Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Kocaeli'de "Evet" demenin maliyeti 70 bin liradan başlıyor

Kocaeli'de yaz döneminde dünyaevine girmeye hazırlanan çiftleri tatlı bir telaş sararken, organizasyonlu düğünlerin 70 bin TL'den başlayıp, 500 bin TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Evlenecek çiftlerin düğün sektöründeki son trendleri ve yenilikleri yakından görme fırsatı bulması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, "Evlilik Fuarı" düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 57 firma katıldı. Fuarda düğün sektörüne ait tüm detaylar, sektör temsilcileri tarafından çiftlere anlatıldı. Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) Başkanı Erkan Gönenç ise bu yılın düğün maliyetleri hakkında bilgi vererek, çiftlere uyarılarda bulundu.

Çiftlerin düğünden yaklaşık 8 ay önce salon kiralaması gerektiğini söyleyen Erkan Gönenç, "Geç kalmasınlar, yerlerini rezerve etsinler. Bir düğün kolay yapılmıyor. İnsan hayatında bir kez evleniyor. Her şeyin güzel olmasını istiyor. Gelinliklerini son 1 aya bırakmasınlar. Onun için de 6 ay önceden rezervasyon yaptırsınlar. Bütün çiftlerimizden geç kalmamalarını istiyoruz. Sezon Mayıs'ın 15'inden sonra başlıyor. Haziran, temmuz ve ağustos ayları Kocaeli'de çok yoğun geçiyor" dedi.

Kocaeli'de

"70 BİN TL'YE DE YAPABİLİYORSUNUZ, 500 BİN TL'YE DE"

Her bütçeye göre düğün salonu olduğunu söyleyen Erkan Gönenç, "Bir düğünü 70 bin TL’ye de, 500 bin TL'ye de yapabiliyorsunuz. Kişi sayısı ve organizasyonda çok önemli. Kır düğünü yapıyorsanız led ışıklar kiraladığınız zaman bunların her biri fiyata ekleniyor" diye konuştu.

Kocaeli'de

"100 BİN TL'YE ANLAŞTIM"

24 Ağustos'ta evleneceğini söyleyen Kerem Ayman, "Bir yandan ev ile ilgilenirken, bir yandan da hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Belediyelerin kültür merkezlerinden, özel salonlara kadar hepsini gezdim. Ayrı ayrı uğraşmaktansa bir düğün salonunda hepsini tek bir kalemde topladım. 100 bin TL'ye anlaştım. Ayrı ayrı da yapsaydım 90 bin TL ile 125 bin TL tutacaktı. Çok da değişen bir şey olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# HER, Büyükşehir, Kocaeli

12 Şub 2024 - 16:28 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

. - Kesinlikle sadelikten yanayım kimseye hava atma derdinde değilim nikâh yapar sonrasında o 100 bin lirayı ihtiyaçlarım için harcarım

Elbette nefsine hâkim olamayanlar kredi çeker sonra çile gibi öder ama Parayı sokaktan toplamıyoruz dimi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 18:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PREFABRİK TAKSİ DURAĞI SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
PREFABRİK TAKSİ DURAĞI SATIN ALINACAK
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAK Resmi İlandır mask
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAK
T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ Resmi İlandır mask
T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
Otomobilin çarptığı çöp konteyneri, 5 kişiyi yaraladı mask
Otomobilin çarptığı çöp konteyneri, 5 kişiyi yaraladı
Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor mask
Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor
Enkaz altında cep telefonuyla videosunu çekmişti: “Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım” mask
Enkaz altında cep telefonuyla videosunu çekmişti: “Mezardan da dar bir yerde 4 gün kaldım”
Sevgililer Günü öncesi fiyatlar arttı: Gül serada 25, çiçekçide 100-150 lira mask
Sevgililer Günü öncesi fiyatlar arttı: Gül serada 25, çiçekçide 100-150 lira
'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu mask
'Leyla Hanım' izleyicisiyle buluştu
Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor mask
Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL