Çocuğunu almak için geldiği okulda öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Adaletsiz Dünya - Böyle insan görünümlü yaratıklar halk arasında elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor üstelik en masum ve savunmasız çocukların içinde kol geziyorlar gerçekten nerde bu adalet bu yaratıklar nefes almayı bile hak etmiyor bunlara ve bunun gibilere idam şart.