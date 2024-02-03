Nefes kesen şampiyonada kazananlar belli oldu
Kocaeli'de düzenlenen Türkiye'den ve yurt dışından toplam 48 sporcunun boy gösterdiği İsmail Altay Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası nefes kesen karşılaşmaya sahne oldu. Gerçekleşen müsabakada kazananlar belli oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gebze Spor Salonu’nda İsmail Altay Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'den ve yurt dışından önemli sporcular şampiyonaya katıldı. İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda Türkiye'den 40, farklı ülkeden 8 yabancı olmak üzere toplam 48 sporcunun boy gösterdi. Heyecanın doruklara çıktığı şampiyonada 16 alt ve 8 profesyonel olmak üzere 24 müsabaka yapıldı. Kıran kıran geçen şampiyonada kazananlar belli oldu.
Altay Fight Arena karşılaşmasında kemeri kazananlar belli oldu
63 kiloda Ali Quliyev ( Azerbaycan) ile Savaş Daştan (Türkiye) çıktığı karşılaşmada kemeri Savaş Daştan aldı. 54 kiloda Yeganeh Boulaghı (İran) ile karşılaşan Şeymanur Tok (Türkiye) kemer ödülünü almaya hak kazandı. 56 kiloda Fatemeh Rajaei (İran) ile karşılaşan Tuğçe Fedakartürk (Türkiye) rakibi yenerek kemer ödülünü almaya hak kazandı. 67 kiloda Azamat Tohtamyshov (Türkmenistan) ile karşılaşan Oğuzhan Bozkurt (Türkiye) rakibini yenmeyi başardı. 86 kiloda Armin Mohammadpor (İran) ile Seyit Ali Civan (Türkiye) karşılaşmasında Seyit Ali Civan'ın yaralanması sebebiyle ertelendi. 72 kiloda Alpaslan Aslancı (Türkiye) ile karşılaşan İraj Moradi (İran) rakibini yenerek kemeri almayı bildi. 92 kiloda Mehran Barari (İran) ile karşılaşan Muammer Can Eker (Türkiye) rakibini yendi. 91 kiloda Hasan Ahmed El Hac (Suriye) ile Hasan Çetin (Türkiye) karşılaşmasında kemeri Türkiye aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Takım Sporlari - Ben kendim de kick box sporcusu olmama rağmen açıkça tekrar söylemek gerkeiyor ki kick box beleidyenin desteklemesi gereken bir spor değildir. dünyada itibar sahibi sporlar takım sporlarıdır. nedir bunlar futbol basketbol voleybol.. bunlarda toplu zeka iletisim ve takim calismasi vardir digerlerinde böyle bir sey yok.. cocuklari takım sporlarina yonlendirin. ortalama türk insanı kafasini kullanamiyor, koordinasyon disiplin iletisim yok. takim sporlarina para harcansın gerisi boş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.