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Cadde ortasında iki grup arasında kavga

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cadde ortasında 2 grup tekmeli yumruklu kavgaya karıştı. Olayı polis ayırırken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.

Cadde ortasında iki grup arasında kavga
Cadde ortasında iki grup arasında kavga
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Kavga, dün saat 22.30 sıralarında Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Cadde savaş alanına dönerken sesleri duyan mahalleli, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay sebebiyle yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 grup arasında yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cadde ortasında iki grup arasında kavga
Cadde ortasında iki grup arasında kavga
Cadde ortasında iki grup arasında kavga
Cadde ortasında iki grup arasında kavga

Kaynak: İHA

# polis

09 Şub 2024 - 11:07 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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