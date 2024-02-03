Pes dedirten hırsızlık
Ankara’da 4 kadın, gözlerine kestirdikleri bir AVM’den 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çaldı. Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM’nin önüne gelen 4 kadın, önce bir süre etrafı gözetti. İçlerinden birisinin dikkat dağıtmak için cep telefonuyla konuşma yaptığı esnada diğer kadınlar gözlerine kestirdikleri 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çalarak gözden uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerine cerrahi maske takan hırsızların o anları ise AVM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.
03 Şub 2024 - 15:17 - Türkiye --- Okunma
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Muharrem - vallahi billahi daha bunlar çok iyi günlerimiz heleki mart secimlerinden sonra dahada felaketler bizi bekliyor eski çevre ve şehircilik bakanımız şimdiki istanbul büyükşehir belediye başkan adayımız TV 100 televizyonunda yaptığı roportajda söylediği lafları sizlerde duydunuzmu ki istanbul da 7 veya üzeri yaşanacak bir depremde ne istanbul kalır ne ezan kalır nede bayrak kalır diye konuşmuştu ya bir insana sormazlarmı ki siz 20 yıldan fazladır bu ülkeyi yönetiyorsunuz ve yaklaşık 2 dönem buda 10 yıldan fazla yapar istanbul belediye başkanınız sizin partiden di neden o zamandan beri binaları sağlamlamadınız diye sormazlarmı ve biz 1999 yılından beri katlanarak zamlanan özel iletişim yani deprem vergisi ödüyoruz bu paralar nerede diye sormazlarmı ki o kadınlar bir tencere çalmış çokmu ama nedense kadınların ihtiyacı olduğu halde paraları olmadığı için çalmak zorunda kalıyorlar büyük büyük ağalar gözlerimizin içine baka baka neler çalıyorlarda bizler ise bu kişileri ellerimiz patlayıncaya kadar alkışlıyoruz sesimiz kısılıncaya kadar tezaruuat ediyoruz ama o büyük büyük ağbiler in çaldıklarını biz yıllar sonra ayağımızdaki donu satarak borc ödeyerek anlayacağız o kadınlar bir tencere çalmış ihtiyacları olduğu için çok kötülükmü yapmışlarki FAKİR ÇALMASINI BİLMEDİĞİ İÇİN FAKİRDİR evet bu kadınlar harbiden fakirmiş boş 10 tekerlekli bir kamyonu dayasa dükkanın önüne herşeyi çalsa işte o zaman biz millet olarak o kadınları ayakta alkışlardı çünki biz öyle insanları alkışlamayı çok seviyoruz korkuyorum artık ahirettede bize yine yalan söyleyen mitingler yapıpta bizi kandırıpta sevaplarımızı alıp bizi cehenneme attırmasınlar çünki o keğıt parcası sadece fani dünyada gectiğini unutmuşlar bunlar eğerki keğıt parcası ahirette gecse idi rahmetli sabancı kamyon dolusu yanında götürürdü ama bir mevkiiye secildiği zaman bir kişi işte o kişi geldiği yeri çabuk unutuyor ve alnı secdeye deydiği halde yalan söylüyorlar allah insan oğlunu orada ahirette adli kontorol ile bırakmaz ki
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.