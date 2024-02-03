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Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye halk otobüsünün yanması neticesinde geriye sadece aracın iskeleti kaldı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesi Seka Tünelinde meydana geldi. Seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü henüz bilinmeyen sebeple aniden alev almaya başladı. Sürücü can havli ile araçtan çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sebebiyle tünelin için ve gökyüzü dumanla kaplandı. Maske takan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle tamamen yanan aracın sadece iskeleti kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

# çalışma, İzmit, polis, Büyükşehir

03 Şub 2024 - 10:04 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
11

Zagor - BU ESKİ BELEDİYE OTOBUSLERİ ACİLEN KALDİRİLMALİ COK ESKİDİLER ARTİK

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:59
08

İzmitli - Cahil Ahmet o belediye otobüsü eski belediye otobüsü yeni olan dehgil asıl cahil olan sensin otobüse iyi bak

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 12:53
07

Gerçekler - Büyükşehir’e ait otobüs, her sene 2-3 adet yanıyor zaten. Büyükşehir ısrarla hala trafikte tutuyor bu araçları. Büyük vebale giriyorlar.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 12:35
06

Yeşil Siyah - Eğer bu aracın markası BMC ise bunlar da anladığım kadarı ile kronik bir sorun var bir keresinde Sakarya da belediye aracı önümde yanmaya başladı daha önce böyle bir habere başka bir yerde de denk geldim ve yanmanın başladığı yer hepsinde aynı noktaydı. Motor bölümünün alt kısmından yukarıya doğru yanmaya başlamıştı.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 12:34
03

İzmi̇tli̇ - BELEDİYEYE AİT ULAŞIMPARK OTOBÜSÜ YANMIŞTIR.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 11:30
02

Kamil - Gazeteler ve gazeteciler boşuna yazmıyor şu eski otobüsleri değişin diye. Eskşdiği için kendi kendine tutuşmuştur..

Yanıtla . 3Beğen . 6Beğenme 03 Şubat 10:57
05

Arnavut - @Kamil 02 nolu yoruma cevabı: Kamil harbi kamilsin yanan yeni nesil bld otobüsü

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:14
04

ahmet - @Kamil 02 nolu yoruma cevabı: Cahil Kamil,yanan araç yeni model ve doğalgazlı,Allah korusun kimseye bir şey olmaması sevindirici

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:43
01

Mustafa Kurt - Halk otöbüsü yerine Ulaşım park Aracı yandı deseniz yerinde olur sanırım

Yanıtla . 21Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 10:21
10

41,5 - @Mustafa Kurt 01 nolu yoruma cevabı: Belediye otobüsü belediye...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 14:09
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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