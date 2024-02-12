Sevgililer Günü öncesi fiyatlar arttı: Gül serada 25, çiçekçide 100-150 lira
Gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından tanesi 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor.
14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun.
Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor. Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.
Dalında 25, perakende 150 lira
Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor.
“Makas farkı çok açılmış durumda”
Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak makas farkının çok olduğunu söyledi. Okur, “Verim ve fiyatlar çok iyi. Dalındaki fiyat bizleri mutlu ediyor. 25 liraya biz satıyoruz ancak çiçekçide 100-150 lira arasında satılıyor. 14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Sevgililerin gülü buradan gidiyor ama makas ciddi anlamda açılmış durumda. Adana’da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz” dedi.
Özel günlerde gül fiyatının arttığını 8 Mart’tan sonra fiyatların düşüşe geçeceğini kaydeden Ogün Sever Okur, “8 Mart’a kadar fiyatlar bu şekilde gidecektir ondan sonra düşüşe fiyatlar geçecektir. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.