Muhalefetin kilit oyuncusu

“Kemal Kılıçdaroğlu son 15 yılda sadece CHP’ye değil muhalefete de damga vuran isimdir. Başarısızlıklar onun olduğu gibi muhalefet adına başarılmış her şeyde birinci aktör odur.

Bu nedenle de çok önemli bir aktör…”

Son dönemde bunu çok söylüyorum… Bu cümlelere çok itiraz eden çıkmıyor. İtiraz edenler ise son kelimeye takılıyorlar “aktör değil, aktördü” diyorlar.

Katılmıyorum.

Seçimden sonra böyle bir yanılgıya ben de düştüm ama bugün daha berrak bir bakışla Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP ve muhalefet adına oyunda olduğunu söylemek lazım.

Bir ofisi var…

Yanına gideni çok…

Seveni çok…

OYUNDA AMA OYUN KURUCU DEĞİL

Kılıçdaroğlu oyunda ama bugün için oyun kurucu değil…

Oyunu en iyi kuran isim Özgür Özel, tavır değişiklikleri yapıyor. Kurultaydan sonra yerel seçimden de başarıyla çıkınca Özel, CHP ve muhalefet adına öne çıkan isim oldu.

Ancak bu yeni dengelerin stabil kalması çok mümkün olmayacak. Genel seçimin üzerinden bir yıl geçti bile, 2 yıl sonra Cumhurbaşkanı adaylığı için kavga başlamış olacak…

Bu böyle…

CHP’nin genlerinde kavga var, çatışma var. Oradan beslenmek var. Ama her zaman yıpratıcı olur. Birilerini oyunun dışına iten bir süreç yaşanır.

Yine öyle olacak.

CHP’de dört önemli aktör var.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu…

Bu oyuncuların üçü potansiyel Cumhurbaşkanı aday adayı…

Doğru mu doğru?

Kemal Bey ise eski Cumhurbaşkanı adayı ve eski genel başkan… Çevresi var, etkisi var. Sonuçta ortaya çıkacak bir yarışta kendisi olamaz ama kimin öne çıkacağına yön verebilir. Yani Kılıçdaroğlu o gün geldiğinde yine oyun kurucu olacak.

İşte bu yüzden Kılıçdaroğlu ne diyor bakmak lazım.

“SIRTIMDAN HANÇERLENDİM” CÜMLESİ DOĞRU DEĞİL

Kılıçdaroğlu, 4 Kasım'da gerçekleşen CHP Kurultay'ı ve 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından ilk kez canlı yayında konuştu. Kılıçdaroğlu, KRT TV’de gazeteciler Elif Doğan Şentürk, Zafer Arapkirli, Ali Kemal Erdem ve Atakan Sönmez'in sorularını yanıtladı.

Ne diyor merakla dinledim.

Tabi Kemal Bey genel seçim ve kurultay sürecinde takılı kalmış. Aslında gelen sorular da bunu körükledi. Ama Kılıçdaroğlu’nun içini döktüğünü de gördüm.

Kemal Beyi severim, çoğunluğun aksine başarılı da bulurum. Ancak aday olmaması gerektiğini söylüyordum. Kazanması zor diyordum. Kılıçdaroğlu o süreçle ilgili konuşmasında iki önemli şey söyledi, katılmak mümkün değil.

Bir- Kılıçdaroğlu aday olması ile ilgili sırtımdan hançerlendim demişti. Bu sorulunca,

“Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve ‘İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı oldum... Böyle bir şey aklımdan geçmiyordu. Ama MYK'de de PM'de de 'Olmazsa olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' bir sürü ama... Her toplantıda bunlar söylendi. "Peki, partinin kararına uyalım" dedik. Şimdi arkasından ‘Keşke aday olmasaydı’ dediler.”

Şaşırdım.

Bana göre Kılıçdaroğlu zorla ve kendi istediği için aday oldu. Kendi seçtiği MYK ve PM’den nasıl ses duyacaktı? Kaybettikten sonra da aynı isimlerin kendisine sırt döneceğini tahmin etmiyor muydu?

Edemiyorsa büyük bir liderlik hatasıdır. Bilip de aday olduysa bu da kişisel hırstır.

ANKETLER KAZANIR DEMİYORDU

İki- Kılıçdaroğlu, “anketlerde öndeydik” diyor. Bunca yıldır PR çalışmalarının içindeyim. Kılıçdaroğlu banko kazanır diyen bir anket duymadım. Yoktu. Kemal bey birkaç yandaş borazanın abartılmış rakamlarına mı inandı. Sanmıyorum. Onlarca anket gördüm en iyi şartlarda bile kafa kafaya bir seçim görünüyordu. O da kararsızlar eşit dağılınca… E, eşit de dağılmadı. O zaman bu fark ortaya çıktı. Bu kadar…

Kemal Bey bunu ön görebilmeli ve aday olmamalıydı.

KILIÇDAROĞLU’NA İHTİYAÇ DUYACAKLAR

Gelelim sadede…

Tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu’na “neden ofis açtın”, “neden aktif siyaset yapıyorsun” diye yüklenilmesini doğru bulmuyorum.

Başta da söylediğim gibi 3 isim arasında kıyasıya bir rekabet çıkacak. Belki hepsi ayrı ayrı aday olacak, bilemiyoruz ama hepsi Kemal Beyin desteğine ihtiyaç duyacak.

Kılıçdaroğlu tekrar kilit oyuncu olmaya doğru gidiyor.

KOCAELİ’Yİ NASIL ETKİLER

Onun bu duruşu Kocaeli’deki muhalefetin de güç savaşlarını etkileyecek. Bakalım yakın duran isimler onunla yol yürümeye sonuna kadar devam edecekler mi?

Harun Yıldızlı, Bülent Sarı ve Fatma Kaplan Hürriyet üçgeninde neler yaşanacak?

Sertif Gökçe topa girecek mi?

Bakalım Kılıçdaroğlu ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de belirleyici bir ayraç mı olacak?

Zaman gösterecek ama o süreç kavgasız gürültüsüz geçmeyecek…