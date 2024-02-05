Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Yolda yürüyorlardı, birden kavgaya tutuştular: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdükleri sırada tartışan gençlerin kavga ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir gencin bacağından bıçaklandığı öğrenildi.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 2 genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 genç tekme tokat kavga etti. Kavgaya diğerleri de dahil oldu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anında yere düşen gencin yumruklandığı, olaya karışan 2 kişinin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kavga sırasında bacağından bıçaklandığı öğrenilen Onur D.'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

05 Şub 2024 - 13:15 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.325.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Son Pişman - Toplumun huzurunu kaçırdıkları için bunları ezmek lazım, vuruşacaksanız dağ başına gidin

Eskiden polis bekçi hallederdi bunları, biraz dayak yerdi vatandaş ama bir asayiş vardı, Avrupaya yaranacağız diye emniyet görevlilerini müdahale edemez hale getirdik.

Neymiş efendim çocuklar üniformalı görünce korkuyormuş, korkmayıncada böyle oluyor, sokağa çıkmaya korkuyoruz

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 14:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR mask
DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
PERSONEL TAŞIMA İŞİ mask
PERSONEL TAŞIMA İŞİ
KAMERİYE SATIN ALINACAKTIR mask
KAMERİYE SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI mask
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI
Enkazdan ikinci bahara: Kocaeli'ye yerleşip sıfırdan hayat kurdular mask
Enkazdan ikinci bahara: Kocaeli'ye yerleşip sıfırdan hayat kurdular
Yolda yürüyorlardı, birden kavgaya tutuştular: O anlar kamerada mask
Yolda yürüyorlardı, birden kavgaya tutuştular: O anlar kamerada
İstanbul’da yemek yediler, sonra da paket yaptırıp kaçtılar: İşte o anlar mask
İstanbul’da yemek yediler, sonra da paket yaptırıp kaçtılar: İşte o anlar
‘İmdat’ sesi duyduğunu iddia etti, ekipler seferber oldu mask
‘İmdat’ sesi duyduğunu iddia etti, ekipler seferber oldu
15 bin aileden geriye 35 aile kaldı mask
15 bin aileden geriye 35 aile kaldı
Yürek yakan görüntü! Binlerce hayali altında bırakan moloz yığınları dağ oldu mask
Yürek yakan görüntü! Binlerce hayali altında bırakan moloz yığınları dağ oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL