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Eşini ve kayınpederini öldürmüştü: "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum"

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" diyen sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Eşini ve kayınpederini öldürmüştü: "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum"
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü: "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum"
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Olay, 18 Ekim 2022 yılında Başiskele Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Beyza Sorguç (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Sorguç (31), Şanlıurfa'da kendisinden kaçan ve Kocaeli'ye yerleşen eşini takip etti. Eşinin ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın aracıyla evinin otoparkına geldiğini gören Sorguç, önce kayınpederine, daha sonra da araçtan eve doğru koşan eşine ateş etti. Beyza ve babası hayatını kaybetti, Ömer Sorguç ise gözaltına alındı. Sorguç, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava aşamasında sanığın maktulle 38 gün evli kaldığı, Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye gelen eşini takip ettiği ve 6 gün boyunca evlerini otelden gözetlediği öğrenildi. Ayrıca sanık, eşinin düğünde takılan 1 milyon değerindeki takıyı aldığı ve kendisini dolandırdığını da iddia etti.

Eşini ve kayınpederini öldürmüştü:

"İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum, psikiyatri tedavi alıyorum"

Tutuklu sanık Ömer Sorguç'un Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya maktullerin aile avukatı Ersayın Işık, sanık Ömer Sorguç ve avukatı katıldı. Olay sebebiyle pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ömer Sorguç, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" dedi.

Eşini ve kayınpederini öldürmüştü:

Avukat Ersayın Işık ise "Olay tasarlayarak hunharca işlenmiştir. Sanığın en yüksek suçtan cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Eşini ve kayınpederini öldürmüştü:

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza Sorguç ve kayınpederi Şahin Kılıç'a karşı işlemiş olduğu "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayıca sanık, "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Eşini ve kayınpederini öldürmüştü:
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü:

# Kocaeli, Körfez, ceza, Başiskele

07 Şub 2024 - 14:41 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yaz Kızım - Sanığın İyi hal pişmanlık var yaz kızım beraat

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 17:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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