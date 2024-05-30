Kocaelispor bu çocuğu kaçırmasın

Yeni talimatlara göre takımlar önümüzdeki sezon 23 yaş ve altında 1 futbolcuyu ilk 11’e yazmak ve en az bir devre oynatmak zorunda. Bu da demektir ki, söz konusu yaş grubunda oynayabilecek en az 2-3 futbolcumuzun kadroda bulunması gerekiyor. Bunun sakatlığı var, cezası var.

CEZASI HÜKMEN MAĞLUBİYET

Öncelikle TFF’yi bu kararından dolayı kutlamak lazım. Geçmişte genç futbolcuların oynatılmasına yönelik bazı talimatlara çıkartılıyor ama oynatmazsan para cezası alırsın yaptırımı uygulanıyordu. Çoğu kulüp de para cezasını ödemeyi tercih ediyordu. Şimdi öyle değil. İlk 11’de oynatmazsan ve bir devre sahada kalmasını sağlamazsan işin ucunda hükmen mağlubiyet yaptırımı var. Yani artık kulüpler 23 yaş veya altında bir futbolcuyu elleri mecbur 11’e yazacaklar, ilk 45 dakikada oynatacaklar.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY OYNATMIŞTI

Kim, kimler olabilir diye kafa yorduğumda benim aklıma gelen ilk isim 1984 Muşspor’da çok başarılı bir sezon geçiren Furkan Gedik. Alt yapımızdan çıkmış bir isim. Mustafa Reşit Akçay 2.Lig sezonunda birkaç maç oynatmıştı. Fizik olarak biraz gerideydi ama topu çok iyi kullanan bir isim. Oyun zekası da iyi. Ki, o günden bu yana 3 yıllık süreçte büyük gelişim gösterdi. Fizik olarak da iyi bir seviyele geldi. İlk 11’de sahaya sürüp en az 45 dakika sahada kaldığında takıma katkı verebilecek düzeyde bir yetenek.

RECEP DURUL’A SÖYLEDİM

Ki, bu konuları benden çok iyi bilen, geçmişte teknik direktörlük yapan sevgili Uğur Uludağ da aynı düşüncede. Dün köşesinde mutlaka alınması gerektiğine vurgu yapmış. Pazartesi akşamı konuk ettiğim Başkan Recep Durul’a hem yayında, hem öncesindeki sohbetimizde söyledim. Ertuğrul Sağlam’ın da onayından geçeceğine dair bir kuşkum yok. Tabi bu arada, önemli bir nokta var: Adamın birçok talibi var. Öyle almak kolay da değil. Satış hakkında söz sahibi olduğumuza yönelik haberler vardı.

GÖRÜŞMEYE GELECEKMİŞ

Nedir, ne değildir diye dün sportif danışman Abdurrahman Başkır ile whatsApp’tan yazıştık. Başkır, “ Derince’den sonra gideceği kulüp için bizden muvafakat alması gerekiyordu ama protokolü ihlal etti. Pazartesi günü önce bizimle görüş gideceğin kulüple bizi sonraki satıştan protokol yaptır diye haber gönderdik. Herhalde gelecekmiş görüşmeye. Derincespor, Kocaelispor ve Furkan arasında yapılan protokolde kendisine yüklenen yükümlülüğü ihlal etti. Böyle devam ederse dava açmayı düşünürüz ama iş o noktaya gelmez” dedi.

KAÇIRMAMAMIZ GEREKEN İSİM

Hazır görüşmeye geliyor, oturup konuşalım, anlaşalım. Hani Başkan Durul yayında “Süper Lig’den kaçırmamamız gerekin bir oyuncu var” dedi ya, Furkan Gedik’in durumu da bence farklı değil. Yani talimata göre Furkan Gedik’e ihtiyacımız var. Muşspor performansından dolayı çok sayıda takım peşindedir ama Kocaelispor’dan teklif gelirse hiç düşünmeden kabul eder diye inanıyorum. Gelişmeleri merak ve heyecanla takip edeceğiz. Taraftarın da Furkan’ın yeni sezon kadro planlamasında yer almasını istediğini görüyorum. Hadi inşallah.

Bırakma bizi Komşu,seneye birlikte çıkarız!

İlk 2 iddiamız bittiği anda üçüncü olmaya kenetlenmiş ve 30 Mayıs’taki finalin ilk bitenini almayı hayal etmiştik. Hepimiz finaldeki rakibin Sakaryaspor olmasını bekliyor, 3 yıl sonra Olimpiyat Stadı’nda rövanş olsun diyorduk. Ne yazık ki, olmadı. Süper Lig umutlarımız Play-Off ilk turunda bitti.

GÖNLÜMDEN GEÇEN TAKIM

Bu akşamki finali dışardan izleyeceğiz. Ezeli rakibimizin üçüncülü olduğu için avantajı var. Dinlenerek çıkacak maça. Rakibi Bodrum FK ise yoğun maç trafiğinin ardından finale geldi. Kağıt üzerinde favori Sakaryaspor gibi gözükse de, bana göre daha bir takım görüntüsü veren Bodrum FK kazanırsa kimse şaşırmasın. Ki, benim gönlümden geçen de Gökdeniz Bayrakdar’ın takımının Süper Lig yapması.

FUTBOL CAMİASININ İSTEĞİ

Geçen yıl finalden dönmüşlerdi, bu kez çıksınlar isterim. Komşunun en büyük dezavantaj bugüne kadar birçok finali kaybetmiş olmaları. Yine mi öyle olacak baskısı altında, yeni bir hüsranla karşılaşabilirler. Sakarya bizim gibi futbol kenti, çok güçlü taraftar potansiyeli var. Futbol kamuoyunda genel istek, beklenti Sakaryaspor’un Süper Lig’e yükselmesine yönelik. Süper Lig’e renk katacağı düşünülüyor. Elbette futbol kentlerinin Süper Lig’de olması güzel olur.

BİRLİKTE ÇIKALIM İSTİYORUZ

Ama daha önce belirttiğim gibi, ezeli rakibimizin bizden öne çıkmasını istemeyiz. Seneye birlikte çıkalım, bizi beklesinler isteriz. Ama çıkarlarsa da, oturup ağlayacak, karalar bağlayacak halimiz yok. Onların Süper Lig hasreti bizden fazla. Ayrıca biz 20 sezon, onlar 11 sezon Süper Lig’de yer aldı. İkiye katlamışız. Dolayısıyla 1 sezon önce çıkmaları da bizi çok rahatsız etmez. Fark 9 sezondan 8 sezona iner.

PENALTILARA KALIR GİBİME GELİYOR

Neyse, sıkı bir maç olacağını düşünüyorum. Normal sürede eşitlik zor bozulur, uzatmalarda da üstünlük sağlayan çıkmaz gibime geliyor. Öngörüm penaltılara kalacağına yönelik. Bodrum’un kalecisi daha iyi. Çorum FK maçında iki penaltı kurtarmıştı. İş penaltılara kalırsa Muğla ekibi avantajlı diye düşünüyorum. Bunun için de ben Sakaryaspor’un işi normal sürede veya en kötü uzatmalarda bitirmek isteyeceğini, hücumu daha fazla düşüneceğini sanıyorum.

Umarım hakemlerin skora etki edecek bir hatası olmaz, umarım olumsuzluk yaşanmaz, umarım hak eden kazanır, umarım hak eden Bodrum FK olur.

Kırşehirsporlu taraftarın arzusu

Pazartesi akşamı Recep Durul’u konuk ettiğimiz programa gelen 349 yorumdan biri farklıydı. Zira yorumu gönderen Kocaelispor değil, Kırşehirspor taraftarıydı. Ramazan Kayman gönderdiği yorumunda, “İyi yayınlar, kolay gelsin. Kırşehir taraftarıyım, selamlar. Sizi seyrediyorum. Kocaelispor Süper Lig’de olmalı” ifadelerini kullanmış. Çok hoşuma gitti. Ertesi gün kendisiyle telefon görüşmesi yaptım.

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Ankara’da oturuyormuş, “Diriliş 40 Taraftar Sayfası”ında maç anlatımları yapıyormuş. Yani amatör maç spikeriymiş. Kocaelispor’a ayrı bir sempatisi var. Ankara’da maçlarımıza geliyormuş. Başkan Recep Durul ile konuştum, kendisine bir forma gönderelim dedim. Adresini aldım, bizim Cix Spor’dan Mehmet Fidan kardeşime bilgi verdim. Birkaç günü seçtiği beyaz forma elinde olur. Güle güle giysin.