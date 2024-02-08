Kocaelispor’un yeni transferi Giorgi: Oynamak için hazırım
Kocaelispor’un yeni transferi Giorgi Kharaishvili, “Ben oynamak için hazırım. Hem gelen şansı değerlendirmek istiyorum hem mental hem fiziksel olarak hazırım” dedi.
“BU AİLENİN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”
Giorgi Kharaishvili antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocaelispor’un bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirten Giorgi Kharaishvili, “Takımın çok yüksek motivasyonu olduğunu biliyordum. Her zaman iyi sonuçlar almaya çalışan bir takım. Gelmeden önce kulübün büyüklüğünü ve taraftarın büyüklüğünü de öğrendim. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte sahada en iyiyi vererek istediğimiz sonuçlara ulaşmaya çalışacağız.” diye konuştu.
Gelmeden önce Beridze ile görüştüğünü söyleyen Giorgi, “Bazı arkadaşlarım Türkiye’de forma giydi ve hala giyenlerde var. Onlarla görüştüm. Onlarda buradaki futbol seviyesinin üst düzeyde olduğunu söylediler. Benim içinde buraya gelmek benim adıma iyi bir seçenek olacaktı. Burayı seçtim çünkü burada seviye iyi olduğu için ilerlemeniz daha kolay oluyor. En iyimi sergileyip takımıma yardımcı olacağım” dedi.
“OYNAMAYA HAZIRIM”
Fizik ve mental olarak oynamaya hazır olduğunu ifade eden Giorgi Kharaishvili, şöyle konuştu:
“Nihai karar hocamızın olacaktır. Ben oynamak için hazırım. Hem gelen şansı değerlendirmek istiyorum hem mental hem fiziksel olarak hazırım.”
“TÜRK TARAFTARLARININ ÇİLGİN OLDUĞUNU BİLİYORDUM”
Giorgi Kharaishvili taraftarla ilgili olarak şunları söyledi:
“Bazı videoları izledim. Türkiye’ye gelmeden önce de Türk taraftarların çılgın olduğunu biliyordum, çünkü futbolu gerçekten çok seviyorlar. Beridze ile de konuştum. Buradaki taraftarların harika bir atmosferi olduğunu ve futbolu çok sevdiklerini söyledi.”
08 Şub 2024 - 13:45 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.