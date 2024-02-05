‘İmdat’ sesi duyduğunu iddia etti, ekipler seferber oldu

Olay, saat 05.00 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Gümrükçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sigara içmek için balkona çıkan bir kişi, bir binadan gelen ‘imdat’ sesini duyduğunu, kişinin kustuğunu iddia ederek ihbarda bulundu. Zehirlenme ihtimali düşünülerek polis, itfaiye, sağlık ve İzgaz ekipleri geldi.

BİNA SAKİNLERİ UYANDIRILDI

Polis ekipleri, ihbar edilen binada yaşayanları uyandırarak herhangi bir vaka olup olmadığını kontrol etti. Diğer binalar da kontrol edilirken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.