...



Bir sonraki seçime kadar böyle devam edin(!)



Sonrası...?

