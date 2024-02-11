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'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

Seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' filmi seyircisiyle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim yoğun katılımla geride kaldı.

Muhammet Emin Can
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'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu
'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu
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PEK ÇOK İSİM İLK GÖSTERİMİ YERİNDE TAKİP ETTİ

İzmit Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin (KYÖD) desteğiyle çekimleri gerçekleştirilen Leyla Hanım filmi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KYÖD Başkanı Uğur Saral'ın ev sahibi olduğu özel gecede seyirciyle buluşan filmi başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca olmak üzere CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Özgür Harun Yıldızlı, Nail Çiler, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yerinde takip etti. Film Başrol Oyuncusu Özge Borak, oyuncular, filmin Yönetmeni İlke İşisağ, Senaryo Danışmanı Gani Müjde filmi yerini izledi. Gösterim öncesi program ev sahipleri, özel konukları konuştu.

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

BELKİ DE ORTADOĞU'DA BİR KADIN AYAĞA KALKACAK

KYÖD Başkanı Uğur Saral film öncesi yaptığı konuşmada "Bugünü anma günü olarak kabul etmeliyiz. Bugün İzmit'i bir kadın belediye başkanı yönetiyor, bu kuşkusuz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için sağladığı koşulların sonucudur. Leyla Atakan ise kadın mücadelesinin en önemli temsilcisidir. Leyla Atakan sadece döneminin değil tüm zamanların kadın mücadelesinin örneğidir. Film ile belki de Ortadoğu'da bir kadın ayağa kalkacak. Söz konusu Leyla Atakan olduğunda Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği her zaman elini taşın altına koyacaktır. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

HAYATINI CANLANDIRMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM

Filmin Başrol Oyuncusu, Leyla Atakan'ı canlandıran Özge Borak ise yaptığı konuşmada "Bu projeyi gerçekleştirmemizde öncü olan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum. Tüm ekip bir alkışı hak ediyor, oyuncu kadrosu olarak elimizden geleni yaptık. Sanırım biraz da başarılı olduk çünkü ödüller aldık. Kadın olmak zor, Türkiye'de kadın olmak daha da zor. Tam Cumhuriyet Kadını olan Leyla Atakan'ın hayatını canlandırmaktan dolayı gurur duydum. Biz birlikte olmayı başaran bir toplumuz, birlikte olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

DESTEK OLDUĞU İÇİN GANİ MÜJDE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Filmin Yönetmeni İlke İşisağ ise şu ifadelere konuşmasını gerçekleştirdi: "Leyla Hanım projesinin yönetmenliği bana teklif edildiği zaman Leyla Hanım'ı bilmiyordum, gerçek bir hayatı anlatıyoruz. Zor bir işti ama başlangıç noktasından başladık, Maşukiye başlangıç noktası oldu. Tüm oyuncu kadromuza teşekkür ediyorum. En soğuk 1 haftada filmi çektik, bize yine soba kurulsa da titriyordum. Senaryoda bana destek olduğu için Gani Müjde'ye teşekkür ediyorum. Anneme, babama bana katlandıkları için teşekkür ederim. Cumhuriyet'in izinde giden bir kadınının hikâyesini yönetmek benim için bir onurdu. Yaşasın Cumhuriyet"

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

LEYLA ATAKAN'IN ADININO BÖLGEDE YAŞATALIM

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise şunları söyledi: "Leyla Atakan tek dereceli sistemle belediye başkanı seçilmiş ilk kadın lider. O yıllarda bunu başarmış, köylüsüyle kentlisiyle herkesin güvenini kazanmış bir başkandan söz ediyoruz. Hep daha iyi bir toplum için çalışmış. İlk kadın belediye başkanının İzmit'ten çıkması bizim için bir gurur. Kendisi pek çok hizmete imza atmış, yapılamaz denen İzmit Fuarı'nı yapmış. O bölgede bataklığı kurutarak yapmış. Bugün o bölgede yeni bir şeyler yapılıyor, benim bir önerim var. Gelin Leyla Atakan'ın adını o bölgede yaşatalım. Yıkıp, yok etmeyelim. Leyla Atakan'ı geleceğe aktarmak çok önemli.

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

SADECE LEYLA ATAKAN İÇİN YAPILMIŞ DEĞİL

Bize destek olan Kolaylı ve Özbay ailesine, Kazım Ertek ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Leyla Atakan'ın görüntüleri artık belediye uhdesinde ama sesi yok. İnşallah sesine de ulaşacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece Leyla Atakan için yapılmış olan bir iş değil, tüm önceki belediye başkanlarımız içindir. Filmin galasını yapıyoruz, önümüzdeki günlerde İstanbul Pera Müzesi'nde de filmin gösterimini yapacağız ve her yere filmi yayacağız. Dijital platformlarda da filmin yer alması için çalışmalarımızı hayata geçireceğiz"

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

LEYLA ATAKAN 1968 YILINDA 'BEN DE VARIM' DİYEBİLMİŞ

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da gecede şunları söyledi: "Mustafa Kemal Atatürk 'Herkes mebus olabilir ama sanatçı olamaz' demişti. Bu akşam da sanat için buradayız. 'Cumhuriyet nedir?' diye soran olursa 'kadın devrimidir' derim. Bugün karşınızda bir TBMM Başkanvekili olarak duruyorsam bu Cumhuriyet sayesindedir, kadınlara tanıdığı haklar sayesindedir. Leyla Atakan 1968 yılında, erkek egemen siyasette 'Ben de varım' diyebilmiş.

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

KADINLAR VAR OLMAYA DEVAM EDECEK

Leyla Atakan belediye başkanı olmadan da vatandaşa hizmet etmeyi kendine görev edinmiş. Kadın siyasetçiler olarak kadın olmanın zorluğunu hep yaşıyoruz. Leyla Atakan yola çıkarken 'Oy veren, vermeyen herkese hizmet ederim' diyen bir kadın başkandır. İnşallah Leyla Atakan tüm kız çocuklarına ilham olur. Ben İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve İzmit Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tüm sanatçılarımıza, yönetmenimize, senaryoda emeği bulunanlara teşekkürler. Kadınlar var olmaya devam edecek"

'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu
'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu
'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu

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11 Şub 2024 - 21:09 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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