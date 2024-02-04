15 bin aileden geriye 35 aile kaldı

Türkiye’nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay havadan görüntülendi. Onlarca mahallenin neredeyse yok olduğu kentte ayakta kalmayı başaran binaların üzerine sprey boyalarla yazılan “Mahkemelik ve az hasarlı” şeklindeki yazılar dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde deprem nedeniyle hasar gören binaların çoğunun yıkıldığı görülüyor.

“15 BİN AİLEDEN 35 AİLE KALDI"

Hatay’da 6 Şubat depremini yaşayan Emek Mahallesi Muhtarı, “Mahallenin yarısından fazlası yıkıldı. yaklaşık 1500 sadece benim mahallemde ölü sayısı var. Şu anda mahallede 35 aile var. Mahallemde yaklaşık 15 bin aile vardı. En son 5 bin seçmenimiz vardı mahallemizde şu anda 3000 civarında seçmeniz kaldı. Allah’ın izniyle mahallemiz tekrar yerinde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istemiyorum, depremi mahallemde yaşadım hala daha mahallemdeyim. Biz umudumuzu kaybetmedik kaybetmeyeceğiz de. Devletimiz bizi ilk günden beridir yalnız bırakmadı” dedi.

Kaynak: İHA