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Makale Yazısı-

İnsan olmak o kadar kolay değil..
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

İnsan  olmayı, insan  olmanın anlamını ve “ben  bir insanım” demenin  kıvancını hiç kimse öğretemez bizlere. İnsan olmak esastan tüm güzellikleriyle birlikte  Yaradanın eşsiz armağanıdır. İşte insan denen bu muhteşem  makine ve hiç bir  bilgisayarın çözemeyeceği ayrıcalıklı yaratık  için söylenecek o kadar  çok şey var ki.  Muhteşem yaratılma- sına rağmen, içinde uyuyan canavar eğer uyanır ve tüm doymazlığıyla etrafa saldırmaya başlarsa,  eyvah. İnsanlık üstüne konuşulması gereken  dünyalarca mesele var demektir. Etrafımızda ve  çevremizde yaşananlara,  hatta bizzat kendi  şahsımızla ilgili bazı  olaylara irdeleyen gözle  bakarsak göreceğiz ki,  insanla ve insanlıkla ilgili  hiç bir sancının içerisinde  değiliz.

Ne yazık ki karşımızda  konuşurlarken dahi  dilleri başka, düşünceleri  başka şekilde söyleyenler var. Ve bir türlü dili ile beyinleri arasında irtibat  kurmayı  beceremiyorlar. Yada bu durum oldukça  mutlu ediyor onları. Anlayacağınız önümüzde  koskoca bir  denklem. Bilinenleri ve  bilinmeyenleriyle ayrı  ayrı, renk renk.                     

Bu konularda kafa yoran  ve bir türlü taşı yerine  oturtamayan  arkadaşlarla zaman,  zaman “neden” diye  tartışıp, fikir teatisinde  bulunuruz. Sonuçta konu hüsranla kapanıyor ne yazık ki.  Çünkü  toplumun büyük bir  kesiminde dostlukları, hizmetleri, iyilikleri, güzellikleri unutmak ya  hastalık olmuş, ya da  işlerine geliyor, kararına  varırız. Maneviyata  dönmek isteriz. Ama  nerde. Aramak faydasız. Manevi değerler  dünyamıza gözümüzü  kapattığımız ölçüde  vefadan, minnet  duygusundan, kadirbilir  olmaktan kopup  uzaklaşılmış olduğunu  görürüz. Aslında bize  şöyle öğretmişti  atalarımız. “Aman haaa, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, komşu  komşunun külüne  muhtaçtır, iyi geçinin  çevrenizdekilerle, sayın, sevin” derlerdi. Hatta  bizlerin beyinlerine  kazınacağına inandıkları    hikayelerle nasihatte  bulunurlardı.

Demek  gerçekten başarılı olmuşlar, nasıl  hayatımda beklentisiz  hizmet aşkı coşkusu hiç  eksilmediyse, her şeye  rağmen anlatılan  hikayeler de  unutulmadı. Şükürler olsun. Hem de  tüm etkisiyle beynimde  koruyor yerini. Mesela  bakın bir tanesi şöyleydi  ve insan üstüne hassasiyetini şimdi  çok  daha iyi anlıyorum.             

*Küçük bir kız çocuğu  çimenlerin üzerinde yürürken bir kelebeğin  dikene takılıp kalmış  olduğunu görmüş. Hemen koşmuş ve çok dikkatli  bir şekilde kelebeği dikenden  kurtarmış. Kelebek sevinçle uçmaya  başlamış. Ve az sonra çok güzel ve iyi kalpli bir peri olarak geri  dönmüş. Küçük kıza “Güzel kız, bu iyiliğine karşı ben de sana en çok istediğin  şeyi vermek  istiyorum” demiş. Küçük kız bir an düşünerek cevap vermiş. “Hayat boyu mutlu  olmak istiyorum” Onun  üzerine peri ona doğru  eğilip kulağına bir  şeyler fısıldamış. Ardından birden bire gözden kaybolmuş. Zaman geçmiş küçük kız büyümüş. Çevresindeki  hiç kimse ondan daha  mutlu değilmiş.

Bu mutluluğun sırrını ona  her sorduklarında yalnızca gülümseyerek. “İyi bir perinin sözünü  dinledim” dermiş. Seneler geçmiş ve bu  mutlu yaşlının sırrının  onunla birlikte  öleceğinden korkan  komşuları “Lütfen bu  sırrı artık bize de söyle”  diye yalvarmışlar. Sonunda “Sevimli yaşlı kadın dayanamaz. “Tamam söyleyeceğim” der. “Peri bana çevremdeki her insan, ne kadar güçlü ve güvencede imiş gibi görünüyorlarsa da, gene sana muhtaçlardır,  unutma ve öyle davran. Bak o zaman daima mutlu olacaksın” demişti der.                                           Ne kadar anlamlı ve önemli bir hikaye değil mi? Bu gün “Beşeri münasebetler”  dediğimiz bu kavram,  hikayede bir çocuğun  kulağına iyilik perisinin  fısıldadığı sözlerde gizli  değimlidir? Özü, insanın önce kendi kendisiyle  barışık olması, sonra da  çevresindeki insanlarla  bütünleşme gereğinin önemini bilme yarışıdır. Yani zenginlikle, tahsil yapmakla, fiziki  güzellikle, makam, mevki sahibi olmakla insan olunmuyormuş.

İnsan ve insana dair var olan hassasiyeti yakalamanın  yolu tektir ve herkes  tarafından bilinir. İnsan olmak o kadar kolay değildir. Az da olsa emek ister doğrusu..         

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Yazar Sevcan Tamer - Mesaj Gönder --- Okunma

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