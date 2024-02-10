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Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sabah namazına giden Suriye uyruklu 17 yaşındaki Muhammed El Seyho, üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
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Kaza dün sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Kahveler Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed El Seyho sabah namazı için Barbaros Mahallesi’ndeki Hayırsevenler Camii’ne gitmek istedi. Üst geçidi kullanmayan genç Umut M. idaresindeki 31 AET 589 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Muhammed El Seyho sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed El Seyho yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muhammed El Seyho’nun cenazesi Yeni Yalı Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü

# yeni, Kocaeli

10 Şub 2024 - 15:00 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Üst Geçit Rezilligi - Medeni ulkelerde veya medeni olmayan ülkelerde de ülkemiz hariç üst geçit yoktur. Garip ama tren yolu hariç dünyanın hiç bir ulkesinde üst geçit yok.. bir tek biz yaşlı çocuk ve hastalari maymun gibi 100 metre yukarı tirmandiriyoruz. Bu yüzden bizde yolda uayalara araba çarpar. Tüm dünyada eğer yaya karsiya geçiyorsa trafik ışıkla kesilir yada trafik yer altına alınır yada yaya geçidi orada olmaz. Bizdeki üst geçit rezilliginin sonucu.. inanmayanlar hangi ülkede üst geçit diye uydurma bir şey var gitsin baksin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 15:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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