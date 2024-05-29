Demokratik dönüştürücü siyaset ihtiyacı

Çözülemeyen her sorun ve önlenemeyen her olumsuzluk; toplumun birikimlerinin, deneyimlerinin, ödediği bedellerin doğru ve verimli değerlendirilemediğini açığa çıkarıyor.

Çözülmesi sağlanan vesayet sisteminin yerine benzer yöntemlerle ve uygulamalarla kendi anlayışlarını, önceliklerini ve kadrolarını merkeze alabilmek için çoğunlukçu sistemin kurgulandığı ortaya çıktı ve vesayet sisteminin çözülmesi için gerçekleştirilen temsil ve mücadeleler tartışılır hale geldi.

Devletin gücü ve kaynakları çoğunlukçu sistemin sürdürülmesine ve korunmasına katkı verenlerce değerlendirilince, uğruna mücadele edilen değerler ve ödenen bedeller araç haline getirilmiş olduğu için tartışılıyor.

İktidarda kalmak veya iktidarı korumak anlayışını aşamayan, kamu kaynaklarından ve kamu gücünden yararlanarak sürdürülebilirliğini sağlayamaya çalışan iktidar ittifakı, bir birine mahkum ve mecbur iktidar birlikteliği konumundan kurtulamıyor.

İktidar ittifakının bir birlerine mecbur olması hali aşılamadığı için de halkın yerel seçimlerde verdiği uyarıyı, fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz anlayışıyla karşılayabilmek güçleşiyor.

Hangi düşünceyi taşırsa taşısın, hangi siyasi eğilimi desteklerse desteklesin toplumun büyük baskın çoğunluğu; halkın iradesiyle belirlenen ve demokratik/ekonomik kurumsal sürdürülebilirlikle başarılabilecek, demokratik hukuk devletinin inşa edilmesini istiyor.

AK PARTİ DENEYİMİ

AK Parti, Türkiye siyasetinin bütün deneyimlerinden yararlanılarak, aşılamayan temel sorun olan vesayet sisteminin aşılması hedefiyle oluşturulmuştu.

Hayatın her alanıyla birlikte siyaseti kontrol altında tutarak darbelerle ve müdahalelerle şekillendirilip sürdürülebilen sistemin etkisinden ve kontrolünden kurtulmayı sağlayacak; kurallarla, kurullarla, kurumlarla ve kadrolarla sürdürülebilecek, örgütlülük, temsil ve mücadele yaklaşımları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştı.

Toplumun yaşadığı ve çalıştığı alanlara ulaşarak, her sorun, ihtiyaç ve beklenti karşılanmaya çalışılarak temsil etmek ve mücadelelerini verebilmek hedeflenmişti.

İletişimin, etkileşimin, bilgilendirmenin, temsilin ve mücadelelerin etkinliği sağlanarak, toplumsal karşılığa da ulaşılmıştı.

Kendisini destekleyenlerden iki seçmenden birinin üye yapılması hedefi ulaşılabilecek en üst örgütlülük, temsil ve mücadele seviyeydi ve bu düzey korunarak halkın çoğunluğunu etkileyebilecek hale de gelinmişti.

Ne olduysa eski alışkanlıkların aşılamamasıyla ortaya çıktı ve toplumun tamamını gelişime ve değişme katabilecek, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla başarılabilecek demokratik hukuk devletini inşa etmek yerine; anlayışlarını, önceliklerini ve kadrolarını merkeze alarak, kamu kaynaklarının ve güçlerinin etkisiyle sürdürülebilecek çoğunlukçu sistem kurgulandı.

Çoğunlukçu sistemin kabul edilebilirliğini sağlamak için değerlendirilen kamu kaynakları ve güçleri; örgütlülüğün, temsilin ve mücadelelerin halkın temsilcileriyle karşılanabilmesini değiştirip, kamusal güçlerin ve kaynakların kullanılmasını temsil eden parti görevlileriyle karşılamaya dönüştürdü.

Vesayet sisteminin çözülmesi mücadelesini başaran örgütlülük, temsil ve mücadele anlayışı, kamu kaynaklarının ve kamusal güçlerin etkisiyle sürdürülmeye çalışılınca da; vesayet sisteminin uygulamalarına benzer hatta onları daha aşan demokrasi dışı uygulamalara sürüklenmekten kurtulamadı.

CHP’NİN DEMOKRATİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ

SİYASETİ TEMSİLLE KARŞI KARŞIYA KALMASI

Toplumun ihtiyaç duyduğu ve CHP’nin karşı karşıya kaldığı siyaset anlayışı 31 Mart seçimlerinde halkın iradesiyle ortaya çıktı.

Şimdiye kadar bütün siyasi eğilimlerce ve farklılıklarca, mücadeleler verilerek bedeller ödenerek oluşan siyasi alışkanlıkların demokratik dönüştürücü siyaseti temsi etmeye yetmediğini toplumun baskın çoğunluğu kabullendi.

CHP 1999’ da genel seçimlerle yerel seçimlerin birlikte yapıldığı seçimlerde; 8.7 oranında oy olarak TBMM’ de temsil edilemeyince Genel Başkanı istifa etmiş, parti kaosa sürüklenerek, yapısal demokratik dönüşüme yönelik yeniden yapılanma çalışmalarını projelendirerek, demokratik dönüştürücü siyaseti temsil etmeyi hedeflemek zorunda kalmıştı.

Partinin sürdürülebilirliğinin temel unsur olan parti üyeliği; ÜYE KAYIT YENİLEME SİSTEMİ kapsamında bireyin özgürlüğü, demokratik katılımı ve katkılarıyla bütünleştirilmiş olarak demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınmak anlayışıyla projelendirilerek demokratik dönüşümün başarılmasına çalışıldı.

Özgür iradesiyle üyeliğini yenileyerek, üyelik aidatını beyan edip yerine getirerek, çalışmalara katılıp sorumluluklar yüklenmeyi sahiplenen üyeler, mevcut üyeliklere göre 1/5 oranında kaldı.

Yeniden yapılanmak kapsamında parti üyeliğiyle ilgili ortaya çıkan gerçekliğin CHP’nin demokratik toplumsal dönüşümü temsil edebilmesiyle ilgili olarak siyasi anlamı şuydu; partinin sorumluluklarında konumlanarak, eski alışkanlıklarla, anlayışlarına ve önceliklerine göre siyasetin sürdürülmesi için partide üyeliği bulunanların oranı, demokratik dönüşümü sahiplenen üyelerden 4 kat fazlaydı.

Demokratik dönüştürücü siyaseti temsil etmeyi sağlayacak diğer önemli dönüşüm alanı olarak, HALKLA BİRLİKTE ÇÖZÜM anlayışının gerçekleştirilmesi projelendirilmişti.

Muhtarlık bölgeleri yani mahaller temel yaşam alanları olarak; birliktelik, demokratiklik, eşitlik, gelişim, değişim, dayanışma anlayışıyla etkin iletişimle ve etkileşimle mahallenin sorunlarıyla, ihtiyaçları ve beklentileriyle birlikte temsil edilip mücadelelere taşınabilirse, toplumsal muhalefetle bütünleşerek halk harekete etkisine ulaşılabileceği ortaya çıktı.

DEMOKRATİK TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, Üye Kayıt Yenileme ve Halkla Birlikte Çözüm çalışmalarıyla bütünleşmiş olarak sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin temsilcisi olmak anlayışıyla ve demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerin keyfe göre değil kendiliğinden işleyen demokratik mekanizmalarla uygulanabilmesi amacıyla, tartışmalar ve değerlendirmeler yapılarak geliştirilen önerilerle gerçekleştirilmeye çalışıldı.

En son çalışma DEMOKRATİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ PROGRAM çalışması olarak planlanıp, projelendirilerek, süreçlerle yönetim anlayışı kapsamında üretilmesi hedeflenmişti.

Yeniden yapılanma çalışmalarında, her il’ in İlçe çalışmalarıyla bütünleşmiş olarak, Türkiye’nin ekonomik bölgeleri kapsamında 21 bölge toplantılarında tartışılıp değerlendirilmesiyle bölge dinamikleriyle bütünleşmesi de gözetilebilmişti.

Yeniden yapılanma çalışmalardaki, yüzleşmelerin, tartışmaların, değerlendirmelerin ve önerilerin geliştirilmesinin önündeki en büyük engel eski siyasi alışkanlıklardı.

Demokratik dönüşümün başarılmasını sağlayacak kurallar, kurullar, kurumlar ve uygulamalar belirginleşmeye başlayıp, kurultaylarla uygulanma alanına taşınabilecek hale gelince; eski alışkanlıklarla konumlanan siyasi etkinler, demokratik dönüştürücü siyaset anlayışı, temsili ve mücadelelerinde kendilerine uygun yerler bulmakta zorlandılar ve eski siyasi alışkanlıkların aşılması mücadelelerine katılmayarak demokratik dönüşümü engellemiş oldular.

CHP Yaklaşık çeyrek asır süren yaşanmışlıklardan ve bütün toplumun ödediği bedellerden sonra yeniden demokratik dönüştürücü siyaseti temsil etmekle karşı karşıya.

31 Mart yerel seçimlerinde, yerel yönetimlerde deneyimlenen kabul edilebilirliklerin etkisiyle 1. Parti haline gelinince bu defa genel iktidara ulaşabilmek için demokratik dönüştürücü siyaset temsil edilmeye çalışılıyor.

Çeyrek asır sonra başarılmaya çalışılan demokratik dönüşüm ihtiyacına, yerel yönetimlerde katlanılamaz hale gelen hayat şartları neden oldu ve CHP yerel yönetimleri; dayanışmacı, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu kararlılıklarla, direnmelerle ve mücadelelerle toplumsal kabul edilebilirliklere ulaşabildiği için eski alışkanlıklar etkisizleşti.

Eski alışkanlıkları sahiplenenlerin defalarca deneyimledikleri, kendisini tekrar eden çaresizlikler üretmekten başka işe yaramayan alışkanlıkları; anlayışını, önceliklerini ve kadrolarını merkeze alan benzer karşıt eski alışkanlıklarca, kamusal güçlerin ve kaynakların da etkisiyle dışlanıp, ötekileştirilince, demokratik dönüşüm benim anlayışıma ve konumuma göre yapılsın diyebilmek seçenekleri kalmadı.

Örgütlerdeki sorumluların büyük çoğunluğu ulaşılan kabul edilebilirlikleri sahiplenmek zorunda kaldıklarından demokratik dönüştürücü siyasi anlayışı sahiplenmeye ve temsil etmeye daha yakın ancak, eski alışkanlıklarını aşamayan üyelikler, delegelikler ve sorumluluklar, demokratik dönüştürücü kurumsal sürdürülebilirliklere taşınamadığından beklentilerin karşılanmasında gecikmeler yaşanıyor.