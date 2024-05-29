Genel sekreterlik için yeni bir isme ihtiyaç yok…

Belediye başkanlarının kadro meselesi önemlidir. Çünkü iyi bir ekibiniz yoksa ne yaparsanız yapın isteğiniz seviyede hizmet üretemezsiniz. Başarılı olamazsınız.

Ekibiniz sizi çırak çıkartabilir.

Yeni seçilen başkanlar zaten ekip kurmak zorundalar, Derince’yi, Kandıra’yı görüyoruz… Seçimler ikinci dönemi olanlar için de ekibi yenilemek için iyi bir fırsattır.

Bakın Körfez Belediyesi…

Başkan Şener Söğüt ciddi bir revizyon yaptı. İsim isim doğrudur diyemem ama böyle bir değişim ihtiyacı da vardı.

İZMİT BELEDİYESİ’NDE ÜMİT YILMAZ VAKASI

Bazen gelen isimler de mutsuz olabilir. Bakın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yeni döneminde Muhtar Hizmet Masası Sorumlusu olarak atadığı Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz bir ayın sonunda zehir zemberek sözlerle ayrıldı.

Yılmaz “Seçimden sonra belediye başkanımızdan gelen muhtar hizmet masası sorumluluğunu teklifini kabul ettim. Amacım bütün muhtarlarımızla belediye arasında köprü olup geçen dönem yaşanan sıkıntıların yaşanmaması ve hizmetti. Ancak ne verilen sözün ne de söylenenlerin hiçbirine uyuşmadığı bir ortamda bulunduğumu kısa sürede çözmüş oldum. Hizmetle bağdaşmayan hiçbir görevin benim için önemi olmamıştır” diyerek görevi bıraktı.

Hürriyet’in iyi bir ekip kurması kolay değil…

ALİ SAĞLIK BAŞARILI BİR BÜROKRAT

Tabi değişim yapılacak yeri doğru tespit etmek de önemli…

İki gündür İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın gideceği yerine de eskiden İSU Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih Turan’ın getirileceği konuşuluyor.

Turan’ı tanımam ama Sağlık’ı iyi tanırım. 2017’den bu yana bu görevini sürdürüyor.

Beyefendi, çalışkan ve başarılı bir bürokrat. İSU’yu da artık avucunun içi gibi biliyor.

Karar verici ben olsam devam ederim. Bana göre İSU için ufukta bir değişim görünmüyor.

Sağlık’ı istemeyen klikler bu kez de amaçlarına ulaşamayacak diye düşünüyorum.

Bana statükoyu savunuyorsun diyebilirsiniz…

Zaten taşların yerinden oynatılmasını çok sevmediğim de doğrudur. Ama analiz yaparken kendi dışıma çıkarak yapmaya çalışırım. Burada da böyle yapıyorum.

Vardığım sonuç bu…

İLK DÜĞME DOĞRU İLİKLENMELİ

Elbette Kocaeli Büyükşehir’in kadrolarında da değişimler yaşanacak. Başta da söylediğim gibi her seçim yenilenmek için bir fırsattır. Muhakkak Tahir Büyükakın da bu fırsatı değerlendirecektir. Ama önce ilk düğmenin doğru iliklenmesi lazım.

Nedir o düğme?

Tabi ki genel sekreterlik…

Yazımın asıl konusu da bu…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni genel sekreteri kim olacak?

GENEL SEKRETERLİK ÇOK ÖNEMLİ

Büyükşehir Genel Sekreterliği hep çok önemli bir görev olmuştur. AK Parti döneminin genel sekreterleri de çok dikkat çekici isimler oldu. Kentte iz bıraktıkları gibi bürokraside hep yükseldiler. Son genel sekreter Balamir Gündoğdu tecrübeli, duracağı yeri bilen, sorun çözmeye odaklı, ekip adamıydı. Güven veren biriydi.

Balamir Gündoğdu İçişleri Bakanlığına bizzat bakan Ali Yerlikaya’nın ısrarlı isteğiyle Bakan Müşaviri olarak atandı.

BENİM TERCİHİM İÇERDEN…

Peki yeni genel sekreter kim olmalı? Çok isim konuşuldu. Ama ben Gündoğdu gittikten sonra şöyle yazmıştım, “Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşünün alınması gerekir. Eğer onun bir rezervi yok ise o takdirde Tahir Büyükakın bir tercihte bulunur. Cumhurbaşkanı bir tercihte bulunursa kimin geleceğini bilmemiz mümkün değil. Kaybedilen belediyelerden bir üst düzey bürokrat olabilir. Ama ben bunu düşük olasılık olarak buluyorum. Muhtemelen kararı vermek Tahir Başkan’a kalacak. Onun da iki seçeneği var.

Birincisi mevcut belediye bürokrasisi içinden bir isim atamak. Böyle olunca akla Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Ali Haydar Bulut, Sadık Uysal ve Ali Sağlık isimleri geliyor. Ancak her birinin pozisyonu da ayrıca kıymetli. Bu nedenle bu dengelere Tahir Büyükakın dokunmayabilir. Ama benim seçme şansım olsa belediye bürokrasisinden birini atarım.”

AYDINLIK İYİ GİDİYOR

Gündoğdu’nun gitmesinin üzerinden 35 gün geçti. Büyükakın henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu konuşmadı. Kızılcahamam da ay sonunda yapılacak toplantıda konuşması muhtemel… Elbette Cumhurbaşkanı bir ismi işaret ederse o isim genel sekreter olur. Ama geçen süre zarfında Erdoğan bir isim önermediğine göre bence bu konuda bir tasarruf kullanması az ihtimal.

Ve mesele Tahir Büyükakın’a kalırsa benim gördüğüm yürüyen bir düzen var. 35 gündür Hasan Aydınlık vekalet ediyor ve bir sıkıntı da olmadı. Uyum bozulmadı. Çalışmalar aksamadı. Bana göre böyle bir durumda Büyükakın’ın arayış içine girmesi de gerekmeyecektir.

Yürüyen bir düzen yürüyüşüne devam edecektir.

Ama tekrar edeyim. Bu durum hiç değişim yaşanmayacak anlamına da gelmiyor.

Yeni genel sekreterin belli olmasıyla birlikte hamleler de gelecektir.