Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü

Üst Geçit Rezilligi - Medeni ulkelerde veya medeni olmayan ülkelerde de ülkemiz hariç üst geçit yoktur. Garip ama tren yolu hariç dünyanın hiç bir ulkesinde üst geçit yok.. bir tek biz yaşlı çocuk ve hastalari maymun gibi 100 metre yukarı tirmandiriyoruz. Bu yüzden bizde yolda uayalara araba çarpar. Tüm dünyada eğer yaya karsiya geçiyorsa trafik ışıkla kesilir yada trafik yer altına alınır yada yaya geçidi orada olmaz. Bizdeki üst geçit rezilliginin sonucu.. inanmayanlar hangi ülkede üst geçit diye uydurma bir şey var gitsin baksin