Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı

Yeşil Siyah - Eğer bu aracın markası BMC ise bunlar da anladığım kadarı ile kronik bir sorun var bir keresinde Sakarya da belediye aracı önümde yanmaya başladı daha önce böyle bir habere başka bir yerde de denk geldim ve yanmanın başladığı yer hepsinde aynı noktaydı. Motor bölümünün alt kısmından yukarıya doğru yanmaya başlamıştı.