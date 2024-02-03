Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye halk otobüsünün yanması neticesinde geriye sadece aracın iskeleti kaldı.
Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesi Seka Tünelinde meydana geldi. Seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü henüz bilinmeyen sebeple aniden alev almaya başladı. Sürücü can havli ile araçtan çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sebebiyle tünelin için ve gökyüzü dumanla kaplandı. Maske takan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle tamamen yanan aracın sadece iskeleti kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Zagor - BU ESKİ BELEDİYE OTOBUSLERİ ACİLEN KALDİRİLMALİ COK ESKİDİLER ARTİK
41,5 - İmamoğlu yakmış demesinler şimdi!!!
İzmitli - Cahil Ahmet o belediye otobüsü eski belediye otobüsü yeni olan dehgil asıl cahil olan sensin otobüse iyi bak
Gerçekler - Büyükşehir’e ait otobüs, her sene 2-3 adet yanıyor zaten. Büyükşehir ısrarla hala trafikte tutuyor bu araçları. Büyük vebale giriyorlar.
Yeşil Siyah - Eğer bu aracın markası BMC ise bunlar da anladığım kadarı ile kronik bir sorun var bir keresinde Sakarya da belediye aracı önümde yanmaya başladı daha önce böyle bir habere başka bir yerde de denk geldim ve yanmanın başladığı yer hepsinde aynı noktaydı. Motor bölümünün alt kısmından yukarıya doğru yanmaya başlamıştı.
İzmi̇tli̇ - BELEDİYEYE AİT ULAŞIMPARK OTOBÜSÜ YANMIŞTIR.
Kamil - Gazeteler ve gazeteciler boşuna yazmıyor şu eski otobüsleri değişin diye. Eskşdiği için kendi kendine tutuşmuştur..
Arnavut - Kamil harbi kamilsin yanan yeni nesil bld otobüsü
ahmet - Cahil Kamil,yanan araç yeni model ve doğalgazlı,Allah korusun kimseye bir şey olmaması sevindirici
Mustafa Kurt - Halk otöbüsü yerine Ulaşım park Aracı yandı deseniz yerinde olur sanırım
41,5 - Belediye otobüsü belediye...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.