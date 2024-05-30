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Makale Yazısı-

Ali Sağlık’a kurulan çirkin kumpas!
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Hasetlik, kıskançlık, çekememezlik, kumpas; söylenecek sözü olmayanların başvurduğu iğrenç bir oyundur...

Pis bir duygudur!

Bu duyguyu taşıyanlar başarıyı çekemez, takdir etmez.
Kıskançtırlar...
 
Toplumda bu pis duygu sarmalına kapılmış çok insan var!
Aramızdalar...
En yakınımızdalar...
Yanı başımızdalar...

İnsanları bu duygulara iten elbette ki sebepler var...

Nedenleri ve sebepleri farklıdır.

Ekonomik olabilir, sosyolojik olabilir...
Genetik te olabilir...

Sebebi ne olursa olsun başarıyı çekememek, kıskanmak hoş bir tavır ve anlayış değil!

İnsanların yaşadığı ve çalıştığı her ortamda bu duyguyu taşıyan insanlar var...

Hep deriz ya; “Düşman uzakta değil, en yakınındakidir...”  


Ne var ki bu böyledir...

***

Sevgili okurlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde son günlerde başarılı bir bürokrata yönelik çirkin oyunlar oynanıyor!

Bu bürokrat; bu şehrin çocuğu olan, 2017 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük bütçesine sahip İSU Genel Müdürlüğü’nün başında bulunan; deneyimli, namuslu ve ahlaklı bir insan ve yönetici olan ALİ SAĞLIK’ tır...

Ali Sağlık, 2 milyonun üzerinde insanın yaşadığı Kocaeli’nin hangi sokağında, hangi caddesinde, hangi bölgede ve nerede alt yapı şebeke boruları geçiyor; bilen tek yöneticidir...

Çalışkan, işine son derece bağlı, kibirli olmayan, herkesin yardımına koşan biri. ..

Ali Sağlık’a kurulan çirkin kumpas!


 

İSU, Ali Sağlık döneminde büyüyen, şaibesiz işleyen bir süreç geçiriyor.

Tüm çalışanlar ve yöneticiler genel müdürleri olan Ali Sağlık’ın yönetim anlayışından son derece memnun...

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ da Sağlık’ın çalışma anlayışından memnun...

Ancak ne var ki; büyükşehir belediyesi içerisinde bazı kişi ve kişiler veya gruplar Ali Sağlık’ı zor durumda bırakmak için sürekli olarak klikler yayın organlarına gönderip yayınlatıyor...

Amaç, Ali Sağlık’ı itibarsızlaştırmak, küçük düşürmek ve görevinden alınması veya uzaklaştırmak istenmesidir...

Hatırlayınız, bundan birkaç yıl önce Ali Sağlık’ın işe yerleştirdiği sözde yakınlarının kurum içerisinde hangi birimde çalıştıkları, kaç yıldır çalıştıkları, görev ve sorumluluk alanlarının ne olduğu, yaşlarının kaç olduğuna ve yakınlık derecelerine varacak kadar tüm bilgiler detaylı olarak hazırlanmış ve kurum içerisinden Kamuoyuna servis edilmişti...

Yine geçen dönem Ali Sağlık’ın oğlunu memur yaptığı ve İSU’ da sözleşmeli memur olarak iie aldığı ortaya atılmıştı...

Sağlık’ın oğlu ile ilgili bilgileri o dönem yine büyükşehir içerisinden el altından muhalefet partili bir belediye meclis üyesine verilmiş ve büyükşehir meclisinde gündeme taşınmasını sağlamışlardı...

Oğlu ile ilgili iddialar meclis toplantısında ortaya atılınca Ali Sağlık, yıllardır birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları ve meclis üyelerinin önünde itibarsızlaştırılmak istenmişti...

Ali Sağlık’a bu kumpasları kuran, belediye içerisinde ve dışında her kimler ise hedeflerine ulaştılar...

Peki, Ali Sağlık’ın görevden almayı başardılar mı? Hayır.

Çünkü başkan Büyükakın, birlikte görev yaptığı Ali Sağlık’a sahip çıkmıştı...

Kurulan pis kumpas ve ayak oyunlarına uyup mesai arkadaşını harcatmamıştı. 

***

Pis duygulu bu kişi, kişiler ve belediye içerisine çöreklenmiş ve rahat durmuyor.

Yine işbaşındalar...

Geçtiğimiz gün İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı... 

İddia şuydu;

Sağlık, 2017 yılından bu yana görev yaptığı İSU Genel Müdürlüğü görevinden alınacağı ve yerine ise İstanbul Su İşleri olan eski İSKİ Genel Müdürü’nün atanacağı ortaya atıldı. Yayınlanan haberin detayına bakıldığında özenle hazırlandığı ve servis edildiği belli...

Bu son iddia İSU bünyesinde çalışan ve görev yapan tüm personeli rahatsız etti...

İSU bünyesinde tanıdığım çok sayıda çalışan arayıp iddianın doğru olup olmadığını sormaya başladı... Ali Sağlık'ın kurumun başında kalmasını istediklerini söylediler... 

Bu haberin kamuoyuna düşmesinden sonra Ali Sağlık ile konuştuk...

Görevden alınacağı ile ilgili bir belgenin eline ulaşmadığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile konuştuk. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.


BÜYÜKŞEHİR KADROSU BAŞARILI

Şunu belirmeliyim ki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut üst düzey yöneticilerin, yani A Takımı kadrosunu başarılı buluyorum.

Büyükşehnir bünyesinde bulunan iştiraklerin genel müdürleri başarılı buluyorum...

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, benim açımdan başarılı ve tecrübeli bir yönetici. Alanıyla ilgili aksayan hiçbir durum söz konusu bile değil...

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, kentin çöpünü kontrol eden, yöneten olağanüstü çalışkan, tecrübeli ve etkili bir yönetici...

Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı’yıbaşarılı buluyorum. Bünyşesinde çalışan binlerce çalışan kentin her noktasında hizmet sunuyor...

Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, fevkalade bir yönetici.5 yıldızlı restoranların işletmecilerini cebinden çıkartacak kadar başarılı bir şekilde Büyükşehir’in yeme içme restoranlarını yönetiyor...

Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, kent ulaşımına düzen, nizam ve ahenk kazandırdı...

Büyükşehir Belediye Başkanına yakın çalışan A Takımını da başarılı buluyorum...

 Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Sadık Uysal, Ali haydar Bulut, Hasan Aydınlık (Genel Sekreterliğe de vekâlet ediyor) görevlerinde son derece başarılı ve etkililer...


Meslektaşım olduğu için yazıyorum Basın Yayın Daire Başkanı Murat Yavuz işini son derece düzgün yapan, kentteki yüzlerce medya kuruluşuyla diyaloglarını seviyeli tutan bir yönetici.
Keza diğer daire başkanları ve birim müdür ve şefler de görevlerinde başarılı...   

***

Sevgili okurlar, 31 Mart yerel seçimlerin üzerinden iki ay kadar bir zaman geçti.
İkinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükakın, yeni dönemde elbette ki kendi kadrosunda yenileme yapma yetkisine sahiptir...


Bunlar mümkün...

Ancak şimdilik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut üst yöneticilerden bir değişim yapılacağı söz konusu değil.
Böyle bir şey ortaya atılan iddiaların dışında şimdilik konuşulmuyor.

 

ÇİRKİN BİR OYUN!

Ali Sağlık’a yönelik oynanan bu çirkin oyunun geri tepeceğini düşünüyorum...
Ali Sağlık, hem belediye bünyesinde hem de teşkilatı içerisinde denge isimdir...
 

Şimdi durup dururken bu dengeyi mahvetmek doğru bir şey mi?

İSU kapsamına giren kentin alt yapısında hangi şebekenin nereden geçtiğini bilmeyen birisini getirip tepeye koyarsanız dengeleri alt üst edersiniz.

Bu zor süreçlerde Kocaeli için ciddi bir şans olan başkan Büyükakın ve ekibi son derece başarılı ve etkili...

Her şeyden önce uyumlu...

Bu uyumu bozmak isteyen pis duygulu tipler, belki suyu bulandıracaklardır ama suyun akışına asla yön veremeleceklmerdir...

Ali Sağlık görevinde kalmalı...

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Vural Alim - Ali sağlık izmitin evladı abisidir boş boş gereksiz entrikalar kurmaya gerek yok bürokraside tek geçilecek adamdır Tahir başkan yeidirmez kimseye evde kimsenin kuşkusu olmasın Vesselam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mayıs 10:39
04

Makamlar Gelip Geçici - Hiçbir makam mevki kalıcı değildir, baki olan devletimizdir. Bir tane bürokratın değişmesi, bu sebeple hiçbir şeyi değiştirmez. Teknik bir kurum olan İSU nun genel müdürü olarak; işletme mezunu birinin 7 yıl boyunca görev yapması kurumun vizyonunu ve kalitesini hangi seviyeye getirdi bunu herkes biliyor. Bu sebeple, bu manav milliyetçiliği gibi saçma sapan muhabbetleri bırakalım düzgün, işinin ehli, liyakatli, adaletli, dürüst yöneticilerin önünü açalım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mayıs 10:02
03

Paşalı Mehmet - Toplumda karşılığı olan;

Başarılı bir bürokrat.

Daha iyi yerlerde görürüz umarım.

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 30 Mayıs 09:09
02

Levent Yağiz - Ali Başkan görevini yerine getiren ender bürokratlardan biridir inandığım içinde suyumu çeşmeden içiyorum çekemeyenler kına yaksın

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 30 Mayıs 00:56
01

Körfezli - Ali sağlık adamdır

O yüzen çekemiyorlar çamur qt izi kalsın

Yanıtla . 10Beğen . 7Beğenme 30 Mayıs 00:19
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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