Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ağır yaralı

Kaza, 06.40 sıralarında Başikele Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. T.A. (25) idaresindeki 41 ST 532 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle sürüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan otomobil aynı istikamette giden Ü.A. hakimiyetindeki 25 LT 445 plakalı DAF marka TIR'ın dorsesinin altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle TIR ve otomobil 200 metre sürüklendi. Kazayı gören bir diğer TIR sürücüsü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince T.A. sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.A., özel bir hastaneye sevk edildi. T.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın Kocaeli’den Mersin'e gittiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Otomobil aşırı hızlıydı”

Mersin'e yük taşıdıklarını söyleyen diğer TIR sürücüsü İmran Arsalan, “Yüklerimizi yükleyip yola çıktık, Adapazarı istikametine döndük. Araçlarımız arka arkaya seyir halindeydi, otomobil aşırı hızlıydı. Sol bariyere vurduktan sonra gelip TIRa arkadan çarptı. Yaralının durumu ağırdı” diye konuştu.

Kaynak: İHA