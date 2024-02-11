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Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ve yeni bir sürecinden geçtiklerini ifade etti

Gökhan Beşiktaş
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“SEZON BAŞINDA DA AYNI SIKINTIYI YAŞADIK”

Sağlam maçın ardından, “Keyif veren bir skor ortaya çıkmadı. Zemininde bunda etkisi var ama hiçbir şekilde bunu mazeret olarak sunmuyorum. İkinci yarıda bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Sakin olmaya çalıştık. Fakat net pozisyon olmadan ikinci yarıyı tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Bu tür deplasmanlar zor oluyor. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Ama bu ligde puan kayıpları her zaman oluyor. Zirveyi zorlayan takımların hepsi bunu yaşadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. Artık yapmamız gereken hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Maalesef sezon başında da bu sıkıntıyı yaşadık. Devre arası takviyelerinde de özellikle ihtiyacımız olan hem orta sahayı hem de forvette Tanque krizi yaşadık. Mevcut oyuncuların içinden iyisini almaya çalıştık. Bu durum bizi olumsuz etkilemeyecektir”

“12 HAFTALIK PERİYOT VAR”

Tecrübeli teknik adam devamında, “Normalde bu maçta Tanque ile oynarken Ramil’i tam istediğimiz gibi kullanamadık. Sonrasın da Cris’i aldık. Fakat oyunla beraber ön taraftaki üretkenliği sağlayamadık. Üzgün olduğumu söylüyorum ama önümüzde çok izin bir yol var. Bir an evvel kaybettiğimiz 2 puanın bize olumsuz bir oluşturmasına izin vermeden önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız. Daha fazla çalışıp yeni transferlerin takıma entegresi bir an evvel yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça kadar 7-8 günümüz var. Daha hedefe inanmış bir topluluk olarak yolumuza devam edeceğiz. 12 haftalık bir periyot var. Uzun bir dönem. Son 2-3 haftada bile her şeyin değiştiği bir futbol ortamı yaşıyoruz. Son haftada bile şampiyonun belirlendiği, ki biz bunu Samsunspor’da yaşadık, son haftaya kadar bu yarış devam edecek”

“YARIŞ 3 TAKIMLI GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“3 takımlı bir yarış gibi görünüyor. Eyüpspor biraz daha önde arkada arkada 2 takım ikincilik için yarışıyor gibi görünse de ben bu ligde çok daha farklı skorların alınabileceğini söylüyorum. Biz diğer takımların aldığı sonuçlara bakmadan kendi oynadığımız maçların hepsini kazanırsak ligi en kötü 2. olarak bir bitirecek bir fikstür var önümüzde. Acı bir tecrübe yaşadık. Transferin son 2 gününde istediğiniz oyuncu alabilmenin bir yolu vardır, parayı bastıracaksınız, birinin iyi oyuncusunu, söküp alacaksınız. Aynı Japon takımının bize yaptığı gibi. 750.000 Euro'yı yatırdı. Kendisine de sanırım 1 milyon verdi. Oyuncuyu aldı gitti. Dolayısıyla o saatte çok süper ve mükemmel bir oyuncuyu bizim alma şansımız yoktu zaten.

“ÇOK İDDİALI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM”

ağlam son bölümde ise yapılan son transferle ilgili olarak, “Öyle bir bütçemiz zaten yok. İstediğiniz oyuncuyu alabilmeniz için kulübünün de yerine oyuncu alması gerekiyor. Birkaç ismi bitirdikten sonra başında çıkması bizi çok zor duruma soktu. Nikolic transferi bu nedenle olmadı. Son gün son saniyede adam diyor ki ben de onun yerine oyuncu koymak zorundayım, koyamıyorum. Velhasıl böyle sıkıntılı bir süreçti. Mevcutların içerisinden alabileceğimiz, bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz, beklediğimiz oyuncuyu aldık. Yani bu konuda çok iddialı olduğumuzu söyleyemeyiz açıkçası. Ama maalesef böyle bir süreci biz yaşadık. Bu da tabii herhalde herkese çok ciddi anlamda bir tecrübe olur. Yani kötü yakalandık açıkçası” ifadelerine yerdi.

# HER, yeni, VAR

11 Şub 2024 - 19:18 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.234.957 gösterim gerçekleşti.

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Taraftardan o menajere tepki mask
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Yorumlar

(65)
67

Independent - Mac 1-1 Devam Ederken 80.dakika Oyuna Sol Bek Alan Bir Teknik Direktör Bu Açıklamaları Yapamaz.Mehmet Atilla Yusuf Cihat 3.Lig Topçusu.Amaral Maestro ve Iyi Topcu top rakipteyken etkisiz evet o halde arkasina saglam bir on libero oynatirsin o eksigini kapatir özgür oynatirsin.Tangueyi transfer ederken 750 bin dolar getirdiginde serbest kalir mantığı yönetimin çapını ve kalibresini ortaya koymaktadir.Iyi Futbol iyi futbolcular ile oynanır.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 23:16
66

İhsaniyeli - Ah hocam tam böyle bir durumda iken baba ocağın samsun sporda biletinin niçin kesildiği tescillenmiş olduğu anlaşıldı

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 23:11
63

Kaymak 41 - Göztepe'nin kadrosu Kocaelispor dan daha iyi. Bunu kabul edelim. Adamlar istediği topçuyu alıyorlar. Suçu sadece hocada aramayın. En büyük suç yönetimin. Nokta transferler yapamadı.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 23:00
57

Onlyou41 - Aynı sohbetlerinden bıktık sezon başından beri takıma top oynatamıyorsun takıma, Tankesiz bi maça çıktık neredeyse arkasından ağlayacan, oyuncu şu kadar almış falanda falan, Ertuğrul efendi 50 tane adam alındı senin bilgin dahilinde mevcutlara top oynatımıyorsun sen.! topçuları kötüleyerek bir yere varamazssın bırak masalı istifa et git yeter.. yıllık 12 trilyona hoca bulunur bu takıma ne hocalar gördük biz..

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 22:24
56

Haddini Bil - Hoca aslan gibi doğruyu konuşuyor bütün bu çamur atan palavracıları toplasan gol makinesi şovmen purocu ARİF kadar bilgisi yoktur bu hoca bursayı şampiyon yaptı bu takımda bu sene süper lige çıkacak buna şüphe yok herkez diken üstünde rahat olan hiç bir takım yok Eyüp bile geçen hafta puan kaybetmedimi çok avantacılarda var boş beleş insan müsvetteleri kendi çıkarı için hep hocaları kötülediler bunlar bitmesi hala

Yanıtla . 2Beğen . 11Beğenme 11 Şubat 22:13
58

Harsingen - @Haddini Bil 56 nolu yoruma cevabı: Takim kur hocani al tek direk yap boş yapma

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 22:26
55

Burada 41 - Tanke transferi en az 1 -2hafta belkide 1 ay önceden biliniyordu,senin planın projen yoksa sonuç bu olur,siz önünüzü ve skaut anlamını anlamak istemiyorsunuz,bir akıllı skaut sana milyon dolarlar kazandırabilir ama sen dost ahpap işi yapmak isteyen ve bu futbol dan anlamayan ama bilirmiş görüntüsü çizmek istiyorsun sayın yöneticiler ve bu zihniyet 3 yıl zarar ettiriyor,onlarca transfer ve sonuç işkence ve fiyasko

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 22:10
54

Pişmaniye - Adamlar bandırma ýi evinde yeniyor biz ne konuşuyoruz hocam hayal kurmayalim 1 ve 2 belli

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 22:03
53

Körfezli Taksici - Hocamlzlda oyuncularlmlzada aglr eleştiri yapmayallm yenilmedik berabere kaldlk daha 12 hafta var sablr süperlig lideride bugün alanya sporla berabere kaldl futbolda bunlar oluyor hocayada bu kadar yüklenmek olmaz

Yanıtla . 1Beğen . 5Beğenme 11 Şubat 21:53
69

Izmit - @Körfezli Taksici 53 nolu yoruma cevabı: Sorun hoca değil,Morinyoyu getirsen şampiyon mu yapacak sanıyorsunuz bu kadroyu,hocaya yüklenmek ancak bizim gibi toplumlarda olur,zamlardan dolayı market görevlisini fırçalayan zihniyet bu,bu ülkenin iyi hocaları sayılı bu ehliyete sahip birkaç kişiden biri Ertuğrul hoca,hatası olsa bile hayrı şüphesiz daha fazla,sıkıntı belli,temelde,en başta,taraftarın gücü yetiyorsa onu istifaya zorlasın,ya da önce Büyükakına gidip başka bir adamını atamasını istedin ki bu kulüp o eski şaşalı günlerine dönmesi için bir umut olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 23:44
62

Basiskele41 - @Körfezli Taksici 53 nolu yoruma cevabı: Polyanaciligi bırakın takım yener yenilir ama böyle oynamaz bu bir maçlık tepki değil bırak dik durun nedir bu Ertuğrul seviciligi

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 22:57
59

Basiskele41 - @Körfezli Taksici 53 nolu yoruma cevabı: Onun 1ve 2 ile derdi yok zaten bundan sonraki tek derdi giderken ne kadar getiririm yanı tazminat

Ama hala bu hocaya laf edemeyenler var asıl sorun onlar

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 22:53
49

Scout - Sadece 8 numara sıkıntımız varmış gibi anlatıp durdunuz medyayı da arkanıza aldınız. Yediğimiz gölün izahi yok, süper lige oynayan takımın stoperi 30 metreden kalecisine geri pas yapmaya çalışıyor yapamiyor korner oluyor. Topu uzaklaştıramiyorsun, takımında yedek bile olmaması gereken Mehmet Yılmaz topa mı gideyim adami mı tutayım derken ofsaytı bozuyor ve gol yiyorsun. Sonrasında 1 tane bile kaleye şutun yok.

Samsunspor macerasının sonu gibi olmasını istemiyorsak herkes kendine çeki düzen versin. 4 haftalık süreçte hem oyunumuzu düzeltip hem de 4te 4 yapmamız gerekiyor.

En erken puan kaybında Recep Uçar ile anlaşılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 21:39
68

Izmit - @Scout 49 nolu yoruma cevabı: Mehmet Yılmazı kim getirdi,futbolcu önermek ve getirmek teknik ekibin işi mi,bı yeni transferlerden hocanın çok mu memnun olduğunu zannediyorsunuz,biz bütçemize göre bile transfer yapamıyoruz,vasıfsız futbolculara verilen yüksek paralar,menejer,komisyonculara verilen daha fazla paralar,şimdi değil ,harcanacak biri olacaksa sezon sonunda bu kesinlikle YÖNETİMdir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 23:31
61

Basiskele41 - @Scout 49 nolu yoruma cevabı: Bu hocaya 4 hafta sabretmek kocaelispor a ihanettir

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 22:55
47

Mehmet - 2 ileri, 5 yan, 10 geri pas. Bizim topçuların önü bomboş hızlı çıkıp tehlikeli bir atak olur diye beklerken topa basıp geriye atıyor. Bu yaşta bende kaleciyle oynamasını bilirim. Bolunun beraberlik golüde bu şekilde geldi zaten. Demekki Ertuğrul hoca dikine oynatmak istemiyor. Kendi suyunu kendisi ısıtıyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:38
65

Derdo - @Mehmet 47 nolu yoruma cevabı: Senin söylediğin dikine top oynamak için yetenekli futbolcu lazım,koşacak enerjisi olan futbolcu lazım,takımın kondisyonu iyi olması lazım,bizim takımın kondisyonu senin söykediklerini yapacak düzeyde değil,geberik futbolcularla bu iş olmaz.Anca geri pas,yan pas yapar,onuda yapamaz topu kornere atıp gol yedirirler işte.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 23:05
45

İzmitli. - Genclerbirliği, Erzurum, Sakarya, Bodrum,Manisa, maçlarında kalecinin yediği golleri hep hatalı yedi,kalecimiz çok hantal,ağır kalıyor,zor gol atıyoruz, fakat çok basit gol yiyoruz,

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 21:30
44

Yenişehir 41 - Bu takımda sorun 9/8 numaralar değil. Ruh ve sistem yok.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:29
43

Körfezli Savaşçı - İrlandalı TURAN irlandalı KÖRFEZLİ 3459 ve irlandalı KÖSEKÖYLÜ FANATİK SONER hocanız kem küm demeye başladı adama yardim edin hadi bakalım EŞMELİ bile gerçeği gördü

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:28
42

Korfezli - Sezon öncesi tekniktrektör ismini duyunca, bu sene o çok özlediğimiz superlige çıkarız dedim, alınan oyuncular bu ligin kalitesine göre iyi sayılır düzeyde, lakin sezon sonuna doğru gidiyoruz ama gelelim sahada teknik, taktik, mücadele, hırs yok, bununda tek sorumlusu teknik heyet, oyuncular maç içerisinde birbirinden çok kopuklar, adeta bana top atmayın diye birbirlerine yalvarıyorlar, sayın hocam kötü olanı da, yetersiz kadrodan bahsetmeye başladın, bu işi biteremiyeceksen, 1sene boş geçmesin diyorum hani.......

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 21:28
41

Akarcalı41 - Sene başından beri yırtınıyoruz, bu hocaların hele Ertuğrulun devri geçti. MRA için de aynısı aynısını dedik bak ne oldu evde oturuyor, emekli oldu.Ertuğrul Hocam bu takım top oynamıyor, ruh zaten hiç olmadı. Sürekli şikayet ediyorsun bir dünya adam aldın hala ağlıyorsun.Ya sen hocasın bişeyler yapsana yeni bişeyler denesene şu takıma ruh aşılasana. Suç sende değil seni oraya getirip orda tutanlarda.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 21:21
40

Reco - Hocam taktik bilgisi olarak seninle tabiki tartışamayız ancak şu Atillaya cihata nasıl tahammül ediyorsun Atilla bir tane topu ileri taşı be kardeşim rakip sahadan geriye pas atıyorsun orta yok adam geçmek yok kademeye girmek yok girsende kesin ya büyük tehlike oluyor ya penaltı ya faul cihat desen sahte topçu adam çıkarken ter yok alnında kafasındaki jöle bozulmuyor 5 tane kritik top kaybetti dikine oyun yok hep yan pas geri pas topu rakibe verip geri çekilip bekliyoruz rakip kaleci top ayağında orta sahaya geliyor biz pres yapmıyoruz tamam teknik direktör değilizde körde değiliz her maça aynı taktikle çıkıyorsun hocam

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 21:17
48

Basiskele 41 - @Atakan 39 nolu yoruma cevabı: Yol geçen hanı gibi olur diyorsun urfa ilk puanı bizden alır diyorsun haftaya

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 21:39
46

Körfezli Savaşçı - @Atakan 39 nolu yoruma cevabı: Tabi daha rahat yerler o zaman

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:33
38

Birgün Belki Dostum - Ya.. gol atıyorsun sonra topu rakibe verip geriye çekiliyosun senin kanatlar ağır işlemiyor ertuğrul hoca

Agresif futbol oynattığı maçları hep aldık iyi izle, topu ayağimizda tutmamiz gerekiyor hep uzun top nereye kadar

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:16
36

4141 - Hocam Bolusporun değeri 6,58 M, Kocaelisporun 10,50 M nerdeyse 2 katı. Bence işleri siz ve ekibiniz zorlaştırıyor.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:07
35

Ali Kemal - Hocam masaĺ anlatmışsın yine

Hocam takım da ruh yok istek yok hırs yok

Bu takım top oynamıyor değil Hocam top oynayamiyor.

Sezon başından beri eze eze yendiğimiz bir takım varmi.

Veya eze eze oynayıpta mağlup olduğumuz bir maç varmi.

Hocam uzun lafın kısası bu taraftarı daha fazla kanser etmeyin başınız gözünüz Allaha emanet olsun diyip bırakın ve gidin

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 11 Şubat 21:03
32

Kara Mürsel ? - Kötü günler başliyor bundan sonra puan kayıpları artacak playof zor bu kadroyla

Yanıtla . 17Beğen . 4Beğenme 11 Şubat 20:57
34

İzmitli - @Kara Mürsel ? 32 nolu yoruma cevabı: Kadroda bu problem yok, hoca oynatmıyor.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 11 Şubat 21:02
31

Erkan Sayanoğlu - Sadece gerçek Kocaelispor taraftarı için üzülüyorum.Gerisi hepsi yalan.Hocası da,yönetimi de.Böyle bir taraftarı üzmeye hiç hakkınız yok Ertuğrul bey!

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:57
33

Basiskele41 - @Erkan Sayanoğlu 31 nolu yoruma cevabı: Golü yiyince sağ kolum uyuştu az kalsın gidiyordum

Bize bunu yaşatanlara yazıklar olsun

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 21:01
30

Tolga - Hocam bu iş seninle olmayacak belli oldu.Takım içerisindede istenmiyor gibisin sanki.Sen önce futbolcuların gönlünü al.

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 11 Şubat 20:56
29

1. Lig Iyi - kocaelispor küçük bir şehrin takımı hedef süper lig olmamalı. ne taraftar ne seyirci ne parası ne altyapısı nede halkta bir karşılığı yok. inatla ve belediye parasiyla bu kadar.. çok zorlamayalim 1. lig iyidir.

Yanıtla . 3Beğen . 15Beğenme 11 Şubat 20:53
60

Gerçek Vatansever - @1. Lig Iyi 29 nolu yoruma cevabı: Kocaeli küçük şehirse neresi büyükşehir? Semt takımları mı Sakarköy mü?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 22:54
28

Git Sen En Iyisi - ertugrulun gercek karakterini kocaelisporla arasi acildiginda gorursunuz

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 20:52
51

Basiskele 41 - @Git Sen En Iyisi 28 nolu yoruma cevabı: Tek derdi iyi bir tazminat koparmak şu an aklında başka bir şey yok bence kocaelispor pek umrunda değil

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 21:41
27

balıkçı - takım doğru top onamıyor,kalitesiz,ruhsuz.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:45
26

Kral Muko - Yorumlara bakıyorum, herkes hocaya püskürmüş. Arkadaş tskımda oyuncu mu var

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 11 Şubat 20:41
37

Harsingen - @Kral Muko 26 nolu yoruma cevabı: Canım bütün transferleri hoca yaptırdı

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:13
25

Ali Osman - Ne oldu Ertuğrul hoca Bolu yenip 3.puanı alıyordun karşındaki takımı küçümsersen böyle olur.

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 11 Şubat 20:39
24

Erkan - Bu takım superlige çıkacaksa ona yakın bir takım kurulmalıydi aynı Eyüpsporun yaptığı gibi ama nerede bu takım çıksa bile çok takviye ister, bütçe var mı bana göre yok belli menajerler belirlenmiş onun üstünden takım kuruluyor , oyuncu izleme komitesi var mı sanmıyorum yok eskiden altyapıdan oyuncu gelirdi ilk superlig çıktığımız yılları hatırlayın Ceyhunlu zamanları altyapıdan çok oyuncu vardı şimdi yok alınan oyuncularda belli bir kumaşta yok nerede ise Gürcistan mill takımı olacağız..

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:38
23

Bulent - Sen hocası yahu ruhsuzlugu ortadan kaldıracak olan senin marifetindir cami hocası değilsin araştıracak ve sıkıntıyı yok edeceksin kaç haftadır ruhsuz oyun var tesislerde jonvaynın filmini mi izliyorsun be mübarek adam anlaşılıyorki gelişimin sıfır

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:37
22

Ergul - İkinci yarı kaleye çekilen şut sayısı iki ne anlatiyon sen bize

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:33
20

Git Sen En Iyisi - buna dansoz kiviirmasi denir,ortaya karisik laf salatasi..

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:28
18

Kürşad Akıncı - Hikaye anlatma istifa et takımın yakasından düş. Senden bir cacık olmaz. Git çocuklara masal anlat. Ya sen küme düşecek takımları zor yendin. Daha zayıf takım yok.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:24
19

Basiskele41 - @Korfezli Savasci 17 nolu yoruma cevabı: .........

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 20:28
16

Karamürselli - Kocaelisporlu futbolcularda ruh kalmamış. Hırs yok. Her geçen gün risk artıyor

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:17
15

Karabulut - Hocam sene başında istediğin oyunculara almadılar sa hiç başlamayacaktın böyle yaparsan kariyerin çizilir ve öyle de oldu henüz vakit varken kariyerini daha fazla çizdirme istersen!!!!!!!!!!!!

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 20:00
12

Körfez 89 - Seni her zaman savundum senin Hocaligini tartisacak degilim fakat takim cok kötü top oynuyor isimiz ilk ikiden cikmak icin cok zor insallah ben yanilirim

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 19:52
11

Ozii - Hocam şu oynasın bu yedek kalsın olayı yok bu takımda, bazı oyuncular kafasında bitirmiş Amaral, Candeas sezon bitsede gitsek havasındalar. Takım içinde problemler var belli siz bu olayı çözecek gibi durmuyorsunuz yönetim saten sizi yollayamaz biz bu oyunla zor

Yanıtla . 19Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 19:52
10

Sancaklı Maruf - Ne zaman; lig bitince mi yapacaksın bunları hoca?!

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 19:49
09

Hatalar Zinciri - Bu ligin acik ara en iyi butcesine belediyenin sonsuz imkanlarina sahip takimini aradan 20 kusur hafta gecti hala bir tane ne futbol oynadi beee dedigimiz macini goremedik transferlere harcanan parayla alinan verim ortada sezon başi bu ligin gediklisi forvet Paixaoyu getirseniz tanque dahil 4 forvetede bedeldi candeiasla bir iki adam haric butun beceriksiz 3.lig topcularini bu takima topladiniz dahasi dunyanin maasini bagladiniz 750 bin euro serbes kalir maddesi koymussunuz 2 milyon euro yazsana oraya amatorce sozlesmeler yapilmis alinan adamlarda teknik ekibinde payi var daha iyi bi kadro kurulabilirdi koukou denen adami basimiza onlar bela etti bu takim sampiyon olmazsa bu enkazi kimse kaldiramaz ya oyle ya boyle cikaracaksiniz

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 19:48
07

Nicomedia - Ertuğrul bey, takım berabere de kalabilir yenilebilir de. Bu kulübün taraftarı öncelikle arması için oynayan, tekmeye kafasını koyan, rakibe baskı kuran bir takımı her zaman alkışlar. Ne oynadığı belli olmayan, değil B planı doğru dürüst A planı bile olmayan bu takımın teknik sorumlusu olarak sizin hiç mi kabahatiniz yok ? Siz bulunmaz Hint kumaşı mısınız ? Herkes haksız sadece siz mi haklısınız ?

Yanıtla . 25Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 19:38
13

Basiskele41 - @Nicomedia 07 nolu yoruma cevabı: Teşekkürler kral çıplak diyebilen cesaretli insanlara selam olsun Takımda sorumluluk alan kimse yok çünkü sorumluluk alanlar yedek kalıyor(amaral gibi)

Ama hocanın sözünden çıkmayanlar yusuf,Atilla,mehmet vs oynasalar oynamasalarda hep kadroda bugün itibariyle ilk olarak bu üç kişinin takımdan ilişkisini keserek beyaz sayfa açılabilir

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 19:55
06

Basiskele41 - Hoca lütfen bizim yakamızı bırak bak güzel güzel terk et bu şehri seninle bu iş olmuyor gerçek taraftar sama inanmıyor sadece yönetimden geçinen kişiler seni alkışlıyor sende inanmıyorsun söylediklerine yapma kıyma bu KOCAELİSPOR'A

Biz çok bedel ödedik bunu para için bu camiaya yapma

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 11 Şubat 19:36
04

Harbi Izmitli - Sen basını kandır Ertuğrul onlar sana inanıyor .bize anlatma

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 19:34
03

Chelykbash - Göztepe bugün “zor deplasmandan” üç puanı çıkarmayı bildi ama?

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 19:34
50

Biz De Yaptık - @Chelykbash 03 nolu yoruma cevabı: Bandırma deplasmanında biz de 3-0 kazandık ama bir de Eyüp macı hariç takım ruhsuz oynuyor.bizim istedigimiz gibi cansiperane oynamıyor takım. Herkesin ortak dersi bu gibi. Göztepe 2 farkla öndeyken bile prese devam ediyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:40
02

Son Pişman - Canın sağolsun hocam, sana güvenimiz tam, adamsın

Yanıtla . 4Beğen . 15Beğenme 11 Şubat 19:26
01

Obhm4141 - Herseyine ok hocam ama

Futbol denilen birşey yok ortada

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 19:26
08

Basiskele41 - @Obhm4141 01 nolu yoruma cevabı: Bu hocaya sahip çıkmak takıma ve camiaya yazık etmektir yapmayın kıymayın bu takıma biz buraya nerelerden geldik

Yanıtla . 8Beğen . 6Beğenme 11 Şubat 19:41
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