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Tarihi köprü yıllara meydan okuyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan tarihi Roma köprüsü sel, taşkın ve araç geçişlerine rağmen yıllara meydan okuyor.

Tarihi köprü yıllara meydan okuyor
Tarihi köprü yıllara meydan okuyor
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Eşme Mahallesi Otağ Sokak ile Tuzlakandağı Deresi’nin kesiştiği noktada yer alan tek gözlü Roma dönemine ait tarihi köprü, 23 Ocak 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Kartepe Belediyesi, tescil edilen köprünün korunmasına ilişkin esaslı onarımlarının yapılması konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığına başvuru yaparak, "2020 Yılı Yatırım Programı" kapsamına alınmasını sağladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 14 Şubat 2020’de projenin ihalesini gerçekleştirdi.

Köprünün yıllara meydan okuduğunu söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, "Köprünün tarihi olduğunu biliyorduk ama Roma dönemine ait olduğunu bilmiyordum. Muhtar olduktan sonra öğrendim. Köprünün restorasyon çalışması için fotoğraflar çekildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılacağı söylenmişti ama şu an için herhangi bir çalışma yok" dedi.

"Definecilerin yaptığını düşünüyorum"

Köprünün üst kısmında hasar oluştuğunu ifade eden Günay, "Köprünün üstünde küçük çökme var. O çökmeyi definecilerin yaptığını düşünüyorum. Kış aylarında çok yağışlı havada köprünün taştığı oluyor. Seller geldiğinde Eşme’de yapılan köprülerde sıkıntı yaşanırken, bu tarihi köprü de bozulma olmadı" diye konuştu.

"Dere yatağının genişletilmesi gerekiyor"

Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, muhtemel sel afetinde önlem alınması amacıyla dere yatağının genişletilmesi gerektiğini de belirterek, "Etrafı tapulu meyve bahçeleri olduğu için kepçe giremiyor. Derenin içindeki pisliğin kamyonlarla çekilmesi gerekiyor ancak derenin sağında ve solunda yol olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Derenin içi 4-5 sene önce temizlendi. Yine temizlenebilir ama sağı solu tapulu arazi olduğu için zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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13 Şub 2024 - 11:59 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Mert - Köprünün üstünde çökme var defineciler yüzünden demiş muhtar.oğlum siz ruh hastasıymısımız da köprüde define arıyorsunuz ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 14:18

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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