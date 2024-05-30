Genel Kurul'a gidilirken kulaklara bol bol aday isimleri üflenir.

Böylesi bizde de adettendir.

Önümüzdeki seçim öncesinde de gelenek bozulmadı.

Aday adları oradan, buradan, önümüze düşmeye başladığında görüldü ki bazıları, kararsızlık içindeler.

"A" demişler, "DAYIM"ı ekleyememişler.

Netlik yok.

Çeyrek aday, yarım aday, tam aday olarak karşımızdalar.

Kimi, birilerinin gazıyla, kimileri de reklamın kötüsü olmaz deyiminden yola çıkmış, birazcık "aday adayı" gibiler.

Kimi de gerçekten başarmak adına adaylar.

Projesi hazır, kendisi hazır bir tek sayın Recep Durul var.

Çeyrek adaylığı, reklam amaçlı girişim diye yorumlarsak haksızlık etmeyiz.

Yarım adaylar hem reklam hem de Engin Koyun bile başkan olduktan sonra ben neden olmayayım mantığında olanlar dersek, yine yanılmayız.

Mukayesede sonuna kadar haklılar.

Öyle ama.

Her aday kendine bir rol biçmiş.

Çeyrekler, TV'lerde reytingi düşük reklam filmleri gibiler.

3-5 görüntü verir, sonra yayından kalkarlar.

O kadarcık olsun, hoşgörü bizden.

Onlar da içimizden birileri, sıkıntı yok.

Reklam bir araçtır.

Dileyen biner.

Kimi ilk durakta iner, kimi son durağa kadar keyfini çıkarır.

Reklamın sınır tanımayan yönünü anlatan meşhur hikâyedir.

Petrol şirketi Shell'in Amerikalı yöneticileri randevu talep ederek Papa'yla yalnız görüşmek isterler.

Vatikan'da Papa'nın makamında buluşurlar.

Dışardakiler merakla odadan gelen sesleri dinlerler.

"Kabul ederseniz bir milyar dolar veririz.

Papa "hayır, kabul edemem" diyormuş.

Shell'in yöneticileri ısrarla teklif bedelini artırmışlar.

2 milyar dolar...5 milyar dolar...10 milyar dolar...

Papa yine de, "imkânsız, olamaz" diye diretince; kapıda tartışmayı dinleyen kardinaller dayanamayarak odaya dalmışlar.

Papa'ya "Bu paraya ihtiyacımız var, niçin kabul etmiyorsunuz" dediklerinde

Papa'nın cevabı; "Amerikalı dostlarımız bütün kiliselerde dualardan sonra papazlarımızın

'Amin' yerine 'Shell' demelerini istiyorlar, nasıl kabul ederim" olmuş.

Bizler de bu genel kurulda reklam peşinde koşanların etkisinde kalmayarak ısrarla

" Kocaelispor" diyeceğiz.

Derdimiz yürekten "Kocaelispor" diyemeyenlerle…

Son iki sezon ABD'li Shell'ciler gibi her duada "ben" diyen bir başkanla zaafa uğradık.

İnatla "ben" dedi, "menajerim" dedi ama "biz" diyemedi.

Kocaelispor'u SEKA Stadyumu'nda da oynasa yine seyretmeye kararlı taraftarların,

Kocaelispor sevdasını kavrayamadı.

O artık yok.

Çeyrekler, yarımlar da sandıkta olmayacaklar.

Biz TAM adaylara odaklanalım.

Bugün üzerinde durmamız gereken yeni başkan "kim olacaktan" ziyade, "nasıl bir başkan olmalı" sorgulamasına yoğunlaşmalıyız.

Gelir-gider dengesi bozuk bir mali yapı, Kocaelispor için en büyük tehlikedir.

Yıkım orada başlar.

Mali kongrelere açık, denk bütçe, şeffaf bir anlayış arzumuzu vurgulamalıyız.

Oluşturacakları yönetim kurulu listesinde kimler bulunuyor, o isimler incelenmeli, gözden kaçırılmamalı.

Tahsilatçılar yok olmalı, Yeşil-Siyahı bir ömür tek renk olarak taşıyanlar,

Yaşar CAN'lar çoğalmalı.