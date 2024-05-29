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Makale Yazısı-

Süper Lig’e gidiyor…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, alt yapısından yetişen A Takım kadrosuna çıkan Furkan Gedik, iki yıl önce Belediye Derincespor’a kiralanmıştı.

Bu takımda 3.Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan Furkan Gedik, bu sezon da 3.Lig takımı Muşspor’a transfer oldu.

Bu takımla da 2.Lig’e çok yaklaştı.

Furkan Gedik, Play-Off final maçında Erbaaspor karşısında takımı adına çok güzel bir gol atmasına rağmen, normal süre ve uzatmaların 1-1 bittiği karşılaşmada penaltı atışlarında takımı mağlup oldu.

… … …

Furkan Gedik’in Kocaelispor ile sözleşmesi zaten bitmişti.

Derincespor’a giderken prototol imzalayıp, gitmişti.

Muşspor ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu takımla da sözleşmesi sona erdi.

Sözleşmesi biten Furkan Gedik’e bir çok kulüpten teklif var.

Son iki yıldır Derincespor ve Muşspor’da çok iyi sezon geçiren Furkan Gedik, müthiş bir gelişme gösteriyor.

2002 doğumlu olan genç oyuncu, orta saha ve kanatta oynayabiliyor.

En büyük özelliği de orta saha ve kanat oyuncusu olmasına rağmen skora katkı sağlaması…

3.Lig zor bir ligdir.

Oynatmamaya yönelik bir futbol vardır.

Bu ligde üst liglerden gelen kariyerli oyuncular bile skora katkı sağlamakta zorlanırlar.

Furkan Gedik, son iki yılda Derincespor’da 7, Muşspor’da ise 9 gol attı.

Bu önemli bir rakam.

Bu kadar genç bir oyuncunun, altyapıdan gelip iki yılda 3.Lig’de kanat oynayıp, 16 gol atması büyük başarıdır.

… … …

Furkan Gedik’in bu çıkışı Süper Lig ve 1.Lig takımlarının da dikkatini çekti.

Üst liglerde genç oyuncu bulmak artık zor.

Furkan Gedik’in bu performansını da görmemek mümkün değil.

Süper Lig’de Rizespor ve Sivasspor’un Furkan Gedik ile yakından ilgileniyor.

1.Lig’den de 3-4 takım var.

Bu takımlar arasında Çorumspor, Furkan Gedik’i çok istiyor…

… … …

2024-2025 sezonunda talimat gereği 1.Lig kulüpleri 2002 ve daha yukarı doğumlu bir futbolcuyu ilk on birde mutlaka oynatması gerekiyor.

Kocaelispor altyapısından gelip de, A Takım kadrosunda hemen oynayacak bir oyuncusu yok gibi…

Bedirhan Yıldız var…

İki yıldır A takımda, ne yazık ki bu çocuğu da oynatmayarak bitirdik.

Furkan Gedik, şuan hazır bir oyuncu…

Geçen yıl Derincespor’da izlerken, o kadar çok yazdım ki, bu çocuğu alın diye…

Şuan gelinen nokta, bizim takımdan gönderdiğimiz Furkan Gedik, Süper Lig ve 1.Lig takımlarının aradığı bir oyuncu haline geldi…

… … …

9 Haziran’da göreve gelecek Kocaelispor yönetimi bu konuda ne karar verir bilemem.

Bu oyuncuyla Kocaelispor’un protokolü devam ediyor mu, bunu da bilemiyorum.

Bana göre en doğru da,  Başkan Recep Durul’un Furkan Gedik’i çağırıp, Kocaelispor’a kazandırmasıdır.

Artık gelecek yıl sahada Kocaelispor’dan yetişen, aidiyet duygusu olan futbolculara çok ihtiyacımız olacak.

Furkan Gedik de iyi bir Kocaelisporlu…

Bakın Bodrum FK’ya…

İsmi duyulmamış, 3-4 yıldır bu takımda oynayan, amatörden gelen oyuncularla neler yapıyorlar?

Bizim de artık kalıcı başarılar için bu tür oyunculara yönelmemiz gerekiyor.

 

 

 

 

 

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