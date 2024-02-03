Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi: "Can kaybı, yaralanma yok"
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangının çıktığı kimyasal fabrikası havadan görüntülendi. Yangına 128 ekip ve 50'nin üzerinde araç desteğiyle müdahale edildiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. İçeride mahsur kalan bir çalışan, can kaybı ve yaralanma yok" dedi. Vali Yavuz yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Gebze Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alev alev yanan fabrikayı söndürebilmek için seferber oldu. Yangını gören bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. 20 bin metrekare alana sahip olduğu öğrenilen fabrika, dron ile de görüntülendi.
"Can kaybı yok"
Müdahalenin sürdüğünü ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok büyük bir alanda yangın var. 20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. 128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan sevindirici. Çok yakında da inşallah kontrol altına alırız. Çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Söndürme işlemi bitikten sonra ayrıntılı inceleme gerektiriyor" dedi.
"AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor"
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz Pelitli'de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Vali Yavuz sosyal medyadan yaptığı yeni bir bilgilendirme ile yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mert - ruhsat ne ruhsatı? yapılan işlem ile ruhsat uyuşuyor mu? buranın geçmiş yangın denetim raporları halk ile paylaşılsın...her gün yangın mı olur?
Derinceli Dadaş - Bu işletmenin ruhsatını veren, üretimi denetlemeyen her kim varsa memurdan amire belediye başkanı kaymakamı kim varsa Allah cezasını versin. Ülkenin her gün fabrikaları,milli serveti yok oluyor.
Vatandaş - bu fabrika yangınlarının bu kadar çoğalmasının sebebi bence daha farklı. batmaya yakın ya da çok borcu olan işletmelerin sigortadan yüklü miktarda para aldıkları bilinen bi gerçektir. bu ard arda yangınların araştırılması gerekir bence.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.