Tarihi köprü yıllara meydan okuyor

Eşme Mahallesi Otağ Sokak ile Tuzlakandağı Deresi’nin kesiştiği noktada yer alan tek gözlü Roma dönemine ait tarihi köprü, 23 Ocak 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Kartepe Belediyesi, tescil edilen köprünün korunmasına ilişkin esaslı onarımlarının yapılması konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığına başvuru yaparak, "2020 Yılı Yatırım Programı" kapsamına alınmasını sağladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 14 Şubat 2020’de projenin ihalesini gerçekleştirdi.

Köprünün yıllara meydan okuduğunu söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, "Köprünün tarihi olduğunu biliyorduk ama Roma dönemine ait olduğunu bilmiyordum. Muhtar olduktan sonra öğrendim. Köprünün restorasyon çalışması için fotoğraflar çekildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılacağı söylenmişti ama şu an için herhangi bir çalışma yok" dedi.

"Definecilerin yaptığını düşünüyorum"

Köprünün üst kısmında hasar oluştuğunu ifade eden Günay, "Köprünün üstünde küçük çökme var. O çökmeyi definecilerin yaptığını düşünüyorum. Kış aylarında çok yağışlı havada köprünün taştığı oluyor. Seller geldiğinde Eşme’de yapılan köprülerde sıkıntı yaşanırken, bu tarihi köprü de bozulma olmadı" diye konuştu.

"Dere yatağının genişletilmesi gerekiyor"

Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, muhtemel sel afetinde önlem alınması amacıyla dere yatağının genişletilmesi gerektiğini de belirterek, "Etrafı tapulu meyve bahçeleri olduğu için kepçe giremiyor. Derenin içindeki pisliğin kamyonlarla çekilmesi gerekiyor ancak derenin sağında ve solunda yol olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Derenin içi 4-5 sene önce temizlendi. Yine temizlenebilir ama sağı solu tapulu arazi olduğu için zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA