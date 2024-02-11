Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ağır yaralı
Kocaeli’nin Başikele ilçesinde bariyere çarpan otomobil, ardından aynı istikamette giden TIR'ın altına girdi. Kazada, 25 yaşındaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, 06.40 sıralarında Başikele Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. T.A. (25) idaresindeki 41 ST 532 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle sürüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan otomobil aynı istikamette giden Ü.A. hakimiyetindeki 25 LT 445 plakalı DAF marka TIR'ın dorsesinin altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle TIR ve otomobil 200 metre sürüklendi. Kazayı gören bir diğer TIR sürücüsü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince T.A. sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.A., özel bir hastaneye sevk edildi. T.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın Kocaeli’den Mersin'e gittiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
“Otomobil aşırı hızlıydı”
Mersin'e yük taşıdıklarını söyleyen diğer TIR sürücüsü İmran Arsalan, “Yüklerimizi yükleyip yola çıktık, Adapazarı istikametine döndük. Araçlarımız arka arkaya seyir halindeydi, otomobil aşırı hızlıydı. Sol bariyere vurduktan sonra gelip TIRa arkadan çarptı. Yaralının durumu ağırdı” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hassan - HIZ = SONUC ( burada)
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.