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Meral Akşener grup kürsüsünde ağladı

Meclis'teki İYİ Parti Grubu'nda partililerine seslenen Meral Akşener, kürsüde gözyaşlarına hakim olamadı...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının son bölümünde Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kaymasına değinen Akşener, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği " Var Git Ölüm" şarkısını telefonundan dinletti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı.

Kaynak: CNNTURK

# Meral Akşener, parti, VAR

14 Şub 2024 - 13:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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