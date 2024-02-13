Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı

Büyükçekmece’de alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımı ile ayakta kalabilen kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti. Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynerinin içine girmeye çalıştı. Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

13 Şub 2024 - 14:09 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
SAPELLİ KERESTE SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
SAPELLİ KERESTE SATIN ALINACAK
İROKO KERESTE SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
İROKO KERESTE SATIN ALINACAK
2024 YILI TPN ÜNİTESİ 8 KALEM TIBBİ VE SARF MALZEME ALIMI Resmi İlandır mask
2024 YILI TPN ÜNİTESİ 8 KALEM TIBBİ VE SARF MALZEME ALIMI
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
Depremde kaybettiği eşiyle 36 yıllık birlikteliğin ardından buruk sevgililer günü mask
Depremde kaybettiği eşiyle 36 yıllık birlikteliğin ardından buruk sevgililer günü
Market sahibi kendine döner bıçağı çeken hırsızı copla kovaladı: O anlar kamerada mask
Market sahibi kendine döner bıçağı çeken hırsızı copla kovaladı: O anlar kamerada
Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı mask
Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı
Tarihi köprü yıllara meydan okuyor mask
Tarihi köprü yıllara meydan okuyor
Kocaeli’de 'Uğur Özgen' suç örgütü çökertildi mask
Kocaeli’de 'Uğur Özgen' suç örgütü çökertildi
Otomobilin çarptığı çöp konteyneri, 5 kişiyi yaraladı mask
Otomobilin çarptığı çöp konteyneri, 5 kişiyi yaraladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL