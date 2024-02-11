Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ve yeni bir sürecinden geçtiklerini ifade etti
“SEZON BAŞINDA DA AYNI SIKINTIYI YAŞADIK”
Sağlam maçın ardından, “Keyif veren bir skor ortaya çıkmadı. Zemininde bunda etkisi var ama hiçbir şekilde bunu mazeret olarak sunmuyorum. İkinci yarıda bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Sakin olmaya çalıştık. Fakat net pozisyon olmadan ikinci yarıyı tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Bu tür deplasmanlar zor oluyor. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Ama bu ligde puan kayıpları her zaman oluyor. Zirveyi zorlayan takımların hepsi bunu yaşadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. Artık yapmamız gereken hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Maalesef sezon başında da bu sıkıntıyı yaşadık. Devre arası takviyelerinde de özellikle ihtiyacımız olan hem orta sahayı hem de forvette Tanque krizi yaşadık. Mevcut oyuncuların içinden iyisini almaya çalıştık. Bu durum bizi olumsuz etkilemeyecektir”
“12 HAFTALIK PERİYOT VAR”
Tecrübeli teknik adam devamında, “Normalde bu maçta Tanque ile oynarken Ramil’i tam istediğimiz gibi kullanamadık. Sonrasın da Cris’i aldık. Fakat oyunla beraber ön taraftaki üretkenliği sağlayamadık. Üzgün olduğumu söylüyorum ama önümüzde çok izin bir yol var. Bir an evvel kaybettiğimiz 2 puanın bize olumsuz bir oluşturmasına izin vermeden önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız. Daha fazla çalışıp yeni transferlerin takıma entegresi bir an evvel yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça kadar 7-8 günümüz var. Daha hedefe inanmış bir topluluk olarak yolumuza devam edeceğiz. 12 haftalık bir periyot var. Uzun bir dönem. Son 2-3 haftada bile her şeyin değiştiği bir futbol ortamı yaşıyoruz. Son haftada bile şampiyonun belirlendiği, ki biz bunu Samsunspor’da yaşadık, son haftaya kadar bu yarış devam edecek”
“YARIŞ 3 TAKIMLI GİBİ GÖRÜNÜYOR”
“3 takımlı bir yarış gibi görünüyor. Eyüpspor biraz daha önde arkada arkada 2 takım ikincilik için yarışıyor gibi görünse de ben bu ligde çok daha farklı skorların alınabileceğini söylüyorum. Biz diğer takımların aldığı sonuçlara bakmadan kendi oynadığımız maçların hepsini kazanırsak ligi en kötü 2. olarak bir bitirecek bir fikstür var önümüzde. Acı bir tecrübe yaşadık. Transferin son 2 gününde istediğiniz oyuncu alabilmenin bir yolu vardır, parayı bastıracaksınız, birinin iyi oyuncusunu, söküp alacaksınız. Aynı Japon takımının bize yaptığı gibi. 750.000 Euro'yı yatırdı. Kendisine de sanırım 1 milyon verdi. Oyuncuyu aldı gitti. Dolayısıyla o saatte çok süper ve mükemmel bir oyuncuyu bizim alma şansımız yoktu zaten.
“ÇOK İDDİALI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM”
ağlam son bölümde ise yapılan son transferle ilgili olarak, “Öyle bir bütçemiz zaten yok. İstediğiniz oyuncuyu alabilmeniz için kulübünün de yerine oyuncu alması gerekiyor. Birkaç ismi bitirdikten sonra başında çıkması bizi çok zor duruma soktu. Nikolic transferi bu nedenle olmadı. Son gün son saniyede adam diyor ki ben de onun yerine oyuncu koymak zorundayım, koyamıyorum. Velhasıl böyle sıkıntılı bir süreçti. Mevcutların içerisinden alabileceğimiz, bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz, beklediğimiz oyuncuyu aldık. Yani bu konuda çok iddialı olduğumuzu söyleyemeyiz açıkçası. Ama maalesef böyle bir süreci biz yaşadık. Bu da tabii herhalde herkese çok ciddi anlamda bir tecrübe olur. Yani kötü yakalandık açıkçası” ifadelerine yerdi.
11 Şub 2024 - 19:18 - Spor --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(65 )
Independent - Mac 1-1 Devam Ederken 80.dakika Oyuna Sol Bek Alan Bir Teknik Direktör Bu Açıklamaları Yapamaz.Mehmet Atilla Yusuf Cihat 3.Lig Topçusu.Amaral Maestro ve Iyi Topcu top rakipteyken etkisiz evet o halde arkasina saglam bir on libero oynatirsin o eksigini kapatir özgür oynatirsin.Tangueyi transfer ederken 750 bin dolar getirdiginde serbest kalir mantığı yönetimin çapını ve kalibresini ortaya koymaktadir.Iyi Futbol iyi futbolcular ile oynanır.
İhsaniyeli - Ah hocam tam böyle bir durumda iken baba ocağın samsun sporda biletinin niçin kesildiği tescillenmiş olduğu anlaşıldı
Cebbar - Bırak hocam bu işleri masal anlatma
Kaymak 41 - Göztepe'nin kadrosu Kocaelispor dan daha iyi. Bunu kabul edelim. Adamlar istediği topçuyu alıyorlar. Suçu sadece hocada aramayın. En büyük suç yönetimin. Nokta transferler yapamadı.
Onlyou41 - Aynı sohbetlerinden bıktık sezon başından beri takıma top oynatamıyorsun takıma, Tankesiz bi maça çıktık neredeyse arkasından ağlayacan, oyuncu şu kadar almış falanda falan, Ertuğrul efendi 50 tane adam alındı senin bilgin dahilinde mevcutlara top oynatımıyorsun sen.! topçuları kötüleyerek bir yere varamazssın bırak masalı istifa et git yeter.. yıllık 12 trilyona hoca bulunur bu takıma ne hocalar gördük biz..
Haddini Bil - Hoca aslan gibi doğruyu konuşuyor bütün bu çamur atan palavracıları toplasan gol makinesi şovmen purocu ARİF kadar bilgisi yoktur bu hoca bursayı şampiyon yaptı bu takımda bu sene süper lige çıkacak buna şüphe yok herkez diken üstünde rahat olan hiç bir takım yok Eyüp bile geçen hafta puan kaybetmedimi çok avantacılarda var boş beleş insan müsvetteleri kendi çıkarı için hep hocaları kötülediler bunlar bitmesi hala
Harsingen - Takim kur hocani al tek direk yap boş yapma
Burada 41 - Tanke transferi en az 1 -2hafta belkide 1 ay önceden biliniyordu,senin planın projen yoksa sonuç bu olur,siz önünüzü ve skaut anlamını anlamak istemiyorsunuz,bir akıllı skaut sana milyon dolarlar kazandırabilir ama sen dost ahpap işi yapmak isteyen ve bu futbol dan anlamayan ama bilirmiş görüntüsü çizmek istiyorsun sayın yöneticiler ve bu zihniyet 3 yıl zarar ettiriyor,onlarca transfer ve sonuç işkence ve fiyasko
Pişmaniye - Adamlar bandırma ýi evinde yeniyor biz ne konuşuyoruz hocam hayal kurmayalim 1 ve 2 belli
Körfezli Taksici - Hocamlzlda oyuncularlmlzada aglr eleştiri yapmayallm yenilmedik berabere kaldlk daha 12 hafta var sablr süperlig lideride bugün alanya sporla berabere kaldl futbolda bunlar oluyor hocayada bu kadar yüklenmek olmaz
Izmit - Sorun hoca değil,Morinyoyu getirsen şampiyon mu yapacak sanıyorsunuz bu kadroyu,hocaya yüklenmek ancak bizim gibi toplumlarda olur,zamlardan dolayı market görevlisini fırçalayan zihniyet bu,bu ülkenin iyi hocaları sayılı bu ehliyete sahip birkaç kişiden biri Ertuğrul hoca,hatası olsa bile hayrı şüphesiz daha fazla,sıkıntı belli,temelde,en başta,taraftarın gücü yetiyorsa onu istifaya zorlasın,ya da önce Büyükakına gidip başka bir adamını atamasını istedin ki bu kulüp o eski şaşalı günlerine dönmesi için bir umut olsun
Basiskele41 - Polyanaciligi bırakın takım yener yenilir ama böyle oynamaz bu bir maçlık tepki değil bırak dik durun nedir bu Ertuğrul seviciligi
Basiskele41 - Onun 1ve 2 ile derdi yok zaten bundan sonraki tek derdi giderken ne kadar getiririm yanı tazminat
Ama hala bu hocaya laf edemeyenler var asıl sorun onlar
Kemal - Demekki kendini geliştirmen gerekiyor,
Scout - Sadece 8 numara sıkıntımız varmış gibi anlatıp durdunuz medyayı da arkanıza aldınız. Yediğimiz gölün izahi yok, süper lige oynayan takımın stoperi 30 metreden kalecisine geri pas yapmaya çalışıyor yapamiyor korner oluyor. Topu uzaklaştıramiyorsun, takımında yedek bile olmaması gereken Mehmet Yılmaz topa mı gideyim adami mı tutayım derken ofsaytı bozuyor ve gol yiyorsun. Sonrasında 1 tane bile kaleye şutun yok.
Samsunspor macerasının sonu gibi olmasını istemiyorsak herkes kendine çeki düzen versin. 4 haftalık süreçte hem oyunumuzu düzeltip hem de 4te 4 yapmamız gerekiyor.
En erken puan kaybında Recep Uçar ile anlaşılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
Izmit - Mehmet Yılmazı kim getirdi,futbolcu önermek ve getirmek teknik ekibin işi mi,bı yeni transferlerden hocanın çok mu memnun olduğunu zannediyorsunuz,biz bütçemize göre bile transfer yapamıyoruz,vasıfsız futbolculara verilen yüksek paralar,menejer,komisyonculara verilen daha fazla paralar,şimdi değil ,harcanacak biri olacaksa sezon sonunda bu kesinlikle YÖNETİMdir
Basiskele41 - Bu hocaya 4 hafta sabretmek kocaelispor a ihanettir
Mehmet - 2 ileri, 5 yan, 10 geri pas. Bizim topçuların önü bomboş hızlı çıkıp tehlikeli bir atak olur diye beklerken topa basıp geriye atıyor. Bu yaşta bende kaleciyle oynamasını bilirim. Bolunun beraberlik golüde bu şekilde geldi zaten. Demekki Ertuğrul hoca dikine oynatmak istemiyor. Kendi suyunu kendisi ısıtıyor.
Derdo - Senin söylediğin dikine top oynamak için yetenekli futbolcu lazım,koşacak enerjisi olan futbolcu lazım,takımın kondisyonu iyi olması lazım,bizim takımın kondisyonu senin söykediklerini yapacak düzeyde değil,geberik futbolcularla bu iş olmaz.Anca geri pas,yan pas yapar,onuda yapamaz topu kornere atıp gol yedirirler işte.
İzmitli. - Genclerbirliği, Erzurum, Sakarya, Bodrum,Manisa, maçlarında kalecinin yediği golleri hep hatalı yedi,kalecimiz çok hantal,ağır kalıyor,zor gol atıyoruz, fakat çok basit gol yiyoruz,
Yenişehir 41 - Bu takımda sorun 9/8 numaralar değil. Ruh ve sistem yok.
Körfezli Savaşçı - İrlandalı TURAN irlandalı KÖRFEZLİ 3459 ve irlandalı KÖSEKÖYLÜ FANATİK SONER hocanız kem küm demeye başladı adama yardim edin hadi bakalım EŞMELİ bile gerçeği gördü
Korfezli - Sezon öncesi tekniktrektör ismini duyunca, bu sene o çok özlediğimiz superlige çıkarız dedim, alınan oyuncular bu ligin kalitesine göre iyi sayılır düzeyde, lakin sezon sonuna doğru gidiyoruz ama gelelim sahada teknik, taktik, mücadele, hırs yok, bununda tek sorumlusu teknik heyet, oyuncular maç içerisinde birbirinden çok kopuklar, adeta bana top atmayın diye birbirlerine yalvarıyorlar, sayın hocam kötü olanı da, yetersiz kadrodan bahsetmeye başladın, bu işi biteremiyeceksen, 1sene boş geçmesin diyorum hani.......
Akarcalı41 - Sene başından beri yırtınıyoruz, bu hocaların hele Ertuğrulun devri geçti. MRA için de aynısı aynısını dedik bak ne oldu evde oturuyor, emekli oldu.Ertuğrul Hocam bu takım top oynamıyor, ruh zaten hiç olmadı. Sürekli şikayet ediyorsun bir dünya adam aldın hala ağlıyorsun.Ya sen hocasın bişeyler yapsana yeni bişeyler denesene şu takıma ruh aşılasana. Suç sende değil seni oraya getirip orda tutanlarda.
Reco - Hocam taktik bilgisi olarak seninle tabiki tartışamayız ancak şu Atillaya cihata nasıl tahammül ediyorsun Atilla bir tane topu ileri taşı be kardeşim rakip sahadan geriye pas atıyorsun orta yok adam geçmek yok kademeye girmek yok girsende kesin ya büyük tehlike oluyor ya penaltı ya faul cihat desen sahte topçu adam çıkarken ter yok alnında kafasındaki jöle bozulmuyor 5 tane kritik top kaybetti dikine oyun yok hep yan pas geri pas topu rakibe verip geri çekilip bekliyoruz rakip kaleci top ayağında orta sahaya geliyor biz pres yapmıyoruz tamam teknik direktör değilizde körde değiliz her maça aynı taktikle çıkıyorsun hocam
Atakan - 2 hafta sonra bu takım lokum gibi olur
Basiskele 41 - Yol geçen hanı gibi olur diyorsun urfa ilk puanı bizden alır diyorsun haftaya
Körfezli Savaşçı - Tabi daha rahat yerler o zaman
Birgün Belki Dostum - Ya.. gol atıyorsun sonra topu rakibe verip geriye çekiliyosun senin kanatlar ağır işlemiyor ertuğrul hoca
Agresif futbol oynattığı maçları hep aldık iyi izle, topu ayağimizda tutmamiz gerekiyor hep uzun top nereye kadar
4141 - Hocam Bolusporun değeri 6,58 M, Kocaelisporun 10,50 M nerdeyse 2 katı. Bence işleri siz ve ekibiniz zorlaştırıyor.
Ali Kemal - Hocam masaĺ anlatmışsın yine
Hocam takım da ruh yok istek yok hırs yok
Bu takım top oynamıyor değil Hocam top oynayamiyor.
Sezon başından beri eze eze yendiğimiz bir takım varmi.
Veya eze eze oynayıpta mağlup olduğumuz bir maç varmi.
Hocam uzun lafın kısası bu taraftarı daha fazla kanser etmeyin başınız gözünüz Allaha emanet olsun diyip bırakın ve gidin
Kara Mürsel ? - Kötü günler başliyor bundan sonra puan kayıpları artacak playof zor bu kadroyla
İzmitli - Kadroda bu problem yok, hoca oynatmıyor.
Erkan Sayanoğlu - Sadece gerçek Kocaelispor taraftarı için üzülüyorum.Gerisi hepsi yalan.Hocası da,yönetimi de.Böyle bir taraftarı üzmeye hiç hakkınız yok Ertuğrul bey!
Basiskele41 - Golü yiyince sağ kolum uyuştu az kalsın gidiyordum
Bize bunu yaşatanlara yazıklar olsun
Tolga - Hocam bu iş seninle olmayacak belli oldu.Takım içerisindede istenmiyor gibisin sanki.Sen önce futbolcuların gönlünü al.
1. Lig Iyi - kocaelispor küçük bir şehrin takımı hedef süper lig olmamalı. ne taraftar ne seyirci ne parası ne altyapısı nede halkta bir karşılığı yok. inatla ve belediye parasiyla bu kadar.. çok zorlamayalim 1. lig iyidir.
Gerçek Vatansever - Kocaeli küçük şehirse neresi büyükşehir? Semt takımları mı Sakarköy mü?
Git Sen En Iyisi - ertugrulun gercek karakterini kocaelisporla arasi acildiginda gorursunuz
Basiskele 41 - Tek derdi iyi bir tazminat koparmak şu an aklında başka bir şey yok bence kocaelispor pek umrunda değil
balıkçı - takım doğru top onamıyor,kalitesiz,ruhsuz.
Kral Muko - Yorumlara bakıyorum, herkes hocaya püskürmüş. Arkadaş tskımda oyuncu mu var
Harsingen - Canım bütün transferleri hoca yaptırdı
Ali Osman - Ne oldu Ertuğrul hoca Bolu yenip 3.puanı alıyordun karşındaki takımı küçümsersen böyle olur.
Erkan - Bu takım superlige çıkacaksa ona yakın bir takım kurulmalıydi aynı Eyüpsporun yaptığı gibi ama nerede bu takım çıksa bile çok takviye ister, bütçe var mı bana göre yok belli menajerler belirlenmiş onun üstünden takım kuruluyor , oyuncu izleme komitesi var mı sanmıyorum yok eskiden altyapıdan oyuncu gelirdi ilk superlig çıktığımız yılları hatırlayın Ceyhunlu zamanları altyapıdan çok oyuncu vardı şimdi yok alınan oyuncularda belli bir kumaşta yok nerede ise Gürcistan mill takımı olacağız..
Bulent - Sen hocası yahu ruhsuzlugu ortadan kaldıracak olan senin marifetindir cami hocası değilsin araştıracak ve sıkıntıyı yok edeceksin kaç haftadır ruhsuz oyun var tesislerde jonvaynın filmini mi izliyorsun be mübarek adam anlaşılıyorki gelişimin sıfır
Ergul - İkinci yarı kaleye çekilen şut sayısı iki ne anlatiyon sen bize
Tırıvırı - Traşı bırak hoca rakım top oynamıyor
Git Sen En Iyisi - buna dansoz kiviirmasi denir,ortaya karisik laf salatasi..
Kürşad Akıncı - Hikaye anlatma istifa et takımın yakasından düş. Senden bir cacık olmaz. Git çocuklara masal anlat. Ya sen küme düşecek takımları zor yendin. Daha zayıf takım yok.
Korfezli Savasci - Anlayan parmak kaldirsin
Basiskele41 - .........
Karamürselli - Kocaelisporlu futbolcularda ruh kalmamış. Hırs yok. Her geçen gün risk artıyor
Karabulut - Hocam sene başında istediğin oyunculara almadılar sa hiç başlamayacaktın böyle yaparsan kariyerin çizilir ve öyle de oldu henüz vakit varken kariyerini daha fazla çizdirme istersen!!!!!!!!!!!!
Krkbir - Şahsen hocaliginiza inanmıyorum.
Körfez 89 - Seni her zaman savundum senin Hocaligini tartisacak degilim fakat takim cok kötü top oynuyor isimiz ilk ikiden cikmak icin cok zor insallah ben yanilirim
Ozii - Hocam şu oynasın bu yedek kalsın olayı yok bu takımda, bazı oyuncular kafasında bitirmiş Amaral, Candeas sezon bitsede gitsek havasındalar. Takım içinde problemler var belli siz bu olayı çözecek gibi durmuyorsunuz yönetim saten sizi yollayamaz biz bu oyunla zor
Sancaklı Maruf - Ne zaman; lig bitince mi yapacaksın bunları hoca?!
Hatalar Zinciri - Bu ligin acik ara en iyi butcesine belediyenin sonsuz imkanlarina sahip takimini aradan 20 kusur hafta gecti hala bir tane ne futbol oynadi beee dedigimiz macini goremedik transferlere harcanan parayla alinan verim ortada sezon başi bu ligin gediklisi forvet Paixaoyu getirseniz tanque dahil 4 forvetede bedeldi candeiasla bir iki adam haric butun beceriksiz 3.lig topcularini bu takima topladiniz dahasi dunyanin maasini bagladiniz 750 bin euro serbes kalir maddesi koymussunuz 2 milyon euro yazsana oraya amatorce sozlesmeler yapilmis alinan adamlarda teknik ekibinde payi var daha iyi bi kadro kurulabilirdi koukou denen adami basimiza onlar bela etti bu takim sampiyon olmazsa bu enkazi kimse kaldiramaz ya oyle ya boyle cikaracaksiniz
Nicomedia - Ertuğrul bey, takım berabere de kalabilir yenilebilir de. Bu kulübün taraftarı öncelikle arması için oynayan, tekmeye kafasını koyan, rakibe baskı kuran bir takımı her zaman alkışlar. Ne oynadığı belli olmayan, değil B planı doğru dürüst A planı bile olmayan bu takımın teknik sorumlusu olarak sizin hiç mi kabahatiniz yok ? Siz bulunmaz Hint kumaşı mısınız ? Herkes haksız sadece siz mi haklısınız ?
Basiskele41 - Teşekkürler kral çıplak diyebilen cesaretli insanlara selam olsun Takımda sorumluluk alan kimse yok çünkü sorumluluk alanlar yedek kalıyor(amaral gibi)
Ama hocanın sözünden çıkmayanlar yusuf,Atilla,mehmet vs oynasalar oynamasalarda hep kadroda bugün itibariyle ilk olarak bu üç kişinin takımdan ilişkisini keserek beyaz sayfa açılabilir
Basiskele41 - Hoca lütfen bizim yakamızı bırak bak güzel güzel terk et bu şehri seninle bu iş olmuyor gerçek taraftar sama inanmıyor sadece yönetimden geçinen kişiler seni alkışlıyor sende inanmıyorsun söylediklerine yapma kıyma bu KOCAELİSPOR'A
Biz çok bedel ödedik bunu para için bu camiaya yapma
Korfezli - Hocam üzme bizi git artik
Harbi Izmitli - Sen basını kandır Ertuğrul onlar sana inanıyor .bize anlatma
Chelykbash - Göztepe bugün “zor deplasmandan” üç puanı çıkarmayı bildi ama?
Biz De Yaptık - Bandırma deplasmanında biz de 3-0 kazandık ama bir de Eyüp macı hariç takım ruhsuz oynuyor.bizim istedigimiz gibi cansiperane oynamıyor takım. Herkesin ortak dersi bu gibi. Göztepe 2 farkla öndeyken bile prese devam ediyor.
Son Pişman - Canın sağolsun hocam, sana güvenimiz tam, adamsın
Obhm4141 - Herseyine ok hocam ama
Futbol denilen birşey yok ortada
Basiskele41 - Bu hocaya sahip çıkmak takıma ve camiaya yazık etmektir yapmayın kıymayın bu takıma biz buraya nerelerden geldik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.