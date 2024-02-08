Ertuğrul Sağlam: “Tanque’nin gitmesinin olumlu geri dönüşü olacak”
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Boluspor maçı, Tanque’nin ayrılışı ve yeni santraforla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
“ HER MAÇIMIZ FİNAL”
Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam bugünkü antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam şunları dile getirdi: “Boluspor’un ligdeki sıralaması ne olursa olsun her dönem Boluspor deplasmanları zor olmuştur. Rakibimizin haftalardaki çıkışı, Play-Off iddiasının olması dikkat çekici. Bizi Bolu’da güzel bir maç bekliyor. Bizim de on binlerce insanı mutlu edecek, o kadar insanın 14 yıllık hayaline son verip insanları mutlu edecek çok güzel bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda hata yapıp geride kalmak istemiyoruz. Oyuncularımızla Manisa maçından sonra şunu konuşmuştuk. Her maç bizim için final ve her maç şampiyonluk maçı dedik”
“SERİYİ UZATMAK İSTİYORUZ”
“Sonrasında 3 maçlık seri bulduk. Olabildiğince bu seriyi uzatmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Boluspor’un öne çıkan özellikleri var, zaafları var. Bunlar üzerine çalışıyor ve analizlerimizi yapıyoruz. Oyuncularımız gerçekten çok iyi niyetli, hırslı ve olayın idraki içerisinde. Bizim çocuklar çıkacaklar ve gereğini yapacaklar. Güzel bir oyun ve galibiyetle şampiyonluk mücadelemize fire vermeden devam edeceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir eksiğimizin olmaması güzel. Oğuz birkaç haftadır takımla beraber değildi. U-19 maçında oynattık, Allah’a şükür bir sakatlık yaşamadı. Onun da aramıza katılması bizi ayrıca mutlu etti. Giorgi aramıza katıldı. Orta sahadaki eksikliğimizi inşallah giderecek. Bu eksikliğimizin yanında diğer yanda Tanque problemi yaşadık”
“KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”
“Geleceğe umutlu bakmak zorundayız. Yarın akşama kadar o mevki için önemli bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. Bu gibi durumların, krizlerin fırsata dönüştürülmesi açısından bu durumu olumlu değerlendireceğimizi düşünüyorum. İnşallah Tanque’nin gitmesi bizim için olumsuzluk değil, olumlu bir geri dönüşü olacak. Zamanlaması kötü oldu ama bu durumu lehimize dönüştürebileceğimiz bir fırsat olarak kullanmamız gerekecek. Daha insanları, hedefe kilitlenmiş insanları bu krizleri lehlerine çevirebilen insanlardır. Bunu yapacağız, kimse merak etmesin. Hafta sonunda da o mevkide kullanacağımız arkadaşlarımız var. Herkes sorumluluğunun farkında. Bir koşacaksa 3 koşacak. Kısa vadede bu durumdan olumsuz etkilenmeyip, bu haftayı geçip sonrası bizim için çok daha iyi olacak”
“KAZANALIM DERKEN KAYBEDEBİLİRİZ”
“Gençler iyiler. Bir sisteme bağlı oynayabiliyorlar. Yetenekli oyuncuları var. Bundan sonraki süreçte oradan dönem dönem A takım antrenmanlarına alıp buraya adaptasyonlarını sağlamaya devam edeceğiz. Buradaki havayı teneffüs ettirip bir teşvik olması açısından 2-3 genç oyuncuyu buraya alıp ağabeyleriyle A takıma entegre etmeye çalışacağız. Yaşadığımız süreç insanın sırtına çok ciddi yükler bindiriyor. Bu baskı ve stres ortamında dikkatli olmak lazım. Bazı oyuncuları kazanalım derken tamamen futboldan soğutabiliriz. Kimse merak etmesin, fırsatını bulduğumuzda, yeri ve zamanı geldiğinde dokunuşlarımız olacak, alt yapı fırsatını değerlendireceğiz. Bundan önce çalıştırdığımız her takımda da böyle olmuştur”
08 Şub 2024 - 15:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma
Mahreç Gökhan Beşiktaş
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.
MONTAJ ELEMANI
Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor. Tel:0 538 942 01 36
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...
EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR
Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44
AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...
HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR
Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....
ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR
Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...
KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR
Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06
KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR
Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90
YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR
Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48
BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR
İNOKSAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli ev...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.