Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı

AK Parti, Kocaeli'nin ilçeleri için belirlediği başkan adaylarını aday toplantısında açıkladı. Toplantıda 12 ilçe belediye başkan adayı sırayla anons edildi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde yarışacak AK Parti Kocaeli İlçe Belediye Başkan Adayları belirlendi. Belirlenen adayların tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi'nde, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da katıldığı tanıtım programında adaylar sırayla sahneye davet edildi ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti Kocaeli Teşkilatı Üyesi isimlerle birlikte el kaldırdılar.

# Büyükşehir, Kocaeli, aday, parti, ilçe, başkan, tahir büyükakın

03 Şub 2024 - 16:54 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

# AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan aday gösterilmeyenlere cevap mask
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan aday gösterilmeyenlere cevap
Büyükakın: Biz bu milletin hizmetçileriyiz mask
Büyükakın: Biz bu milletin hizmetçileriyiz
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız mask
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum mask
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum
Muharrem Tutuş: Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız mask
Muharrem Tutuş: Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız" mask
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde"
Genel başkan yardımcısı AK Parti'nin adaylarını açıklayacak mask
Genel başkan yardımcısı AK Parti'nin adaylarını açıklayacak
Kadının Eli yönetimi AK Parti ziyaretinde mask
Kadının Eli yönetimi AK Parti ziyaretinde
Tutuş'tan İzmit'te toplanan çöplerin araziye dökülmesine tepki mask
Tutuş'tan İzmit'te toplanan çöplerin araziye dökülmesine tepki
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eytli Seymen Orhan - Muharem tutuş fatmayı ezer geçer o kemal başkanın yanına gitsin

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 17:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PERSONEL TAŞIMA İŞİ mask
PERSONEL TAŞIMA İŞİ
KAMERİYE SATIN ALINACAKTIR mask
KAMERİYE SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI mask
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI
PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı mask
AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi: "Can kaybı, yaralanma yok" mask
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi: "Can kaybı, yaralanma yok"
Pes dedirten hırsızlık mask
Pes dedirten hırsızlık
Kocaeli’de kırmızı bülten ile aranan 9 DEAŞ üyesi yakalandı mask
Kocaeli’de kırmızı bülten ile aranan 9 DEAŞ üyesi yakalandı
Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı mask
Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı
Nefes kesen şampiyonada kazananlar belli oldu mask
Nefes kesen şampiyonada kazananlar belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL