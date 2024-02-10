Sabah namazına giden Muhammet kazada öldü
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sabah namazına giden Suriye uyruklu 17 yaşındaki Muhammed El Seyho, üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza dün sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Kahveler Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed El Seyho sabah namazı için Barbaros Mahallesi’ndeki Hayırsevenler Camii’ne gitmek istedi. Üst geçidi kullanmayan genç Umut M. idaresindeki 31 AET 589 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ’NE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Muhammed El Seyho sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed El Seyho yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Muhammed El Seyho’nun cenazesi Yeni Yalı Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
10 Şub 2024 - 15:00 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma
Mahreç Binali Aslan
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.
MONTAJ ELEMANI
Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor. Tel:0 538 942 01 36
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...
EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR
Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44
AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...
HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR
Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....
ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR
Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...
KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR
Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06
YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR
Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48
BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR
İNOKSAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli ev...
OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR
Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Üst Geçit Rezilligi - Medeni ulkelerde veya medeni olmayan ülkelerde de ülkemiz hariç üst geçit yoktur. Garip ama tren yolu hariç dünyanın hiç bir ulkesinde üst geçit yok.. bir tek biz yaşlı çocuk ve hastalari maymun gibi 100 metre yukarı tirmandiriyoruz. Bu yüzden bizde yolda uayalara araba çarpar. Tüm dünyada eğer yaya karsiya geçiyorsa trafik ışıkla kesilir yada trafik yer altına alınır yada yaya geçidi orada olmaz. Bizdeki üst geçit rezilliginin sonucu.. inanmayanlar hangi ülkede üst geçit diye uydurma bir şey var gitsin baksin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.