Sel sularıyla dolu bodrum katta ölümü göze alıp kedisini kurtaran kadın o anları anlattı
Sel afetiyle mücadele eden turizm kenti Antalya’da, su dolu bodrum katta boğulmak üzere olan kedisini, canını hiçe sayıp suya dalarak kurtaran AFAD Gönüllüsü Gülcan Demirbilek, "Dua ede ede soğuk suya girdim ve çıktım, o an hiçbir şey düşünmedim" dedi.
İki gündür ’turuncu’ kod uyarısının verildiği Antalya’da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Kentte cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bir çok ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi hayatını kaybetti. Sağanak yağış insanlar kadar hayvanların da yaşam alanını olumsuz etkiledi. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde yaşayan AFAD Gönüllüsü Gülcan Demirbilek’in iki katlı bahçeli evi de istinat duvarının yıkılmasıyla bodrum katı ve bahçesi sular altında kaldı. Evinde beslediği kedilerden ikisini sel sularıyla birlikte bulamayan Demirbilek büyük korku yaşadı. Kayıp kedisinin birini balkon altından çarşafla kurtaran Demirbilek, 1.5 yaşındaki Sarman cinsi kedisini ulaşamayınca aramalarına devam etti. ’Saruhan’ isimli kedisini su seviyesi hızla yükselen bodrum katta yüksek bir noktada gören Gülcan Demirbilek, sevinci ve korkuyu aynı anda yaşadı. Ağır zirai ilaç kokusu altında soğuk suya giren Demirbilek, hayatını kaybetme pahasına suda ilerlemeye başladı. Boğazına kadar su içinde, "Rabbim sen yardım et" diyerek kedisine ulaştı ve kucağına alıp geri döndü. O anlar bir yakınının cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir ve beğeni topladı.
"SU ÇOK SOĞUKTU"
Yaşadıklarını zaman zaman gözleri dolarak anlatan Gülcan Dermirbilek, dün gece sabaha karşı saat 04.00 sırasında aşırı sudan dolayı bahçenin istinat duvarının yakıldığını belirtti. Saniyeler içinde bahçe ve bodrum katın su altında kaldığını dile getiren Demirbilek, “Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Kedilerimi de bulamadım, kaçmışlar. Seslenmeme rağmen gelmediler. Birini balkonun altında buldum suyun içinden çarşafla çektim. ‘Saruhan’ isimli kedimi bulamıyordum ve onun için dua ediyordum. Yağmurda çok kuvvetli olduğu için dışarı da çıkamıyorduk. Sonra bir anda sesini duydum. Suyun yükselmeye başladığı bodrumda gördüm. Ama su soğuktu ve seviyesi yükseliyordu” dedi.
"YİNE GİRERİM"
Koku ve soğuk suya rağmen bodrum katta ilerlemeye başladığını anlatan Demirbilek, “Beni o koku çok etkiledi. Dua ede ede suya girdim ve çıktım. O an hiçbir şey düşünmedim. Ben onlar için yaşıyorum. Çok mutluyum kedilerimle. Suyun içinde ilerlediğim görüntüleri izleyince çok duygulanıyorum, sosyal medyada çok iyi yorumlar yapılmış. Yine su bassa kedim mahsur kalsa yine aynı şekilde suya girerim. Başka bir yerde başka bir can olsa onu kurtarmak için yine girerim. Onları çaresiz görünce dayanamam. Kedimi bodrumda görünce çok mutlu oldum, çünkü bahçede yaşama şansı sıfırdı. 1.5 metrenin üzerinde su vardı. Sesini duymasam belki ölmüştü” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
14 Şub 2024 - 14:52 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.