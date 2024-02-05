İstanbul’da yemek yediler, sonra da paket yaptırıp kaçtılar: İşte o anlar
Sultangazi’de kebap salonuna müşteri kılığında gelen 2 kişi önce yemek yedi, daha sonra ise sipariş verdikleri 800 TL değerindeki paketi alıp iş yerinden kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kebap salonunda yaşandı. İddiaya göre, müşteri kılığında iş yerine gelen şahıs, önce tezgahtaki ürünlerden paket yapılması için sipariş verdi. Daha sonra ise paketin dışında tekrar sipariş vererek yanına çağırdığı arkadaşıyla birlikte yemek yedi. Siparişlerin hazırlandığını anlayan şüpheli, telefonla konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Ardından kasaya yaklaşan suç ortağı ise çalışanların yoğunluğunu fırsat bilerek uygulama üzerinden yaklaşık 800 lira ödeme yaptığını belirtip kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Adem Işıklı, "Sultangazi’de yaklaşık 13 senedir esnaflık yapıyoruz. Kendimize ait ufak bir işletmemiz var. Bir arkadaş buraya müşteri kılığında gelerek ürün sipariş etti. Daha sonra arkadaşını arayarak onun da gelmesini istedi. Beraber gelip burada yediler, daha sonra birkaç ürün de paket yaptırıp yaklaşık 700 - 800 TL civarında ürün aldılar. Daha sonra biz o ara bir yoğunluk yaşadık zaten, görüntüler de mevcut. Arkadaşı ile birlikte telefon bahanesiyle ikide bir dışarıya girip çıkıyorlar. Tuhaf tuhaf hareketleri vardı zaten. Daha sonra arkadaşımız telefona bakıyor. Orada yoğunluk içindeyiz. Arkadaşımız telefona baktığı sırada müşteri arıyor. O arada yoğunluktan faydalanarak ’parayı hesaba göndereyim’ diyerek kaçarak uzaklaşıyor. Bu gibi durumları daha önce de yaşıyorduk ama uzun bir süredir böyle bir şey yaşamamıştık. Buradan kendisine de seslenmek istiyorum. Böyle bir şey yapmasına gerek yok. Açsalar gelsinler burada yemek ikram ederiz olur biter. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Ahlak dışı olduğu için bir şey diyemiyorum. Zaten arkadaş bayağı aç gözlü davrandı, kilo bazında aldı. Aynı zamanda ciğer, et çeşitleri gibi birçok çeşit aldı. Bunların yanı sıra arkadaş bizi de ikide bir sıkıştırıp acelem var, acelem var diyerek bayağı sıkıştırdı. Belli ki daha önce arkadaşı ile planlayarak gelmiş gibiydiler, büyük ihtimalle de öyleydi zaten, planlayarak yapılan bir şey" dedi.
Olay anı kamerada
Görüntülerde bir kişinin iş yerine gelerek önce çeşitli ürünlerden sipariş verdiği, daha sonra ise arkadaşının geldiği ve birlikte yemek yedikten sonra yoğunluğu fırsat bilerek kaçarak uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.