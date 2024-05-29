Ertuğrul Sağlam: “Ya şampiyon yaparım, ya kariyerimi noktalarım”

Kongre öncesinde başkan adaylarını Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında konuk etme düşüncemiz doğrultusunda önceki akşam Recep Durul canlı yayınımızdaydı. Olgunlar Turnuvası’nın açılış törenine davetli olduğu için biz yayına girdikten 1 saat sonra geldi. O bölümde biz gündemi masaya yatırdık. Recep Durul’u Körfez Sanayi sitesindeki eski yerimizde yönetime yeni girdiği günlerde konuk etmiştim. Bu ikincisi oldu. İzleyicilerimize, daha doğrusu Kocaelisporlulara sorulmadık soru, konuşulmadık konu bırakmayacağız sözünü vermiştik. Ben başladım, ardından sevgili Taha Burak Yavuz izleyicilerden gelen yorumlarda en çok merak edilen soruları yöneltti.

DİĞER BRANŞLARLA İLGİLİ MÜJDE VERDİ

Sabah gazeteyi ziyaretinde 3 saatlik sohbetimizde pek çok şeyi konuşmuştuk. Yayında o konuların üzerinden geçtik, biraz daha detaylandırdık. Farklı konular da gündeme geldi tabi. Sanıyorum en dikkat çekici olanı kongreden sonra futbol dışındaki branşları açma planı olması. Öncelikle basketbol, ardından voleybol ve tenis. Yani Kocaelispor’u Futbol Kulübü olmaktan kurtulmak istiyor. Ayrıca İzmit Belediyespor basketbol takımının yarışma hakkının Bursa’ya satılıyor olmasından da rahatsızlık duydu, kent olarak bir şeyler yapmak gerektiğini söyledi. Keşke Kocaelispor yarışma hakkını alsa da, seneye kadınlar süper liginde mücadele etsek. Kocaelispor için çok paralar değil aslında.

2 YILLIK DEĞİL, 1 ARTI 1 YILLIK SÖZLEŞME

Kongreye kısa süre kala Ertuğrul Sağlam ile uzun vadeli sözleşme yapılmasına tepki gösterilmişti. İlk gelen haberler Play-Off’lar dışında 2 yıllık bir anlaşma yapılacağı yönündeydi. Doğru bulmadım bunu. Ancak kısa süre sonra o hatadan dönüldü süre 1 yıla indirildi. Sanıyorum Sağlam’dan gelmiş bu teklif. 2 yıl olmasın 1 artı 1 yapalım demiş. Yani Kocaelispor’un 2024-25 sezonu için Sağlam ile bir anlaşması var. 1 yıl opsiyon maddesi de kondu. Taraflar isterse ikinci yıl birliktelik sürecek. Sözleşme süresiyle ilgili bence bir sorun yok. Sonuçta anlaşmaya varılan isim Ertuğrul Sağlam.

“YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM”

Yayında bu konuyu da konuştuk. Recep Durul yanlış bir şey yapmadıklarını söyledi, “Kocaelispor’un menfaatine, nitelikli bir hoca getirmem gerekiyordu. Ertuğrul Hoca gibi kaç tane nitelikli hoca var. Bir de yarım kalan hikayesi var. Şunu söylüyor: Ya takımı şampiyon yapacağım, ya teknik direktörlük kariyerimi noktalayacağım. Böyle iddialı konuşuyor. Kellemi koyacağım diyor. Şimdi böyle bir durumda ben Kocaelispor’un her şeyini sırtlamışken, böyle bir şey yapmamdan daha doğal bir şey olamaz” dedi. Kişisel düşüncem haklı olduğu. Ki, camianın geneli de böyle düşünüyor.

“O FUTBOLCUYU KAÇIRMAK İSTEMİYORUZ”

Recep Durul’dan yayında yapılacak transferlerle ilgili bir iki isim alalım istedik, zorladık ama mümkün olmadı. Bırakın ismini bölgesini bile söylemedi, sadece hangi ligde oynadığını öğrenebildik. Durul, “Süreç devam ediyor. Başkan olacakmışım gibi çalışmalar yapıyorum. Bir oyuncu var kaçırmak istemiyorum. Ertuğrul Sağlam’ın istediği Süper Lig’de oynayan bir futbolcuyla prensipte anlaştık. Kongre bittikten sonra, başkan olursam imzayı atacağız. Süper Lig’den 2-3 futbolcu var gündemimizde. Zaman kaybetmemek için harekete geçtik. Kongreden sonra hemen kadromuzu oluşturacağız” dedi.

KEYİFLİ, ÇOK İZLENEN BİR PROGRAM OLDU

Keyifli, bir o kadar akıcı bir yayın oldu. Sohbete o kadar kaptırdık kendimizi ki saatimi ilk kontrol ettiğimde 2 saat geçmişti. Recep Durul da şaşırdı. Sevgili Taha Burak Yavuz, toplam 349 yorum geldiğini söyledi, bunun rekor olduğunu belirtti. Ertuğrul Sağlam’ın konuk olduğu yanına bile bu kadar yorum gelmemişti. Aynı şekilde Facebook’tan izlenme sayısı 10 bini aştı. Bu da rekordu. Mutlaka başkan adayına ilgi olacaktı ama tahminlerin ötesinde izlenmeye ulaştık. Takipçilerimize gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Katılımı için Recep Durul’a teşekkür ediyor, kongrede başarılar diliyorum.

Cuma gününü bekliyoruz

Kocaelispor camiasında Recep Durul’un karşısına aday, adaylar çıkacak mı merak konusu. Hani neredeyse aday olacak, olmayacak diye papatya falı açacağız. Abdülkadir Yılmaz ve Veli Başkurt’un liste çıkartması bana göre uzak olasılıktı. Bir tek Ulaş Yıldız çıkabilir diye düşünüyordum.

İKİ LİSTESİ SEÇİM OLSUN

Çünkü güçlü bir ekonomisi var ve Kocaelispor’a hizmet etmeyi istiyor. Aslında geçen hafta içinde kararını açıklayacağını bildirmişti. Bekledik ama haber gelmedi. Dün Cuma günü açıklamayı yapacak bilgisi geldi. Doğrusu kararını merak ediyoruz. En başından beri söylüyorum, aday olmasını isterim. İki listeli bir seçim olsun, genel kurul üyelerinin önünde seçenek bulunsun istedim.

CAMİADA EKSİ PUAN ALIR

Bundan kazançlı çıkan Kocaelispor olur. Aday değilim derse, kendisi adına sıkıntı olur. Zira geçen yıl da aday olacağını söyleyip, son anda vazgeçmişti. Yine aynı şeyi yaparsa camiada eksi puan alır. Merakla Cuma gününü bekleyeceğiz. Bakalım Ulaş Yıldız’ın son kararı ne olacak. Ne bekliyorsun diye bana sorarsanız yüzde 50-50 gibi derim. Hayırlısı bakalım.

En güzel soru-yorum ödülü Ercan Akçay’ın

Önceki akşam Kocaeli TV’de Recep Durul’un konuk olduğu programda en iyi yorumu yapan ve soruyu soran kişi lisanslı forma kazanacaktı. Birçok güzel yorum ve soru vardı, içlerinden biri ödülü kazandı. Ercan Akçay isimli taraftar hem yorumuyla, hem sorusuyla lisanslı formayı hak etti. Kutluyorum.

İŞTE ERCAN AKÇAY’A FORMA KAZANDIRAN SORU-YORUM:

“Kocaelispor ile ilgili her platformuna hemen hemen herkes transfer istiyor, şampiyon olmak istediğini iletiyor. Başarı şampiyonluk olarak gelmeyince de tepkiler acımasızca çoğalıyor. Evet, şehrin sabrı kalmadı 15 senede Süper Lig bekliyoruz. Bakış acımızı taraftar olarak değiştirmeliyiz. Bizi kurtaracak transfer ya da kupa değil. Ayaklarımızı sağlam adımlarla yere basmadığımız ve sabırlı olmadığımız da şampiyonluk hedef gösterildiği sürece de hayalleri satın alıp kendimizi kandırmış olacağız. En son Gökdeniz’i Süper Lig takımını transfer ettik, ondan sonra gözle görülür bir oyuncu çıkaramadık. Bana göre başarısızlık buradan geliyor, altyapıdan yeterli oyuncu çıkmıyor. Biz başka takımlardan transfer yapsak da altyapıdan oyuncu çıkmadığı sürece hep dışarıya bağlı kalacağız cebimizden yine milyon dolarlar çıkacak. Başkana sorum şu; altyapı konusunda mevcut yönetim öz eleştiri yapıyor mu? Bu durum onda da rahatsızlık yaratıyor mu? Sözde değil uygulamalı olarak kalıcı ve herkesi ikna edecek bir altyapı projesi var mı ?”