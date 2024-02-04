15 bin aileden geriye 35 aile kaldı
Asrın felaketinin birinci yılında Hatay’da havadan çekilen görüntüler, depremin oluşturduğu değişimi gözler önüne serdi. Enkazın kaldırılmasının ardından açılan alan ve ayakta kalmayı başaran binalar adeta hayalet kent görüntüsü oluşturdu.
Türkiye’nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay havadan görüntülendi. Onlarca mahallenin neredeyse yok olduğu kentte ayakta kalmayı başaran binaların üzerine sprey boyalarla yazılan “Mahkemelik ve az hasarlı” şeklindeki yazılar dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde deprem nedeniyle hasar gören binaların çoğunun yıkıldığı görülüyor.
“15 BİN AİLEDEN 35 AİLE KALDI"
Hatay’da 6 Şubat depremini yaşayan Emek Mahallesi Muhtarı, “Mahallenin yarısından fazlası yıkıldı. yaklaşık 1500 sadece benim mahallemde ölü sayısı var. Şu anda mahallede 35 aile var. Mahallemde yaklaşık 15 bin aile vardı. En son 5 bin seçmenimiz vardı mahallemizde şu anda 3000 civarında seçmeniz kaldı. Allah’ın izniyle mahallemiz tekrar yerinde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istemiyorum, depremi mahallemde yaşadım hala daha mahallemdeyim. Biz umudumuzu kaybetmedik kaybetmeyeceğiz de. Devletimiz bizi ilk günden beridir yalnız bırakmadı” dedi.
Kaynak: İHA
04 Şub 2024 - 14:37 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.