Kocaelispor’a Sakaryaspor mu, yoksa Bodrum FK mı kalsın?

Bu sezon bizim için hayal kırıklığı ile geçen bir sezon oldu.

İkinciliği kaybettik.

Üçüncü olalım, final oynayalım dedik, onu da beceremedik.

Play-Off’da ilk turda Çorum FK’ya yenildik, Süper Lig umutlarımızı tamamen kaybettik.

Eyüpspor ve Göztepe’den sonra Süper Lig’e çıkacak son takım da Perşembe akşamı belli olacak.

Göztepe mi, yoksa Bodrum FK mı?

Bu takımdan biri Süper Lig’e çıkacak, diğer bizimle birlikte 1.Lig’de kalacak.

Bizimle birlikte kalacak hangi takımın olmasını isteriz.

Gelecek yıl Süper Lig’e oynayacak bir takım kuracağız.

Şuan görüntü bu…

Bu yarışta bizim için hangi takım daha avantajlı olur.

Ezeli rakibimiz Sakaryaspor ile mi yine kapışalım, yoksa Bodrum FK ile mi?

Bunun cevabını bu akşam alacağız…

… … …

Bu akşam Adana’da oynanacak maçta biliyorum ki, her Kocaelisporlu Süper Lig’e Bodrum FK’nın çıkmasını isteyecektir.

Sakaryaspor ile bu yıl iki maç oynadık, ikisini de kaybettik.

Bunun camia üzerinde bir baskısı ve ezikliği var.

Gelecek yıl Sakaryaspor ile yine 1.Lig’de birlikte olup, bu kez üstünlük sağlamak istiyoruz.

Camianın beklentisi bu…

… … …

İki takımı da izleyip, teknik açıdan baktığımız da Bodrum FK biraz ağır basıyor.

Çok fazla yıldızı olmayan Bodrum FK, temas futbolunu daha iyi oynuyor.

Fizik gücü ve tempolu oyuncuları daha fazla.

Sakaryaspor’da ise bireysel yetenekli oyuncular ağırlıkta.

Bu tür final maçlarında ise takım oyununu oynayanlar kazanmaya daha yakın.

Bodrum FK’nın hem kadro, hem de teknik adam istikrarından dolayı Sakaryaspor’a göre daha şanslı gözüküyor…

… … …

Federasyonun son iki yıldır uyguladığı bu statüde takımların final oynaması bazen avantaj getirmeyebilir.

Sakaryaspor, 20 gündür maç oynamıyor.

Bodrum FK ise üç maç oynayarak finale geldi.

Burada bekleyen takım mı, yoksa oynayan takım mı kazanacak, bu da bizim için bir test olacak.

2.Lig’de grubunda finali çıkan takımlar kaybetti.

Hem Kastamonuspor, hem de Vanspor finalde yenildi.

Bakalım 1.Lig’de durum nasıl olacak?