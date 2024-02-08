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Ertuğrul Sağlam: “Tanque’nin gitmesinin olumlu geri dönüşü olacak”

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı, Tanque’nin ayrılışı ve yeni santraforla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Gökhan Beşiktaş
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HER MAÇIMIZ FİNAL”

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam bugünkü antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam şunları dile getirdi: “Boluspor’un ligdeki sıralaması ne olursa olsun her dönem Boluspor deplasmanları zor olmuştur. Rakibimizin haftalardaki çıkışı, Play-Off iddiasının olması dikkat çekici. Bizi Bolu’da güzel bir maç bekliyor. Bizim de on binlerce insanı mutlu edecek, o kadar insanın 14 yıllık hayaline son verip insanları mutlu edecek çok güzel bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda hata yapıp geride kalmak istemiyoruz.  Oyuncularımızla Manisa maçından sonra şunu konuşmuştuk. Her maç bizim için final ve her maç şampiyonluk maçı dedik”

“SERİYİ UZATMAK İSTİYORUZ”

“Sonrasında 3 maçlık seri bulduk. Olabildiğince bu seriyi uzatmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Boluspor’un öne çıkan özellikleri var, zaafları var. Bunlar üzerine çalışıyor ve analizlerimizi yapıyoruz. Oyuncularımız gerçekten çok iyi niyetli, hırslı ve olayın idraki içerisinde. Bizim çocuklar çıkacaklar ve gereğini yapacaklar. Güzel bir oyun ve galibiyetle şampiyonluk mücadelemize fire vermeden devam edeceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir eksiğimizin olmaması güzel. Oğuz birkaç haftadır takımla beraber değildi. U-19 maçında oynattık, Allah’a şükür bir sakatlık yaşamadı. Onun da aramıza katılması bizi ayrıca mutlu etti. Giorgi aramıza katıldı. Orta sahadaki eksikliğimizi inşallah giderecek. Bu eksikliğimizin yanında diğer yanda Tanque problemi yaşadık”

“KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

“Geleceğe umutlu bakmak zorundayız. Yarın akşama kadar o mevki için önemli bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. Bu gibi durumların, krizlerin fırsata dönüştürülmesi açısından bu durumu olumlu değerlendireceğimizi düşünüyorum. İnşallah Tanque’nin gitmesi bizim için olumsuzluk değil, olumlu bir geri dönüşü olacak. Zamanlaması kötü oldu ama bu durumu lehimize dönüştürebileceğimiz bir fırsat olarak kullanmamız gerekecek. Daha insanları, hedefe kilitlenmiş insanları bu krizleri lehlerine çevirebilen insanlardır. Bunu yapacağız, kimse merak etmesin. Hafta sonunda da o mevkide kullanacağımız arkadaşlarımız var. Herkes sorumluluğunun farkında. Bir koşacaksa 3 koşacak. Kısa vadede bu durumdan olumsuz etkilenmeyip, bu haftayı geçip sonrası bizim için çok daha iyi olacak”

“KAZANALIM DERKEN KAYBEDEBİLİRİZ”

“Gençler iyiler. Bir sisteme bağlı oynayabiliyorlar. Yetenekli oyuncuları var. Bundan sonraki süreçte oradan dönem dönem A takım antrenmanlarına alıp buraya adaptasyonlarını sağlamaya devam edeceğiz. Buradaki havayı teneffüs ettirip bir teşvik olması açısından 2-3 genç oyuncuyu buraya alıp ağabeyleriyle A takıma entegre etmeye çalışacağız. Yaşadığımız süreç insanın sırtına çok ciddi yükler bindiriyor. Bu baskı ve stres ortamında dikkatli olmak lazım. Bazı oyuncuları kazanalım derken tamamen futboldan soğutabiliriz. Kimse merak etmesin, fırsatını bulduğumuzda, yeri ve zamanı geldiğinde dokunuşlarımız olacak, alt yapı fırsatını değerlendireceğiz. Bundan önce çalıştırdığımız her takımda da böyle olmuştur”

# hafta, HER, VAR, kocaelispor

08 Şub 2024 - 15:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.

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