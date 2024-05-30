İnsan olmak o kadar kolay değil..

İnsan olmayı, insan olmanın anlamını ve “ben bir insanım” demenin kıvancını hiç kimse öğretemez bizlere. İnsan olmak esastan tüm güzellikleriyle birlikte Yaradanın eşsiz armağanıdır. İşte insan denen bu muhteşem makine ve hiç bir bilgisayarın çözemeyeceği ayrıcalıklı yaratık için söylenecek o kadar çok şey var ki. Muhteşem yaratılma- sına rağmen, içinde uyuyan canavar eğer uyanır ve tüm doymazlığıyla etrafa saldırmaya başlarsa, eyvah. İnsanlık üstüne konuşulması gereken dünyalarca mesele var demektir. Etrafımızda ve çevremizde yaşananlara, hatta bizzat kendi şahsımızla ilgili bazı olaylara irdeleyen gözle bakarsak göreceğiz ki, insanla ve insanlıkla ilgili hiç bir sancının içerisinde değiliz.

Ne yazık ki karşımızda konuşurlarken dahi dilleri başka, düşünceleri başka şekilde söyleyenler var. Ve bir türlü dili ile beyinleri arasında irtibat kurmayı beceremiyorlar. Yada bu durum oldukça mutlu ediyor onları. Anlayacağınız önümüzde koskoca bir denklem. Bilinenleri ve bilinmeyenleriyle ayrı ayrı, renk renk.

Bu konularda kafa yoran ve bir türlü taşı yerine oturtamayan arkadaşlarla zaman, zaman “neden” diye tartışıp, fikir teatisinde bulunuruz. Sonuçta konu hüsranla kapanıyor ne yazık ki. Çünkü toplumun büyük bir kesiminde dostlukları, hizmetleri, iyilikleri, güzellikleri unutmak ya hastalık olmuş, ya da işlerine geliyor, kararına varırız. Maneviyata dönmek isteriz. Ama nerde. Aramak faydasız. Manevi değerler dünyamıza gözümüzü kapattığımız ölçüde vefadan, minnet duygusundan, kadirbilir olmaktan kopup uzaklaşılmış olduğunu görürüz. Aslında bize şöyle öğretmişti atalarımız. “Aman haaa, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, komşu komşunun külüne muhtaçtır, iyi geçinin çevrenizdekilerle, sayın, sevin” derlerdi. Hatta bizlerin beyinlerine kazınacağına inandıkları hikayelerle nasihatte bulunurlardı.

Demek gerçekten başarılı olmuşlar, nasıl hayatımda beklentisiz hizmet aşkı coşkusu hiç eksilmediyse, her şeye rağmen anlatılan hikayeler de unutulmadı. Şükürler olsun. Hem de tüm etkisiyle beynimde koruyor yerini. Mesela bakın bir tanesi şöyleydi ve insan üstüne hassasiyetini şimdi çok daha iyi anlıyorum.

*Küçük bir kız çocuğu çimenlerin üzerinde yürürken bir kelebeğin dikene takılıp kalmış olduğunu görmüş. Hemen koşmuş ve çok dikkatli bir şekilde kelebeği dikenden kurtarmış. Kelebek sevinçle uçmaya başlamış. Ve az sonra çok güzel ve iyi kalpli bir peri olarak geri dönmüş. Küçük kıza “Güzel kız, bu iyiliğine karşı ben de sana en çok istediğin şeyi vermek istiyorum” demiş. Küçük kız bir an düşünerek cevap vermiş. “Hayat boyu mutlu olmak istiyorum” Onun üzerine peri ona doğru eğilip kulağına bir şeyler fısıldamış. Ardından birden bire gözden kaybolmuş. Zaman geçmiş küçük kız büyümüş. Çevresindeki hiç kimse ondan daha mutlu değilmiş.

Bu mutluluğun sırrını ona her sorduklarında yalnızca gülümseyerek. “İyi bir perinin sözünü dinledim” dermiş. Seneler geçmiş ve bu mutlu yaşlının sırrının onunla birlikte öleceğinden korkan komşuları “Lütfen bu sırrı artık bize de söyle” diye yalvarmışlar. Sonunda “Sevimli yaşlı kadın dayanamaz. “Tamam söyleyeceğim” der. “Peri bana çevremdeki her insan, ne kadar güçlü ve güvencede imiş gibi görünüyorlarsa da, gene sana muhtaçlardır, unutma ve öyle davran. Bak o zaman daima mutlu olacaksın” demişti der. Ne kadar anlamlı ve önemli bir hikaye değil mi? Bu gün “Beşeri münasebetler” dediğimiz bu kavram, hikayede bir çocuğun kulağına iyilik perisinin fısıldadığı sözlerde gizli değimlidir? Özü, insanın önce kendi kendisiyle barışık olması, sonra da çevresindeki insanlarla bütünleşme gereğinin önemini bilme yarışıdır. Yani zenginlikle, tahsil yapmakla, fiziki güzellikle, makam, mevki sahibi olmakla insan olunmuyormuş.

İnsan ve insana dair var olan hassasiyeti yakalamanın yolu tektir ve herkes tarafından bilinir. İnsan olmak o kadar kolay değildir. Az da olsa emek ister doğrusu..