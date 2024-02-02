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İş merkezinin çatısında intihar girişimi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman yüreklerin ağza geldiği olayda şahıs ikna edilerek, çatıdan indirildi.

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Olay, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş merkezinin çatısında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki kişiyi görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsı sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşın, "Ölmek çözüm değil. Senin çocuğun var, bebeğin var. Daha doğmamış bebeğin var" dediği duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı yol üzerinde minder açtı, polisler ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman aşağıya sarkarak yürekleri ağza getiren şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi. Şahsın ekonomik sıkıntılar yaşadığı, bu sebeple intihara kalkıştığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

# iş merkezi, intihar, Osman Yılmaz Mahallesi, VAR, polis

02 Şub 2024 - 12:49 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Sibel - Nedense son günlerde hemen hemen hergün bir intihar etme vakasıyka karşılaşıyoruz.

Fajan daha kendisini aşağı atanı görmedik.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 17:20
02

. - Fırtına öncesi sessizlik

Seçim arkası resesyon'u araştırınız

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 14:11
01

Serdar Köle - intihar girişimin de olan sahsın bulundugu bina ise gülsek mi aglasak mı .Yasam kocu yazması metafizik ve biyo enerji gibi yazması

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 13:43
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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