İftar vakti aile katliamı davasında karar açıklandı

5 Nisan 2022'de Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.'ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık Ç.G.'nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ç.G. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanık M.T.T. katılmadı. Söz verilen sanık Ç.G. önceki beyanlarını tekrar ettiğini söylerken, cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı sanık Ç.G.'nin ağabeyi Bedri Güler’e yönelik ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Duriye Güler ve yeğeni Tuncay Güler’e karşı ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez müebbet ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 18 aydan 6 yıla kadar ile sanık M.T.T'.nin ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık Ç.G.’nin ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan da iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan verilen 6 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren şahsa yardım ettiği iddia edilen arkadaşı M.T.T.’ye ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA