Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi: "Can kaybı, yaralanma yok"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangının çıktığı kimyasal fabrikası havadan görüntülendi. Yangına 128 ekip ve 50'nin üzerinde araç desteğiyle müdahale edildiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. İçeride mahsur kalan bir çalışan, can kaybı ve yaralanma yok" dedi. Vali Yavuz yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alev alev yanan fabrikayı söndürebilmek için seferber oldu. Yangını gören bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. 20 bin metrekare alana sahip olduğu öğrenilen fabrika, dron ile de görüntülendi.

"Can kaybı yok"

Müdahalenin sürdüğünü ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok büyük bir alanda yangın var. 20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. 128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan sevindirici. Çok yakında da inşallah kontrol altına alırız. Çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Söndürme işlemi bitikten sonra ayrıntılı inceleme gerektiriyor" dedi.

"AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz Pelitli'de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Vali Yavuz sosyal medyadan yaptığı yeni bir bilgilendirme ile yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

# ifade, Büyükşehir, Kocaeli, VAR, tahir büyükakın, yeni

03 Şub 2024 - 15:18 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Mert - ruhsat ne ruhsatı? yapılan işlem ile ruhsat uyuşuyor mu? buranın geçmiş yangın denetim raporları halk ile paylaşılsın...her gün yangın mı olur?

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 16:39
01

Derinceli Dadaş - Bu işletmenin ruhsatını veren, üretimi denetlemeyen her kim varsa memurdan amire belediye başkanı kaymakamı kim varsa Allah cezasını versin. Ülkenin her gün fabrikaları,milli serveti yok oluyor.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 16:00
03

Vatandaş - @Derinceli Dadaş 01 nolu yoruma cevabı: bu fabrika yangınlarının bu kadar çoğalmasının sebebi bence daha farklı. batmaya yakın ya da çok borcu olan işletmelerin sigortadan yüklü miktarda para aldıkları bilinen bi gerçektir. bu ard arda yangınların araştırılması gerekir bence.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 16:47
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PERSONEL TAŞIMA İŞİ mask
PERSONEL TAŞIMA İŞİ
KAMERİYE SATIN ALINACAKTIR mask
KAMERİYE SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI mask
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI
PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı mask
AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi: "Can kaybı, yaralanma yok" mask
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi: "Can kaybı, yaralanma yok"
Pes dedirten hırsızlık mask
Pes dedirten hırsızlık
Kocaeli’de kırmızı bülten ile aranan 9 DEAŞ üyesi yakalandı mask
Kocaeli’de kırmızı bülten ile aranan 9 DEAŞ üyesi yakalandı
Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı mask
Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı
Nefes kesen şampiyonada kazananlar belli oldu mask
Nefes kesen şampiyonada kazananlar belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL