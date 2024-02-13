Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı

Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti. Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynerinin içine girmeye çalıştı. Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA